Việt Nam tham dự nhiều hoạt động tại IPU-151

(Ngày Nay) - Thực hiện Chương trình đối ngoại năm 2025 của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam, do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới làm Trưởng đoàn, đã tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 151 (IPU-151) và các hội nghị liên quan, diễn ra ngày 19-23/10 tại Thuỵ Sĩ.

Tham gia phát biểu tại Phiên thảo luận toàn thể, Trưởng đoàn Việt Nam đã nhấn mạnh những thách thức phức tạp hiện nay trên thế giới; khẳng định việc bảo vệ các chuẩn mực nhân đạo là bảo vệ phẩm giá và giá trị thiêng liêng nhất của con người; là nghĩa vụ pháp lý, là tiếng nói của lương tri và trách nhiệm chung của toàn nhân loại. Nhấn mạnh tinh thần nhân đạo là truyền thống của dân tộc Việt Nam, là ưu tiên trong chính sách và đường lối phát triển của đất nước. Trong mọi giai đoạn phát triển, Việt Nam luôn đặt con người vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển, coi việc bảo đảm quyền con người, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân là nền tảng cho ổn định và tiến bộ xã hội. Theo đó, Việt Nam tích cực tham gia các nỗ lực toàn cầu trong ứng phó với khủng hoảng nhân đạo, biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ người yếu thế và thúc đẩy bình đẳng giới.

Để góp phần cùng cộng đồng quốc tế duy trì các chuẩn mực nhân đạo và thúc đẩy hành động nhân đạo hiệu quả hơn trong thời kỳ khủng hoảng, Đoàn Việt Nam đã nêu một số đề xuất. Thứ nhất, các nghị viện cần tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quốc gia về bảo vệ con người trong các tình trạng khẩn cấp và khủng hoảng, bao gồm ban hành và cập nhật các đạo luật liên quan đến quản lý rủi ro thiên tai, hỗ trợ người tị nạn, bảo vệ phụ nữ và trẻ em, những người yếu thế... và bảo đảm quyền được tiếp cận hỗ trợ nhân đạo. Thứ hai, cần phân bổ nguồn lực hợp lý cho các chương trình cứu trợ và phục hồi, tái thiết sau thảm họa; khuyến khích sự tham gia của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương. Thứ ba, cần tăng cường giám sát việc thực thi các cam kết nhân đạo quốc tế. Cuối cùng, các nghị viện cần tăng cường hợp tác lẫn nhau, chủ động thúc đẩy đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả hành động nhân đạo xuyên biên giới, đồng thời bảo đảm rằng mọi hoạt động cứu trợ đều được tiến hành trên tinh thần nhân đạo.

Đại diện đoàn Việt Nam cũng tích cực tham gia phát biểu tại các Phiên họp của Ủy ban về Hòa bình và An ninh quốc tế và của Ủy ban về Phát triển bền vững. Các phát biểu của đoàn Việt Nam đã được các nước đồng tình, đánh giá cao và được Ban Thư ký IPU tổng hợp để đưa vào văn kiện chung của Đại hội đồng.

Dự kiến, trong các ngày họp còn lại của IPU-151, đoàn Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia các phiên họp toàn thể, Hội đồng Điều hành, Ủy ban Phát triển bền vững, Ủy ban về các vấn đề Liên hợp quốc và phiên thảo luận về chủ đề khẩn cấp.

Trong khuôn khổ Hội nghị Hiệp hội Tổng Thư ký Nghị viện các nước (ASGP) diễn ra song song với IPU-151, ngày 21/10, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam Lê Thu Hà đã được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành ASGP nhiệm kỳ 2025-2028, với số phiếu cao nhất trong các ứng viên. Đây là lần đầu tiên Quốc hội Việt Nam có đại diện được tín nhiệm bầu vào bộ máy lãnh đạo của ASGP, đánh dấu bước tiến quan trọng trong tiến trình chủ động, tích cực hội nhập nghị viện quốc tế; đồng thời khẳng định sự tin tưởng và đánh giá cao của cộng đồng nghị viện thế giới đối với vai trò, uy tín và những đóng góp thiết thực, trách nhiệm của Quốc hội Việt Nam trong các hoạt động nghị viện đa phương thời gian qua.

Ngoài ra, bên lề Đại hội đồng, đoàn Việt Nam có các cuộc tiếp xúc song phương để trao đổi quan hệ hợp tác liên nghị viện và việc chuẩn bị cho các hoạt động trao đổi đoàn tới đây.