Việt Nam và Malaysia thúc đẩy kết nối doanh nghiệp thông minh

(Ngày Nay) - Tối 15/5, Thương vụ Việt Nam tại Malaysia đã phối hợp cùng Viện Khoa học Công nghệ và Phát triển Doanh nghiệp (ISTE), Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa quốc tế (ISSME) và Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Malaysia (VMBA) tổ chức diễn đàn xúc tiến thương mại nhằm tạo cầu nối giao thương hiệu quả và nâng cao năng lực hội nhập cho cộng đồng doanh nghiệp.

Đánh giá về tiềm năng hợp tác, ông Ngô Quang Hưng - đại diện Thương vụ Việt Nam tại Malaysia - khẳng định quốc gia này hiện là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), với kim ngạch xuất nhập khẩu trong 4 tháng đầu năm 2026 đã đạt mốc 7 tỷ USD. Theo ông, con số này là minh chứng rõ nét cho thấy hai nước hoàn toàn có khả năng sớm cán mốc 20 tỷ USD như mục tiêu mà Thủ tướng hai nước đã thống nhất trong cuộc điện đàm cuối năm 2025.

Ông Ngô Quang Hưng đánh giá cao tính bổ trợ của hai nền kinh tế khi khẳng định rằng Việt Nam có thế mạnh về nông sản, thủy sản, thực phẩm chế biến và dệt may, trong khi Malaysia sở hữu lợi thế vượt trội về công nghệ chế tạo, hóa chất, logistics và kinh tế Halal. Ông cho rằng đây là những nền tảng quan trọng để doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác bền vững và tận dụng tối đa các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) nhằm kết nối chuỗi cung ứng khu vực.

Đề cập tới bức tranh tổng thể về chuỗi cung ứng, ông Hambali Mukhlas - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Malaysia - đã đặt vấn đề về an ninh lương thực và giá trị gia tăng trong sản xuất. Ông Hambali cho rằng trong bối cảnh địa chính trị biến động và chi phí logistics tăng cao, ASEAN cần xây dựng những chuỗi giá trị tự cường hơn. Theo đó, nếu các nước kết nối thế mạnh một cách chiến lược thì có thể xây dựng những chuỗi cung ứng khu vực mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn và có khả năng cạnh tranh toàn cầu.

Ông Hambali đặc biệt nhấn mạnh sự cộng hưởng giữa nguồn nguyên liệu nông sản dồi dào của Việt Nam và hệ thống chứng nhận Halal uy tín cùng hạ tầng logistics của Malaysia để cùng nhau tiếp cận thị trường Hồi giáo toàn cầu. Ông Hambali cũng tiết lộ phía Malaysia đang tích cực nghiên cứu và học hỏi các mô hình chính sách Đổi mới, cấu trúc đất đai và công nghệ sản xuất lúa gạo cũng như ngành công nghiệp thủy hải sản từ Việt Nam để tăng cường hợp tác sâu rộng hơn.

Ở góc độ phát triển doanh nghiệp, ông Suneil Dutt Sharma - Tổng thư ký ISSME - nhận định các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) đang đóng vai trò là "xương sống" của nền kinh tế khi chiếm hơn 90% số lượng doanh nghiệp và đóng góp hơn 50% việc làm toàn cầu. Ông Suneil đã đưa ra một định nghĩa mới về sự phát triển của khối này khi khẳng định: “Các doanh nghiệp của tương lai sẽ không chỉ đơn thuần là các doanh nghiệp nhỏ, mà phải chuyển mình thành các doanh nghiệp thông minh. Họ phải trở thành những nút thắt quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu, dẫn đầu trong quá trình chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn”.

Để đạt được điều này, ông Suneil khuyến nghị các SME phải thực hiện bước chuyển chiến lược dựa trên 5 trụ cột cốt lõi bao gồm: chuyển đổi số toàn diện, ưu tiên đổi mới sáng tạo và nghiên cứu phát triển, tích hợp sâu rộng vào thị trường khu vực, tuân thủ các tiêu chuẩn bền vững (ESG) và thiết lập các mối quan hệ đối tác chiến lược giữa chính phủ, học viện và doanh nghiệp. Ông cũng đánh giá cao khả năng thích ứng của Việt Nam khi cho rằng doanh nghiệp Việt đang có lợi thế lớn nhờ tốc độ số hóa nhanh và khả năng cạnh tranh trực tiếp với các nhà sản xuất lớn trên thế giới.

Tại diễn đàn, đại diện các tổ chức và doanh nghệp đều thống nhất rằng thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại và hợp tác hiệu quả, mối quan hệ đối tác kinh tế Việt Nam – Malaysia được kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế số, công nghiệp xanh và chuỗi cung ứng bền vững, đóng góp quan trọng vào sự thịnh vượng chung của cộng đồng ASEAN.