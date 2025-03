Viettel đưa các giải pháp an ninh mạng tiên tiến gia nhập thị trường châu Âu

(Ngày Nay) - Công ty TNHH MTV An ninh mạng Viettel (Viettel Cyber Security – VCS) – đơn vị thành viên của Viettel vừa ký kết Biên ghi nhớ hợp tác chiến lược với InnoSynthex, công ty công nghệ an ninh mạng hàng đầu, có trụ sở tại Pháp.

Sự hợp tác này đánh dấu bước tiến quan trọng của Viettel Cyber Security trong việc đưa các dịch vụ an ninh mạng “Make in Vietnam” tạo dựng lá chắn an ninh mạng toàn diện tại châu Âu – một khu vực có yêu cầu cao về bảo mật và tuân thủ an ninh thông tin.

Theo thỏa thuận, Viettel Cyber Security sẽ cung cấp các dịch vụ an ninh mạng chuyên sâu cho khách hàng tại châu Âu, bao gồm: Giải pháp đánh giá và cập nhật tri thức về an ninh mạng (Viettel Threat Intelligence); Kiểm thử xâm nhập, phát hiện và xử lý các lỗ hổng bảo mật trước khi tin tặc khai thác (Vulnerability Assessment and Penetration Testing); Dịch vụ đánh giá xâm nhập hệ thống (Viettel Compromise Assessment); Mô phỏng các cuộc tấn công tinh vi có chủ đích, giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng phòng thủ (Red Team).

Các giải pháp này có thể giúp các tổ chức và doanh nghiệp tại châu Âu sẽ chủ động bảo vệ hệ thống trước các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng phức tạp, giảm thiểu rủi ro mất dữ liệu và đảm bảo tính liên tục trong hoạt động kinh doanh.

Viettel Cyber Security sở hữu năng lực công nghệ lõi, đội ngũ chuyên gia bảo mật hàng đầu thế giới – những người từng phát hiện lỗ hổng zero-day của các tập đoàn công nghệ lớn như Microsoft, Oracle. Trong khi đó, InnoSynthex có mạng lưới khách hàng rộng khắp châu Âu, cùng kinh nghiệm triển khai các giải pháp bảo mật tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn GDPR và ISO 27001.

Việc mở rộng hoạt động tại châu Âu là một bước tiến chiến lược trong hành trình phát triển toàn cầu của Viettel Cyber Security, khẳng định vị thế của Viettel không chỉ là một tập đoàn viễn thông mà còn là một doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới. Đây cũng là minh chứng cho năng lực của Việt Nam trong việc cung cấp các giải pháp an ninh mạng đẳng cấp quốc tế, sánh ngang với những nhà cung cấp bảo mật hàng đầu thế giới.

Hiện nay, Viettel Cyber Security đang triển khai dịch vụ an ninh thông tin tại 15 quốc gia như Nhật Bản, Philippines, Singapore, Lào…