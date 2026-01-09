Thủ đô Ấn Độ đối mặt với rét đậm và ô nhiễm không khí nghiêm trọng

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Sáng 9/1, những cơn gió lạnh buốt kèm mưa nhẹ đã bao trùm thủ đô New Delhi và khu vực Vùng Thủ đô Quốc gia (NCR) Ấn Độ, khiến thời tiết mùa Đông trở nên khắc nghiệt hơn. Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) đã ban hành cảnh báo màu vàng do tình trạng sương mù dày đặc kết hợp với rét kéo dài.
Thủ đô Ấn Độ đối mặt với rét đậm và ô nhiễm không khí nghiêm trọng

Sau vài ngày nắng ấm ngắn ngủi, nhiệt độ đã giảm mạnh. Nhiệt độ thấp nhất ghi nhận tại trạm Safdarjung chỉ còn 5,8°C, thấp hơn gần 2°C so với mức trung bình nhiều năm. Độ ẩm cao cùng gió thổi với tốc độ khoảng 13 km/h khiến nhiệt độ cảm nhận thực tế giảm sâu, làm gia tăng cảm giác rét buốt.

Sương mù dày đặc xuất hiện từ sáng sớm, bao phủ nhiều khu vực NCR, khiến tầm nhìn tại một số điểm như Palam giảm xuống dưới 100m, ảnh hưởng đến giao thông đường bộ và hàng không.

Mưa nhẹ không giúp cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí. Chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại nhiều khu vực tiếp tục ở mức rất kém đến nghiêm trọng: Delhi ở mức 302, Noida ở mức 452, Faridabad ở mức 453 và Ghaziabad ở mức 424. Không khí lạnh tù đọng kết hợp với hơi ẩm từ mưa đã giữ các chất ô nhiễm gần mặt đất, tạo thành lớp sương mù ô nhiễm dày đặc.

Theo dự báo của IMD, mưa có thể giảm dần trong chiều, tuy nhiên cảnh báo sương mù màu vàng sẽ còn duy trì trong 24 - 48 giờ tới. Nhiệt độ ban đêm dự kiến không thay đổi nhiều và tiếp tục ở mức thấp. Người dân được khuyến cáo chủ động phòng tránh rét và hạn chế tiếp xúc ngoài trời do ô nhiễm không khí ở mức cao.

PV
Ấn Độ rét đậm ô nhiễm không khí

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Indonesia được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền LHQ năm 2026
Indonesia được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền LHQ năm 2026
(Ngày Nay) - Ngày 8/1, Đại sứ Sidharto Reza Suryodipuro (Indonesia) đã chính thức được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc năm 2026, khẳng định vai trò ngày càng cao của khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại diễn đàn đa phương quan trọng này.
Ảnh minh hoạ.
Chênh lệch đáng lo ngại về chất lượng chăm sóc y tế tại Israel
(Ngày Nay) - Báo cáo Chỉ số chất lượng và dịch vụ năm 2025 của Bộ Y tế Israel công bố ngày 8/1 cho thấy chênh lệch lớn về chất lượng điều trị giữa các bệnh viện công, đặc biệt tại các khoa nội – tuyến điều trị đang chịu áp lực ngày càng gia tăng.
Kazakhstan thúc đẩy cải cách từng bước gắn với ổn định phát triển
Kazakhstan thúc đẩy cải cách từng bước gắn với ổn định phát triển
(Ngày Nay) - Trong bối cảnh nhiều bất định toàn cầu, Kazakhstan đang triển khai chương trình cải cách chính trị và quản trị nhà nước theo hướng tiến hóa, kết hợp điều chỉnh thể chế, phát triển nông thôn và chuyển đổi số, với mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý và bảo đảm ổn định lâu dài.
Triển vọng thị trường bất động sản 2026: tăng nguồn cung, ổn định giá, lấy an sinh làm trụ cột
Triển vọng thị trường bất động sản 2026: tăng nguồn cung, ổn định giá, lấy an sinh làm trụ cột
(Ngày Nay) -Chia sẻ tại diễn đàn “Triển vọng thị trường bất động sản năm 2026 - Động lực cho chu kỳ tăng trưởng mới” do Báo Xây dựng tổ chức chiều 8/1 tại Saigon Marina IFC, TS Nguyễn Văn Đính Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam khẳng định: giá BĐS trong thời gian tới khó giảm song đã được kiểm soát và ổn định hơn do nguồn cung tăng mạnh cùng sự can thiệp và điều tiết hiệu quả của chính sách vĩ mô.