Thủ đô Ấn Độ đối mặt với rét đậm và ô nhiễm không khí nghiêm trọng

(Ngày Nay) - Sáng 9/1, những cơn gió lạnh buốt kèm mưa nhẹ đã bao trùm thủ đô New Delhi và khu vực Vùng Thủ đô Quốc gia (NCR) Ấn Độ, khiến thời tiết mùa Đông trở nên khắc nghiệt hơn. Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) đã ban hành cảnh báo màu vàng do tình trạng sương mù dày đặc kết hợp với rét kéo dài.

Sau vài ngày nắng ấm ngắn ngủi, nhiệt độ đã giảm mạnh. Nhiệt độ thấp nhất ghi nhận tại trạm Safdarjung chỉ còn 5,8°C, thấp hơn gần 2°C so với mức trung bình nhiều năm. Độ ẩm cao cùng gió thổi với tốc độ khoảng 13 km/h khiến nhiệt độ cảm nhận thực tế giảm sâu, làm gia tăng cảm giác rét buốt.

Sương mù dày đặc xuất hiện từ sáng sớm, bao phủ nhiều khu vực NCR, khiến tầm nhìn tại một số điểm như Palam giảm xuống dưới 100m, ảnh hưởng đến giao thông đường bộ và hàng không.

Mưa nhẹ không giúp cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí. Chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại nhiều khu vực tiếp tục ở mức rất kém đến nghiêm trọng: Delhi ở mức 302, Noida ở mức 452, Faridabad ở mức 453 và Ghaziabad ở mức 424. Không khí lạnh tù đọng kết hợp với hơi ẩm từ mưa đã giữ các chất ô nhiễm gần mặt đất, tạo thành lớp sương mù ô nhiễm dày đặc.

Theo dự báo của IMD, mưa có thể giảm dần trong chiều, tuy nhiên cảnh báo sương mù màu vàng sẽ còn duy trì trong 24 - 48 giờ tới. Nhiệt độ ban đêm dự kiến không thay đổi nhiều và tiếp tục ở mức thấp. Người dân được khuyến cáo chủ động phòng tránh rét và hạn chế tiếp xúc ngoài trời do ô nhiễm không khí ở mức cao.