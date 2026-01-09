NASA lần đầu rút ngắn sứ mệnh trên ISS


(Ngày Nay) - Ngày 9/1, Cơ quan Hàng không và Không gian Mỹ (NASA) thông báo sẽ đưa nhóm phi hành gia từ Trạm Không gian quốc tế (ISS) về Trái Đất sớm hơn dự kiến do một trong 4 thành viên gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử ngành không gian Mỹ, một nhiệm vụ bị rút ngắn do sự cố y tế.
NASA lần đầu rút ngắn sứ mệnh trên ISS

Tại một cuộc họp báo ngắn tại Washington, Giám đốc NASA Jared Isaacman cho biết ông và các chuyên gia y tế quyết định đưa phi hành đoàn Crew-11 về Trái Đất sớm vì trạm ISS không có khả năng chẩn đoán và điều trị dứt điểm tình trạng này.

Phía NASA chưa công bố danh tính của phi hành gia gặp vấn đề sức khỏe cũng như thông tin cụ thể, với lý do bảo vệ quyền riêng tư. Tuy nhiên, Giám đốc Y tế James Polk xác nhận đây không phải là một chấn thương phát sinh trong quá trình làm việc tại trạm.

Phi hành đoàn Crew-11 gồm 2 phi hành gia Mỹ Mike Fincke và Zena Cardman, phi hành gia Kimiya Yui của Cơ quan Thám hiểm Không gian Nhật Bản (JAXA) và phi hành gia Oleg Platonov của Cơ quan Vũ trụ Nga (Roscosmos). Nhóm này được đưa lên ISS từ ngày 1/8/2025 và lẽ ra sẽ quay về Trái Đất vào khoảng tháng 5/2026.

Ngày 7/1 vừa qua, NASA bất ngờ hủy chuyến đi bộ ngoài không gian lẽ ra được thực hiện ngày 8/1 của 2 phi hành gia Mỹ để gia cố tấm pin năng lượng Mặt Trời và các nhiệm vụ khác. Trong tuyên bố sau đó, cơ quan này thông báo đang xem xét kết thúc sớm nhiệm vụ của toàn bộ phi hành đoàn Crew-11.

Sau khi phi hành đoàn Crew-11 trở về, trên ISS sẽ chỉ còn lại một phi hành gia của NASA là Chris Williams. Ông đến ISS vào cuối tháng 11/2025 trên tàu Soyuz của Nga, trong khuôn khổ thỏa thuận chia sẻ chuyến bay giữa Mỹ và Nga.

