Bão tuyết lịch sử ở Moskva gây tê liệt giao thông

(Ngày Nay) - Trong hai ngày 8 và 9/1, thủ đô Moskva và tỉnh Moskva trải qua trận bão tuyết với lượng tuyết rơi từ 20 đến 30 cm mỗi ngày, gần bằng một nửa lượng tuyết trung bình của tháng 1. Trận bão tuyết này có thể lập kỷ lục của 70 năm trước, khi tuyết rơi dày tới 46 cm tại Moskva vào năm 1920 và 1956.
Đợt bão tuyết này là kết quả của cơn bão xoáy nam mang tên "Frances". Mặc dù không mang theo không khí lạnh đáng kể, Frances dự báo sẽ tạo ra bão tuyết lớn. Các nhà khí tượng nhận định, vào đêm 9/1 và ngày hôm sau, lượng tuyết có thể lên tới nửa mét, đồng thời gọi đây là "ngày tận thế tuyết", một cách mô tả không hề phóng đại.

Đỉnh điểm của trận bão tuyết sẽ diễn ra vào ngày 9/1, khi dự báo lượng tuyết rơi có thể lên tới 33 mm trong 24 giờ, tương đương 63% lượng tuyết trung bình của tháng 1. Độ dày của tuyết có thể tăng lên 40-45 cm. Roman Vilfand, Giám đốc khoa học của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Nga, cảnh báo rằng đây là hiện tượng khí hậu đáng lo ngại, đặc biệt khi nhiệt độ cuối năm ngoái có sự chênh lệch lớn, từ +3°C xuống -20°C.

Ông Vilfand cũng lưu ý rằng nhiệt độ trung bình tháng 1 ở Moskva đã tăng từ -9,3°C trong những năm 1960-1990 lên -6,1°C hiện nay. Tháng 1/2025 đã ghi nhận mức nhiệt kỷ lục gần 0°C. Tuy nhiên, sự nóng lên toàn cầu đang khiến thời tiết trở nên hỗn loạn với những biến động cực đoan. Những sự tương phản lớn giữa tan băng và sương giá khắc nghiệt gợi nhớ đến những mùa đông khắc nghiệt của thế kỷ 20.

Chính quyền Moskva đã khuyến cáo người dân không nên ra đường từ chiều tối ngày 8/1 do tuyết ướt nặng có thể làm đổ cây cối và đứt dây điện, cũng như tầm nhìn trên đường bị giảm đáng kể. Dự báo thời tiết còn có thể xấu hơn khi nhiệt độ tại Moskva giảm mạnh, có thể xuống tới -20°C vào ngày 12/1. Hiện tượng giảm nhiệt độ đột ngột này sau trận tuyết dày sẽ khiến tuyết đóng băng trơn trượt, gây nguy hiểm cho người đi bộ.

Cùng ngày, các sân bay Moskva đã thông báo có hơn 70 chuyến bay bị hoãn do ảnh hưởng của bão tuyết.

