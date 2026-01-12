Elon Musk sẽ công khai mã nguồn thuật toán của mạng xã hội X

(Ngày Nay) - Theo SCMP ngày 11/1, tỉ phú Elon Musk cho biết mạng xã hội X sẽ công khai mã nguồn thuật toán đề xuất nội dung trong vòng 7 ngày tới, khi nền tảng này đang đối mặt với sự giám sát ngày càng gia tăng từ các cơ quan quản lý trên toàn cầu.
Theo ông Musk, X sẽ công bố toàn bộ mã nguồn liên quan đến việc xác định bài đăng và quảng cáo được đề xuất cho người dùng. Quá trình này sẽ được thực hiện bốn tuần một lần, kèm theo các ghi chú kỹ thuật chi tiết nhằm giải thích những thay đổi trong thuật toán.

Tuy nhiên, ông Musk không nêu rõ lý do cụ thể cho quyết định mở mã nguồn lần này. Động thái diễn ra trong bối cảnh X nhiều lần xảy ra căng thẳng với các cơ quan quản lý về nội dung hiển thị, kiểm duyệt thông tin và mức độ minh bạch của nền tảng.

Trong thời gian qua, một bộ phận người dùng X phản ánh rằng họ nhận được ít bài đăng hơn từ các tài khoản mà họ theo dõi. Tháng 10/2025, ông Musk thừa nhận nền tảng đã phát hiện một lỗi nghiêm trọng trong thuật toán của trang đề xuất “For You” và cam kết khắc phục.

Song song với việc sửa lỗi, X đang đẩy mạnh tích hợp trí tuệ nhân tạo vào hệ thống đề xuất nội dung, trong đó trọng tâm là Grok, chatbot AI do công ty của ông Musk phát triển. Theo định hướng mà ông Musk nhiều lần nhấn mạnh, mục tiêu dài hạn là biến hệ thống đề xuất của X thành một công cụ vận hành gần như hoàn toàn bằng AI.

Ông Musk từng cho biết hơn 100 triệu bài đăng được xuất bản mỗi ngày trên X sẽ được Grok đánh giá trước khi phân phối tới người dùng, nhằm lựa chọn những nội dung có khả năng gây quan tâm cao nhất. Theo ông, việc tăng cường sử dụng Grok và các công cụ AI khác, chứ không phải các điều chỉnh thủ công từ con người, là yếu tố chính giúp cải thiện chất lượng dòng tin.

Grok cũng đang trở thành tâm điểm chỉ trích từ nhiều chính phủ. Các cơ quan quản lý toàn cầu đã lên tiếng lo ngại trước làn sóng hình ảnh do AI tạo ra mang tính đồi trụy, đặc biệt là nội dung liên quan đến phụ nữ và trẻ em, lan truyền trên X. Trước sức ép này, X đã yêu cầu người dùng phải trả phí thuê bao để sử dụng các tính năng tạo và chỉnh sửa hình ảnh của Grok, thay vì cung cấp miễn phí như giai đoạn đầu.

Indonesia đã chặn quyền truy cập vào Grok sau khi mở cuộc điều tra về khả năng tạo nội dung đồi trụy của hệ thống. Tại Anh, Thủ tướng Keir Starmer yêu cầu X khẩn trương xử lý các vấn đề liên quan đến hình ảnh khiêu dâm do AI tạo ra. Bộ trưởng Công nghệ Liz Kendall cảnh báo chính phủ có thể chặn dịch vụ nếu nền tảng không tuân thủ luật pháp Anh.

Trong khi đó, các cơ quan quản lý châu Âu tiếp tục gia tăng giám sát X, tập trung vào vấn đề thông tin sai lệch, kiểm duyệt nội dung và tính minh bạch của thuật toán. Tháng 7/2025, giới chức Pháp yêu cầu X chia sẻ thuật toán như một phần của cuộc điều tra về cáo buộc thiên lệch và thao túng nội dung. Khi đó, X từ chối hợp tác và cho rằng cuộc điều tra mang động cơ chính trị.

Việc mở mã nguồn thuật toán lần này được xem là bước đi đáng chú ý của ông Musk, trong bối cảnh áp lực pháp lý đối với các nền tảng công nghệ lớn ngày càng gia tăng, đặc biệt liên quan đến AI và quản trị nội dung số.

PV
Elon Musk X Mạng xã hội X Mã nguồn Thuật toán

