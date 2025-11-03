AI: "Chìa khóa" mới trong phát triển vaccine toàn cầu

(Ngày Nay) - Tổ chức Liên minh Đổi mới Sẵn sàng Ứng phó Dịch bệnh (CEPI) nhận định trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành yếu tố mang tính bước ngoặt trong nghiên cứu, phát triển và sản xuất vaccine, góp phần nâng cao khả năng chuẩn bị của thế giới trước các đại dịch tương lai.

Phát biểu tại Hội nghị thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các nhà sản xuất vaccine các nước đang phát triển (DCVMN) diễn ra tại Denpasar (Bali) cuối tuần qua, Tiến sĩ Amadou Alpha Sall - Giám đốc điều hành phụ trách sản xuất và chuỗi cung ứng của CEPI - nêu rõ 3 yếu tố then chốt để tích hợp AI vào lĩnh vực vaccine: dữ liệu chất lượng cao, quan hệ đối tác chặt chẽ và văn hóa trách nhiệm toàn cầu.

Theo ông Sall, AI chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được hỗ trợ bởi nền tảng dữ liệu vượt trội, cho phép thiết kế kháng nguyên chính xác hơn và tối ưu hóa quy trình sản xuất. CEPI hiện đang triển khai các công cụ ứng phó đại dịch mới, trong đó AI được tích hợp ngay từ giai đoạn phát triển vaccine nhằm rút ngắn thời gian thử nghiệm và nâng cao độ an toàn.

Yếu tố thứ hai là mở rộng hợp tác giữa khu vực công, tư nhân và các tổ chức thiện nguyện, nhằm tháo gỡ rào cản trong nghiên cứu và sản xuất. Những mối liên kết này, theo ông Sall, sẽ giúp xác định và khuếch đại các nhân tố thúc đẩy ứng dụng AI trong ngành công nghiệp vaccine toàn cầu.

Về khía cạnh đạo đức và quản trị, ông Sall nhấn mạnh tầm quan trọng của trách nhiệm toàn cầu khi thúc đẩy đổi mới. Ông cho rằng AI mang lại cả cơ hội lẫn rủi ro, do đó cần được quản lý dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế về công bằng, bao trùm và an toàn sinh học. Ông khẳng định cần phải lồng ghép yếu tố an toàn và chất lượng ngay từ khâu thiết kế trong mọi dự án AI để tối đa hóa lợi ích và kiểm soát rủi ro hợp lý.

Hội nghị DCVMN năm nay quy tụ đại diện của 46 nhà sản xuất vaccine từ 17 quốc gia thuộc châu Á, châu Phi, châu Âu và Mỹ Latinh - trong đó có Indonesia, Ấn Độ, Senegal, Brazil và Thái Lan - nhằm thảo luận giải pháp tăng cường khả năng tự cường và phát triển bền vững cho hệ sinh thái vaccine toàn cầu.