VinDynamics hợp tác với Tập đoàn Schaeffler phát triển robot hình người

(Ngày Nay) - VinDynamics, công ty công nghệ thuộc Tập đoàn Vingroup, công bố ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Schaeffler, tập đoàn công nghệ chuyển động hàng đầu thế giới có trụ sở tại Đức, nhằm thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và phát triển các cấu kiện cốt lõi cho robot hình người, hướng tới các thỏa thuận thương mại trong tương lai.
Từ trái qua phải: Ông Nguyễn Quang Vĩnh – Giám đốc Công nghệ, VinDynamics; Ông Lê Minh – Giám đốc Khối Phần cứng, VinDynamics; GS. Han Boon Siew – Giám đốc mảng Humanoid khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Tập đoàn Schaeffler; Ông Maximilian Fiedler – Giám đốc Điều hành khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Tập đoàn Schaeffler; tại sự kiện ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên.
Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển robot hình người của VinDynamics, đồng thời mở ra tiềm năng tăng tốc đổi mới sáng tạo và mở rộng hợp tác công nghệ giữa hai doanh nghiệp trên phạm vi toàn cầu.

Theo thỏa thuận, VinDynamics và Schaeffler sẽ phối hợp nghiên cứu, phát triển và tối ưu hóa các cấu kiện cốt lõi phục vụ robot hình người, bao gồm khớp truyền động robot và động cơ. Hai bên sẽ tập trung đánh giá và hoàn thiện các nguyên mẫu do Schaeffler phát triển, với các thông số kỹ thuật về cơ khí, hộp số và phần cứng, đồng thời xem xét các yếu tố quan trọng như vật liệu, dung sai và khả năng sản xuất quy mô lớn.

Bên cạnh đó, VinDynamics sẽ tiến hành đánh giá kỹ thuật và tối ưu hóa phần mềm điều khiển nhằm đảm bảo khả năng tương thích và tích hợp hiệu quả với các hệ thống được đề xuất. Hai bên cũng sẽ chia sẻ các thông tin kỹ thuật liên quan và thực tiễn tốt nhất trong quá trình phát triển, tuân thủ các nguyên tắc bảo mật đã thống nhất. Sau giai đoạn đưa sản phẩm vào vận hành thương mại, hai bên dự kiến tiếp tục phối hợp trong công tác mô phỏng, kiểm chứng và cải tiến sản phẩm, đồng thời khai thác dữ liệu vận hành thực tế để phục vụ tối ưu thiết kế và nâng cao hiệu suất hệ thống.

Sự hợp tác giữa VinDynamics và Schaeffler được kỳ vọng sẽ tạo ra những bước tiến mới mang tính đột phá trong lĩnh vực robot hình người, đặc biệt trong việc rút ngắn thời gian nghiên cứu và phát triển các bộ phận có độ phức tạp cao như khớp truyền động robot và hệ thống động cơ. Với kinh nghiệm dày dạn và uy tín toàn cầu của Schaeffler trong lĩnh vực công nghệ chuyển động, kết hợp cùng năng lực nghiên cứu, thiết kế và tích hợp hệ thống robot của VinDynamics, sự hợp tác này được xem là nền tảng quan trọng để thúc đẩy các chuẩn mực công nghệ mới trong tương lai.

VinDynamics hợp tác với Tập đoàn Schaeffler phát triển robot hình người ảnh 1

Hợp tác giữa VinDynamics và Schaeffler được kỳ vọng sẽ tạo ra những bước tiến mới mang tính đột phá trong lĩnh vực robot hình người.

Ông La Mạnh Hùng, Chủ tịch công ty VinDynamics, chia sẻ: "Chúng tôi rất trân trọng sự hợp tác với Schaeffler - một trong những tập đoàn công nghệ chuyển động hàng đầu thế giới với bề dày kinh nghiệm và năng lực đã được chứng minh. Đây không chỉ là sự kết nối về công nghệ, mà còn là sự đồng hành chiến lược, nơi hai bên cùng chia sẻ tầm nhìn về tương lai của robot hình người. Chúng tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ mở ra nhiều cơ hội đột phá, góp phần thúc đẩy quá trình đưa robot hình người tiến gần hơn với các ứng dụng thực tiễn trong đời sống và công nghiệp”.

Ông Maximilian Fiedler, Tổng Giám đốc Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Schaeffler, cho biết: "VinDynamics là một đối tác công nghệ đầy tiềm năng với tầm nhìn rõ ràng trong lĩnh vực robot hình người. Việc hợp tác với VinDynamics thể hiện cam kết của Schaeffler trong việc đồng hành cùng các doanh nghiệp tiên phong để thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Chúng tôi tin rằng sự kết hợp giữa kinh nghiệm hàng chục năm trong công nghệ chuyển động của Schaeffler và năng lực phát triển robot thế hệ mới của VinDynamics sẽ tạo ra những bước tiến quan trọng, không chỉ trong công nghệ mà còn trong cách robot được ứng dụng vào tương lai”.

Được thành lập vào tháng 9/2025, VinDynamics là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực robot hình người thuộc Tập đoàn Vingroup, với tầm nhìn phát triển các robot đa năng, lấy con người làm trung tâm và có khả năng tích hợp liền mạch vào đời sống hằng ngày cũng như mở rộng triển khai trên phạm vi toàn cầu. Trong khi đó, Schaeffler, với hơn 80 năm dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ chuyển động, là một trong những công ty công nghiệp thuộc sở hữu gia đình lớn nhất thế giới, với khoảng 110.000 nhân viên và hơn 250 cơ sở tại 55 quốc gia.

VinDynamics là công ty công nghệ thuộc Tập đoàn Vingroup, tập trung nghiên cứu, phát triển và sản xuất các giải pháp robot và tự động hóa tiên tiến, đặc biệt trong lĩnh vực robot nhân hình. Với định hướng đổi mới sáng tạo và ứng dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, cơ điện tử và điều khiển chuyển động, VinDynamics hướng tới việc cung cấp các sản phẩm robot thông minh, an toàn và có chi phí hợp lý, góp phần nâng cao năng suất lao động và chất lượng cuộc sống.

Tìm hiểu thêm tại: https://vindynamics.net/

Schaeffler là tập đoàn công nghệ chuyển động toàn cầu có trụ sở tại Đức, cung cấp các giải pháp tiên tiến trong lĩnh vực vòng bi, hệ thống truyền động và công nghệ cơ điện tử. Với mạng lưới hoạt động tại hơn 50 quốc gia cùng năng lực nghiên cứu và phát triển mạnh mẽ, Schaeffler đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các xu hướng công nghệ của tương lai như điện khí hóa, tự động hóa và robot. Công ty cam kết mang đến các giải pháp bền vững và hiệu quả nhằm định hình tương lai của chuyển động.

Tìm hiểu thêm tại: https://www.schaeffler.com

