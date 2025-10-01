Vingroup hỗ trợ khẩn cấp 500 tỷ đồng cho đồng bào chịu thiệt hại do bão Bualoi

Tây Côn In bài viết
(Ngày Nay) - Sáng 1/10/2025, Tập đoàn Vingroup cho biết đã gửi công văn hỏa tốc đến Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng và Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc đề xuất hỗ trợ khẩn cấp 500 tỷ đồng cho đồng bào bị thiệt hại do bão Bualoi.
Nhân viên Tập đoàn Vingroup đồng hành cứu trợ đồng bào sau bão Yagi.
Nhân viên Tập đoàn Vingroup đồng hành cứu trợ đồng bào sau bão Yagi.

Tập đoàn Vingroup sẽ hỗ trợ khẩn cấp tại toàn bộ các tỉnh, thành phố, xã chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão Bualoi, tập trung vào ba nhóm đối tượng chính: các gia đình có người thiệt mạng do bão; các gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn và các gia đình người có công, thương binh liệt sĩ, các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nhà ở bị tốc mái do bão.

Theo đó, Vingroup sẽ hỗ trợ các gia đình có người thiệt mạng hoặc mất tích số tiền 100 triệu đồng/người thiệt mạng hoặc mất tích; Các gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn được hỗ trợ số tiền là 60 triệu đồng/hộ; Và các gia đình người có công, thương binh liệt sĩ và hộ đặc biệt khó khăn có nhà ở bị tốc mái được hỗ trợ số tiền 20 triệu đồng/hộ.

Vingroup cho biết, tổng ngân sách hỗ trợ tối thiểu là 500 tỷ đồng và Tập đoàn cam kết sẽ tăng thêm ngân sách nếu mức độ thiệt hại thực tế vượt dự tính.

Ngay trong ngày 1/10/2025, Vingroup thông qua Quỹ Thiện Tâm đã phối hợp với chính quyền các địa phương triển khai cứu trợ khẩn cấp. Các đội phản ứng nhanh sẽ trực tiếp xuống hiện trường để rà soát, chi trả theo danh sách xác nhận, bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng và minh bạch.

Vingroup hỗ trợ khẩn cấp 500 tỷ đồng cho đồng bào chịu thiệt hại do bão Bualoi ảnh 1

Khu nhà tạm dành cho các hộ dân Làng Nủ chịu thiệt hại trong bão Yagi được Vingroup hỗ trợ, hoàn thành sau 7 ngày thi công.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup chia sẻ: “Với tinh thần không có người Vingroup nào đứng ngoài mất mát, đau thương của đồng bào, chúng tôi đã quyết định triển khai gói hỗ trợ ngay trong hôm nay với phương châm kịp thời – đúng đối tượng – thiết thực. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, người dân cùng chung tay góp sức để hỗ trợ bà con vượt qua lúc khó khăn này”.

Trong nhiều năm qua, Vingroup luôn đồng hành cùng người dân cả nước trong các hoạt động thiện nguyện và hỗ trợ khẩn cấp khi thiên tai, dịch bệnh xảy ra, như ứng phó với đại dịch COVID-19, cứu trợ lũ lụt (năm 2024, riêng bão Yagi là 250 tỷ đồng), tiếp sức đến trường, khám chữa bệnh miễn phí hay hỗ trợ sinh kế cho người nghèo… với tổng ngân sách đã triển khai trên 30.000 tỷ đồng.

Việc triển khai cứu trợ khẩn cấp bão Bualoi ngay 500 tỷ đồng tiếp tục khẳng định cam kết bền bỉ của Vingroup. Mỗi hành động sẻ chia không chỉ giúp đồng bào vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết dân tộc, khẳng định trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt và hun đúc sức mạnh để cùng nhau xây dựng một Việt Nam kiên cường, nhân ái.

Tây Côn
Vingroup bão số 9 Bualoi đồng bào thiệt hại hỗ trợ khẩn cấp tập đoàn bà con lũ lụt mưa bão

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Giáo viên Trường mầm non Thanh Trì (Hoàng Mai, Hà Nội) chuẩn bị mâm cỗ Trung Thu.
Khám phá sự khác biệt giữa mâm cỗ Trung Thu xưa và nay
(Ngày Nay) - Nếu như ngày xưa, mâm cỗ mang dáng vẻ giản dị với những hạt bưởi thơm, cốm ngào ngạt thì ngày nay, nó lại được chăm chút cầu kỳ hơn với sự xuất hiện của bánh nướng, bánh dẻo được bày biện tinh tế.
Chính phủ Mỹ đóng cửa lần đầu tiên sau 6 năm
Chính phủ Mỹ đóng cửa lần đầu tiên sau 6 năm
(Ngày Nay) - Nước Mỹ đã rơi vào một giai đoạn bất ổn mới sau khi Tổng thống Donald Trump và Quốc hội không thể đạt được thỏa thuận ngân sách trước thời hạn chót ngày 1/10, khiến Chính phủ phải đóng cửa và hàng loạt chương trình, dịch vụ bị ngưng trệ.
Não bộ cũng "chạy" bằng chất béo
Não bộ cũng "chạy" bằng chất béo
(Ngày Nay) - Trong nhiều thập kỷ, các nhà khoa học tin rằng não người chỉ hoạt động nhờ vào đường (glucose). Nhưng một nghiên cứu mới của các nhà khoa học tại Đại học Queensland, Australia, đã mở ra phát hiện mới là chất béo cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp năng lượng cho não bộ.
Điều gì đang kìm hãm nỗ lực phòng thủ của châu Âu?
Điều gì đang kìm hãm nỗ lực phòng thủ của châu Âu?
(Ngày Nay) - Chi tiêu quốc phòng kỷ lục không đủ nếu châu Âu không khắc phục tình trạng phân mảnh. Sự thiếu phối hợp và tiêu chuẩn hóa có thể khiến hàng trăm tỷ euro bị lãng phí, suy yếu khả năng phòng thủ chung.