Vinhomes Green City thiết lập chuẩn an cư mới, mang chất sống phồn vinh đến Tây Bắc TP.HCM

(Ngày Nay) - Hội tụ những “mảnh ghép vàng” của hệ sinh thái Vingroup, Vinhomes Green City xác lập chuẩn sống phồn vinh mới tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM. Mô hình “thành phố 15 phút” cùng loạt hạ tầng tỷ đô đang hình thành giúp dự án trở thành lựa chọn sáng giá cho cả nhu cầu an cư lẫn nhà đầu tư tìm kiếm tài sản với dư địa tăng trưởng dài hạn.

Đại đô thị đáng sống bậc nhất Tây Bắc TP.HCM dần thành hình

Khởi công cuối tháng 3/2025, chỉ sau 8 tháng, Vinhomes Green City đã hiện lên với diện mạo rõ nét của một đại đô thị all-in-one. Các trục giao thông nội khu được định hình, hệ thống cây xanh phát triển nhanh chóng, công viên trung tâm The Green Lake 8 ha đã hiện hữu với mặt nước trong xanh và bờ kè hoàn thiện.

Đường chạy bộ ven hồ, các sân thể thao ngoài trời cũng đã thi công xong, tạo nên mạng lưới sinh hoạt cộng đồng phong phú. Đặc biệt, trục đường 3/2 rộng 50-60 m chính thức vận hành, mang lại kết nối xuyên suốt giữa các khu và chuỗi tiện ích.

Thăm dự án, anh Hoàng Long (43 tuổi, Tây Ninh), cư dân tương lai của khu The Swan Lake, không giấu được sự háo hức: “Chỉ trong thời gian ngắn, cả đại đô thị đã lột xác. Từ một công trường bụi bặm, giờ từng cung đường, từng mảng xanh đều hiện rõ. Tôi có thể hình dung rất rõ về tổ ấm tương lai của gia đình mình.”

Không chỉ chờ ngày nhận nhà, nhiều cư dân tương lai còn háo hức vì lần đầu được tận hưởng “chuẩn sống Vinhomes” - những đặc quyền gắn liền với chất lượng sống cao cấp tại các đại đô thị hiện đại.

Biểu tượng an cư, đầu tư mới - Điểm hội tụ của dòng người, dòng tiền

Với tiến độ thi công nhanh và ổn định, Vinhomes Green City được kỳ vọng bàn giao đúng hẹn, mở ra một phong cách sống đã trở thành thương hiệu của Vinhomes: tiện nghi đủ đầy, môi trường sống trong lành và cộng đồng cư dân văn minh.

Nếu ở trung tâm, cư dân phải quen với cảnh tắc đường, thiếu không gian xanh và hạn chế về tiện ích gần nhà, thì tại đại đô thị all-in-one đầu tiên nơi cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM, cư dân được tận hưởng một nhịp sống nhẹ nhàng hơn.

“Tôi thích nhất là trẻ nhỏ không phải dậy sớm hay vội vã. Từ nhà ra trường chỉ vài phút đi bộ dưới những hàng cây. Đó là điều mà gia đình tôi tìm kiếm bấy lâu nay”, chị Minh Thu (35 tuổi, Tây Ninh) mường tượng.

Vinschool - ngôi trường liên cấp tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên của khu Tây Bắc, dự kiến khởi công vào tháng 3/2026 và khai giảng tháng 8/2027. Đây là lợi thế vượt trội với các gia đình trẻ, bởi con em có thể học tập trong môi trường chất lượng cao, chỉ cách nhà vài bước chân.

Cũng trong bán kính đi bộ, cư dân dễ dàng tiếp cận trung tâm thương mại Vincom rộng 4 ha, cùng hai tuyến phố Nhật Bản - Trung Hoa mang đến “bản đồ trải nghiệm quốc tế” 24/7. Từ spa, F&B, siêu thị đến các khu vui chơi gia đình, mọi nhu cầu mua sắm, giải trí đều được đáp ứng trong vài phút di chuyển.

Vinhomes Green City còn mang đến chất sống xanh đắt giá khi dành gần 40ha cho cây xanh và mặt nước. Trong đó, công viên hồ trung tâm 8ha đóng vai trò là “lá phổi xanh” điều hòa khí hậu và mang đến tầm nhìn hướng thủy rộng mở cho các dãy nhà ven hồ. Aqua Adventure 9.000m² là điểm đến sôi động mỗi dịp cuối tuần. Công viên Fairy Land và Zen Park tạo nên những không gian sáng tạo, thư giãn và tái tạo năng lượng cho cư dân ở mọi lứa tuổi…

Nhờ hệ thống tiện ích ngoài trời đa dạng, công viên trở thành “phòng sinh hoạt chung” của cộng đồng cư dân - nơi trẻ em vận động lành mạnh, người lớn rèn luyện sức khỏe và cả gia đình cùng tận hưởng những khoảnh khắc gắn kết.

Công tác quản lý, vận hành chuyên nghiệp cũng là yếu tố định danh “chuẩn sống Vinhomes”. Cảnh quan được chăm sóc hằng ngày, mặt nước luôn sạch, hệ thống an ninh đa lớp hoạt động 24/7 đảm bảo sự an tâm tuyệt đối cho cư dân.

Một điểm đặc biệt của “chuẩn sống Vinhomes” mà ít dự án có thể sao chép chính là chiến lược đồng hành, chăm sóc cư dân trọn đời của chủ đầu tư, thông qua Câu lạc bộ Sống Xanh - Sống Vui khỏe. Tại Vinhomes Green City, các câu lạc bộ thể thao, nghệ thuật, yoga, chạy bộ… sẽ sớm hình thành, mang đến cho cư dân một đời sống thể chất khỏe mạnh, tinh thần phong phú và giàu trải nghiệm, giàu sự gắn kết.

“Điều tôi mong nhất là một cộng đồng biết kết nối - thứ mà nhiều đô thị hiện đại đánh mất. Các đại đô thị Vinhomes đang làm điều này rất tốt, và tôi tin Vinhomes Green City cũng vậy”, bà Trần Thu Hoài (65 tuổi, TP.HCM) chia sẻ.

“Chuẩn sống Vinhomes” tạo giá trị an cư vượt trội, cũng đồng thời tạo giá trị đầu tư bền vững. Một đô thị đầy sức sống với cộng đồng tinh hoa, gắn kết chính là điểm hẹn của dòng người và dòng tiền.

Chưa kể, Vinhomes Green City còn tọa lạc ngay cửa ngõ Tây Bắc - cực phát triển mới của TP.HCM, bao quanh là mạng lưới hạ tầng tỷ đô như Vành đai 3, 4, metro Bến Thành - Tham Lương, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài… Tất cả đều là những cú hích giúp mỗi ngôi nhà tại đại đô thị đều trở thành một tài tăng giá theo thời gian.

Sở hữu môi trường sống xanh, hệ tiện ích toàn diện và hạ tầng đang cất cánh, Vinhomes Green City được kỳ vọng trở thành biểu tượng an cư, đầu tư mới, viết tiếp kỳ tích kiến tạo những đại đô thị đáng sống bậc nhất của Vinhomes.