Vinhomes hỗ trợ lãi suất mua nhà siêu khủng 0-6% trong 5 năm - kích cầu thị trường bất động sản

(Ngày Nay) - Công ty Cổ phần Vinhomes công bố chương trình siêu hỗ trợ lãi suất từ 0- 6%/năm trong vòng 5 năm cho khách mua nhà từ 20/4-20/7/2026. Đây là ưu đãi chưa từng có từ chủ đầu tư nhằm chia sẻ áp lực tài chính với khách hàng, đồng thời tạo đòn bẩy mạnh mẽ kích cầu thị trường, đón đầu chu kỳ phát triển mới.
Khách hàng sẽ được cố định lãi suất lên tới 5 năm với mức trần tối đa khoảng 6%/năm, áp dụng với tất cả các dự án Vinhomes trên cả nước

Chính sách siêu hỗ trợ lãi suất áp dụng đồng loạt cho tất cả dự án Vinhomes đang bán trên toàn quốc đến hết ngày 20/7/2026. Khách hàng đã mua nhà từ ngày 1/1/2026 trở lại đây theo chính sách hỗ trợ lãi suất cũng được hỗ trợ tương ứng.

Cụ thể, khách mua nhà Vinhomes theo chính sách hỗ trợ lãi suất sẽ được cố định lãi suất lên tới 5 năm với mức trần tối đa khoảng 6%/năm.

Tùy vào nhu cầu và khả năng tài chính, khách hàng có thể linh hoạt chọn 1 trong 5 gói hỗ trợ. Trong đó, gói 18 tháng được miễn lãi hoàn toàn. 4 gói còn lại tùy theo mức vay là 70% hay 80% giá trị sản phẩm - khách hàng chỉ phải trả thêm so với giá cơ sở (theo phương án thanh toán tiến độ chuẩn), tương ứng là 4,5% - 5% (24 tháng); 9% - 11% (30 tháng); 16% - 18% (36 tháng) và 25% - 30% (60 tháng).

Đặc biệt, các gói vay từ 18 tháng đến 36 tháng, sau khi hết thời gian ưu đãi lãi suất cố định, thay vì bị thả nổi theo thị trường, khách mua nhà sẽ được Vinhomes hỗ trợ tiếp sức thêm tới 2 năm với mức khóa trần tối đa chỉ 9%/năm. Toàn bộ phần chênh lệch lãi suất phát sinh sẽ do Vinhomes chi trả.

Với mức lãi suất theo năm được áp dụng cố định thấp nhất là 0% và cao nhất là khoảng 6% cho thời gian lên tới 5 năm - Vinhomes đang đảm bảo cho khách hàng mặt bằng lãi suất hầu như thấp hơn các chương trình cho vay đối với nhà ở xã hội và lãi suất huy động tiền gửi của các ngân hàng hiện tại.

Chương trình siêu ưu đãi của Vinhomes không chỉ cung cấp “phao bảo hiểm rủi ro” tốt nhất mà còn là cơ hội hiếm có để khách hàng sở hữu tài sản thực, pháp lý đầy đủ, giá cả hợp lý

Việc Vinhomes chủ động nâng cấp chính sách hỗ trợ lãi suất đã công bố ngày 20/3/2026 (khóa trần 9%/ năm) về mức trần lãi suất khoảng 6% cho tất cả các kỳ hạn hỗ trợ lãi suất, cho thấy tinh thần chia sẻ và cam kết đồng hành lâu dài với các khách hàng. Trong bối cảnh lãi suất tăng cao, biến động khó lường, chương trình siêu ưu đãi của Vinhomes không chỉ cung cấp “phao bảo hiểm rủi ro” tốt nhất; mà còn là cơ hội hiếm có để khách hàng sở hữu tài sản thực, pháp lý đầy đủ, giá cả hợp lý với lộ trình tài chính rõ ràng và dài hạn.

Với thị trường, chương trình mới của Vinhomes là bước tiến đột phá, tạo lập tâm lý vững vàng cho người mua, đồng thời là đòn bẩy thúc đẩy thanh khoản, kéo thị trường tiếp tục đi lên theo xu hướng tích cực.

Chương trình mới của Vinhomes là bước tiến đột phá, tạo lập tâm lý vững vàng cho người mua, đồng thời là đòn bẩy thúc đẩy thanh khoản thị trường

Việc Vinhomes chủ động nâng cấp chương trình hỗ trợ lãi suất siêu khủng tiếp tục khẳng định đẳng cấp dẫn dắt của nhà phát triển bất động sản số 1 Việt Nam và hàng đầu khu vực, luôn tiên phong kiến tạo những giải pháp thúc đẩy thị trường và mở rộng khả năng tiếp cận nhà ở cho đông đảo người dân.

Khách hàng được tùy chọn một trong 5 gói hỗ trợ lãi suất sau:

(*) Chỉ áp dụng với dự án và khách hàng đủ điều kiện vay 80% theo xét duyệt của Ngân hàng.

Khoản vay

Tỷ lệ trả thêm (tăng so với Giá Cơ sở)

18T

24T

30T

36T

60T

70%

0%

4,5%

9%

16%

25%

80% (*)

0%

5%

11%

18%

30%

Bụi mịn PM2.5 “bao phủ” nhiều địa phương tại Thái Lan
(Ngày Nay) - Nồng độ bụi mịn PM2.5 tại Thái Lan đang tăng cao trên diện rộng, khi cơ quan chức năng nước này ghi nhận tới 40 tỉnh, thành có chỉ số vượt ngưỡng an toàn, trong đó khu vực miền Bắc và Đông Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Hậu quả mà cơn bão Melissa để lại ở Black River, Jamaica. Ảnh minh họa
Mùa bão Đại Tây Dương 2026: Kịch bản lạ thường dưới tác động của El Niño
(Ngày Nay) - Những dự báo sớm cho mùa bão Đại Tây Dương năm nay đang phác họa một kịch bản không mấy quen thuộc, khi dấu ấn của hiện tượng El Niño được cho là sẽ đóng vai trò chi phối. Dù mùa bão chính thức kéo dài từ tháng 6 đến tháng 11, các đánh giá ban đầu từ giới khoa học đã bắt đầu hé lộ xu hướng đáng chú ý.
Văn Phú tổ chức triển lãm bất động sản “Muôn vị nhân sinh” tại Thành phố Hồ Chí Minh
(Ngày Nay) - Tối 16/4, triển lãm nghệ thuật đa tầng thị giác "Muôn vị nhân sinh" được tổ chức bởi thương hiệu bất động sản Văn Phú chính thức khai màn bằng một buổi Private Opening quy tụ nhiều nghệ sĩ và KOLs trong lĩnh vực văn hóa - sáng tạo - bất động sản. Sau đêm mở màn, triển lãm sẽ mở cửa tự do cho công chúng từ ngày 17 đến 19/4 tại Thủ Thiêm Riverstage, TP. HCM.