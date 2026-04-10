Ba “cú hích” dồn dập đưa Vinhomes Global Gate Hạ Long vào giai đoạn tăng tốc

(Ngày Nay) - Chỉ trong 72 giờ, Vinhomes Global Gate Hạ Long liên tiếp đón ba “cú hích” quan trọng: ra mắt Văn phòng bán hàng đồng thời công bố hệ thống đại lý chiến lược (10/4) và khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh (12/4). Chuỗi động lực hiếm có cùng hội tụ đã nhanh chóng “đốt nóng” thị trường, đưa siêu đô thị bên vịnh kỳ quan trở thành tâm điểm mới của thị trường.
Văn phòng bán hàng Vinhomes Global Gate Hạ Long tại Tuần Châu (Quảng Ninh) chính thức khai trương sáng 10/4/2026
Cột mốc mới của “kỳ quan đô thị” bên vịnh di sản

“Lâu lắm rồi thị trường miền Bắc mới sục sôi thế này”, bà Nguyễn Phạm Sáng, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Kinh doanh và Quản lý BĐS Hoàng Gia, chia sẻ bên lề sự kiện, sáng 10/4.

Ngay từ đầu giờ sáng ngày 10/04, doanh nghiệp này cùng gần một trăm đối tác của Vinhomes đã có mặt tại Tuần Châu (Quảng Ninh), tham gia chuỗi sự kiện của Vinhomes Global Gate Hạ Long.

Sự kiện ghi dấu cột mốc quan trọng cho thấy: Vinhomes Global Gate Hạ Long đã sẵn sàng bước vào giai đoạn tăng tốc. Văn phòng bán hàng không chỉ là điểm giao dịch, mà còn là không gian tích hợp thông tin, trải nghiệm và tương tác trực tiếp, góp phần rút ngắn quá trình ra quyết định của khách hàng.

Cùng với đó, việc ký kết và công bố các đối tác phân phối chiến lược giúp củng cố hệ thống bán hàng. Thông qua việc lựa chọn các đại lý có uy tín và năng lực triển khai cùng kinh nghiệm thực chiến, chủ đầu tư đảm bảo khách hàng luôn được tiếp cận các thông tin chính thống và giao dịch minh bạch nhất.

“Chúng tôi đã theo dõi và chờ đợi dự án này trong nhiều năm. Việc văn phòng bán hàng chính thức đi vào hoạt động và VHS trở thành đối tác chiến lược của Vinhomes, giúp chúng tôi có cơ hội tiếp cận khách hàng một cách trực tiếp hơn, từ đó truyền tải thông tin về dự án rõ ràng và hiệu quả hơn”, bà Nguyễn Mai Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn VHS, nói.

Hệ thống đại lý chiến lược tham gia phân phối Vinhomes Global Gate Hạ Long chính thức ra mắt

Ngay sau khi mở cửa, Văn phòng bán hàng Vinhomes Global Gate đã đón hàng trăm khách hàng tới tham quan, trải nghiệm. Không gian được thiết kế theo hướng tương tác, kết hợp các hoạt động kết nối trực tiếp với chủ đầu tư, giúp khách hàng hình dung rõ hơn về vị trí, quy mô, thiết kế, tiện ích dự án. Khi sản phẩm, hệ thống phân phối và không gian trải nghiệm được kích hoạt đồng thời, nhiều khách hàng và nhà đầu tư đã sớm đưa ra quyết định ngay tại sự kiện.

“Trước khi đến đây, tôi đã khảo sát và thấy từ sân bay Vân Đồn tới đây chỉ mất 45 phút, sau này có đường sắt tốc độ cao chỉ cách Hà Nội có 23 phút, tức là di chuyển rất tiện lợi. Tìm đâu ra một siêu đô thị có đầy đủ tiện ích, quy mô như một thành phố lại còn nằm bên cạnh vịnh di sản thiên nhiên thế giới như thế này”, anh Phạm Trọng Lũy (Mê Linh, Hà Nội) chia sẻ.

Hạ tầng thế kỷ chuẩn bị khởi công, “vẽ lại” bản đồ an cư, đầu tư miền Bắc

Ngay sau sự kiện khai trương văn phòng bán hàng, Vinhomes Global Gate Hạ Long tiếp tục đón một cú hích “khủng” từ sự kiện khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, ngày 12/4. Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 5,6 tỷ USD, tốc độ thiết kế 350 km/h. Dự kiến, khi đưa vào khai thác thương mại từ năm 2028, hạ tầng này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hà Nội với Quảng Ninh từ 2-2,5 tiếng hiện tại xuống chỉ còn 23 phút.

“Hạ tầng luôn là đòn bẩy tăng giá trị bất động sản. Khi công trình này hoàn thiện, khả năng kết nối nhanh với Hà Nội chỉ 23 phút, Vinhomes Global Gate Hạ Long sẽ giống như phần lõi trung tâm Thủ đô mở rộng, giá trị bất động sản sẽ bật tăng mạnh”, bà Nguyễn Phạm Sáng đánh giá.

Hạ Long Station tại Vinhomes Global Gate Hạ Long

Nhìn rộng hơn, hạ tầng cao tốc còn đặt siêu đô thị biển trong tam giác phát triển kinh tế lớn nhất miền Bắc, gồm Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Khoảng cách 23 phút, xác lập vị thế của một “Hà Nội mới”, mang tới cho cư dân quyền năng làm chủ thời gian và đặc quyền “sống 2 trung tâm” mà không phải đánh đổi cơ hội.

“Quảng Ninh sẽ là một “thành phố đáng sống” trong tương lai - nơi khiến mình nghĩ về chuyện quay về, dành thời gian, gắn bó lâu dài. Con học Vinschool, mẹ được chăm sóc sức khỏe tại Vinmec, bố dễ dàng vào Hà Nội chỉ trong 23 phút bằng tàu cao tốc, cuối tuần cả nhà dã ngoại trong hàng trăm công viên nội khu, hay chơi golf tại cụm 12 sân lớn nhất Việt Nam… tất cả đều thuận tiện và đầy trải nghiệm”, ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh, một người con của Quảng Ninh, chia sẻ.

Vinhomes Global Gate Hạ Long được định hình như một trung tâm sống mới bên vịnh di sản

Lịch sử phát triển các tuyến metro tại Việt Nam đã ghi nhận: các dự án dọc metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên có mức tăng giá phổ biến khoảng 20-50%, một số dự án nằm gần nhà ga thậm chí tăng tới 150-200% ngay sau khi tuyến này đi vào vận hành, theo CBRE Việt Nam. Tương tự, hưởng lợi từ tuyến Nhổn - Ga Hà Nội, nhiều dự án tăng khoảng 19%, cá biệt có nơi vượt trên 40%, theo Batdongsan.com.vn.

Theo bà Nguyễn Mai Thanh, không chỉ tìm kiếm một sản phẩm, nhà đầu tư tìm một hệ giá trị có thể tăng trưởng bền vững theo thời gian.

“Vinhomes Global Gate Hạ Long hội tụ đủ những yếu tố đó: quy hoạch bài bản, hạ tầng đang bứt tốc và hệ thống vận hành, phân phối đã sẵn sàng. Khi “tam lực” cùng được kích hoạt, dư địa tăng giá không còn là kỳ vọng, mà trở thành một quỹ đạo có thể nhìn thấy”, Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn VHS đánh giá.

Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Thị Nhị Hà phát biểu.
Đảm bảo công tác y tế, an toàn thực phẩm và môi trường trong phát triển kinh tế - xã hội
(Ngày Nay) - Ngày 9/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, các đại biểu Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch những tháng đầu năm 2026; Kế hoạch phát triển 5 năm 2026-2030; cùng các kế hoạch đầu tư công trung hạn, tài chính, nợ công và thực hành tiết kiệm, bình đẳng giới.
Các tác phẩm đoạt giải World Press Photo 2026
Ảnh báo chí thắng giải World Press Photo 2026 gây sốc
Ngày 9/4, Ban tổ chức cuộc thi ảnh báo chí thế giới giới thường niên lần thứ 69 - World Press Photo 2026 vừa công bố 42 người chiến thắng cuộc thi. Ảnh đoạt giải nhất (World Press Photo of the Year) và hai ảnh đồng giải nhì sẽ được công bố chính thức vào ngày 23/4 tới.
Cô Ola Jamal buộc phải bỏ lại một phần thân thể để giữ lấy mạng sống.
Những mảnh đời vô định của người dân Gaza trên đất khách
(Ngày Nay) - Giữa tâm điểm của cuộc xung đột Israel - Gaza, trung bình mỗi ngày có 10 trẻ em phải vĩnh viễn mất đi một hoặc cả hai chân. Với những người may mắn vượt qua biên giới để tìm kiếm sự giúp đỡ y tế, việc phục hồi thể chất mới chỉ là điểm khởi đầu cho một hành trình đầy rẫy gian truân và bế tắc.
Cánh cửa cho lao động trẻ tại Mỹ dần thu hẹp
Cánh cửa cho lao động trẻ tại Mỹ dần thu hẹp
(Ngày Nay) - Vào tháng 6/2025, Nhà Trắng từng tuyên bố gói cắt giảm thuế "thương hiệu" của Tổng thống Donald Trump sẽ “giải phóng nền kinh tế và tạo ra một làn sóng bùng nổ cho lao động tay chân”.