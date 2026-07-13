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Vinmec Cần Thơ cứu bệnh nhân 75 tuổi có khối u gan lớn gần bằng quả bưởi

PV In bài viết
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(Ngày Nay) -Từ những cơn đau âm ỉ kéo dài, bà Ngô Lệ Hồng (75 tuổi, Cần Thơ) được phát hiện mắc ung thư biểu mô tế bào gan phải với khối u kích thước lên tới 13cm. Thay vì vội vàng phẫu thuật, các chuyên gia tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Cần Thơ đã lựa chọn hướng tiếp cận ít xâm lấn nhằm kiểm soát bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các bước điều trị tiếp theo.
Ê-kíp bác sĩ Vinmec Cần Thơ thực hiện phẫu thuật cắt gan cho người bệnh.
Ê-kíp bác sĩ Vinmec Cần Thơ thực hiện phẫu thuật cắt gan cho người bệnh.

Bài toán khó với khối u gan lớn ở bệnh nhân cao tuổi

Khoảng tháng 4/2026, bà Ngô Lệ Hồng bắt đầu xuất hiện tình trạng đau tức vùng hạ sườn phải và hông lưng phải. Các cơn đau âm ỉ xuất hiện từng đợt. Tuy nhiên, người bệnh không sốt, không vàng da, không sụt cân và không có biểu hiện bất thường về đại tiểu tiện.

Ngày 23/4/2026, bà Hồng đến Bệnh viện Đa khoa Vinmec Cần Thơ thăm khám. Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) ổ bụng đã phát hiện một khối u lớn nằm ở gan phải với kích thước khoảng 13 x 11 x 12cm, tương đương một quả bưởi lớn. Chỉ số AFP - dấu ấn sinh học thường tăng ở bệnh nhân ung thư gan - vượt ngưỡng 1.210 ng/mL.

Đáng chú ý, người bệnh không có tiền sử mắc viêm gan B hay viêm gan C - hai yếu tố nguy cơ thường gặp của ung thư gan. Sau khi thực hiện các thăm dò chuyên sâu, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc ung thư biểu mô tế bào gan phải giai đoạn trung gian.

Theo các chuyên gia, đây là trường hợp có độ phức tạp cao bởi khối u đã phát triển với kích thước rất lớn, trong khi người bệnh đã 75 tuổi. Nếu phẫu thuật ngay, nguy cơ chảy máu, suy gan sau mổ và các biến chứng nguy hiểm khác có thể gia tăng đáng kể.

PGS.TS.BS Lê Văn Thành, Phó Tổng Giám đốc Chuyên môn Khối Ngoại, Hệ thống Y tế Vinmec cho biết, với những trường hợp khối u gan lớn ở bệnh nhân cao tuổi, mục tiêu điều trị không chỉ là loại bỏ khối u mà còn phải đảm bảo phần gan lành còn lại đủ chức năng duy trì sự sống.

"Gan là cơ quan giàu mạch máu và giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự sống. Nếu tiến hành phẫu thuật ngay khi khối u còn lớn, nguy cơ chảy máu và suy gan sau mổ có thể tăng lên đáng kể, đặc biệt ở bệnh nhân cao tuổi. Vì vậy, điều trị cần được tính toán kỹ lưỡng nhằm vừa kiểm soát bệnh, vừa đảm bảo an toàn cho người bệnh", PGS.TS.BS Lê Văn Thành cho biết.

Chiến lược “đi đường vòng” để kiểm soát khối u

Sau khi hội chẩn, PGS.TS.BS Lê Văn Thành cùng TS.BS Nguyễn Thanh Quân, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Cần Thơ và ê-kíp đa chuyên khoa đã thống nhất lựa chọn phương án điều trị theo từng giai đoạn thay vì tiến hành phẫu thuật ngay.

Theo đó, các bác sĩ đã thực hiện kỹ thuật nút mạch hóa chất động mạch gan (TACE). Phương pháp này sử dụng thuốc hóa trị kết hợp với vật liệu gây tắc được đưa trực tiếp vào mạch máu nuôi khối u, qua đó làm giảm nguồn cung cấp máu cho tế bào ung thư.

Có thể hình dung, đây là cách "cắt nguồn nuôi dưỡng" khối u, giúp làm chậm quá trình phát triển của tế bào ung thư và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc điều trị triệt căn trong tương lai. So với việc phẫu thuật ngay từ đầu, phương pháp này ít xâm lấn hơn và đặc biệt phù hợp với những bệnh nhân có khối u lớn hoặc thể trạng hạn chế.

Ca can thiệp được thực hiện dưới sự phối hợp chặt chẽ của các chuyên khoa cùng sự hỗ trợ của hệ thống chẩn đoán hình ảnh hiện đại. Sau can thiệp, bệnh nhân xuất hiện hội chứng sau tắc mạch với biểu hiện sốt cao và đau vùng gan. Đây là phản ứng thường gặp nhưng có thể diễn tiến phức tạp ở người cao tuổi nếu không được theo dõi sát.

Vinmec Cần Thơ cứu bệnh nhân 75 tuổi có khối u gan lớn gần bằng quả bưởi ảnh 1

Người bệnh phục hồi tốt sau hành trình điều trị phức tạp.

Nhờ hệ thống hồi sức hiện đại cùng kinh nghiệm của đội ngũ bác sĩ, tình trạng của bệnh nhân dần ổn định. Việc kiểm soát thành công khối u ở giai đoạn này không chỉ giúp người bệnh vượt qua nguy cơ trước mắt mà còn tạo nền tảng quan trọng cho kế hoạch điều trị tiếp theo, hướng tới mục tiêu điều trị triệt căn.

"Với những khối u lớn, việc điều trị cần được cá thể hóa cho từng người bệnh. Đây là hướng tiếp cận đang được áp dụng tại nhiều trung tâm điều trị ung thư lớn trên thế giới", TS.BS Nguyễn Thanh Quân chia sẻ.

Sau khi đánh giá bệnh nhân đáp ứng điều trị, ê-kíp tiếp tục tiến hành phẫu thuật cắt gan phải mở rộng, loại bỏ hoàn toàn tổn thương. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, người bệnh phục hồi tốt sau mổ, chức năng gan ổn định và được xuất viện trong tình trạng sức khỏe tốt theo đúng kế hoạch điều trị.

Thành công của ca bệnh tiếp tục cho thấy năng lực chuyên sâu của Bệnh viện Đa khoa Vinmec Cần Thơ trong điều trị ung thư. Hiện nay, chuyên khoa Ung bướu của bệnh viện được đầu tư đồng bộ về nhân lực và hệ thống trang thiết bị hiện đại, triển khai đầy đủ các phương pháp điều trị như phẫu thuật, hóa trị, điều trị can thiệp, xạ trị phối hợp với các chuyên khoa liên quan nhằm xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa cho từng người bệnh.

Đặc biệt, với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành trong toàn Hệ thống Y tế Vinmec, nhiều trường hợp ung thư phức tạp được hội chẩn đa chuyên khoa để lựa chọn chiến lược điều trị tối ưu. Nhờ đó, người bệnh tại Đồng bằng sông Cửu Long được tiếp cận các kỹ thuật tiên tiến ngay tại địa phương, thay vì phải di chuyển đến các trung tâm lớn ở TP HCM, Hà Nội.

PV
Vinmec Cần Thơ u gan

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