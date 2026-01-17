VNeID đã có 50 tiện ích được triển khai

(Ngày Nay) - Chiều 16/1, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ đạo 57 và Ban Chỉ đạo 158 của Bộ Công an. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 và Ban Chỉ đạo 158 của Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Phát triển VNeID thành nền tảng số quốc gia

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Bộ Công an cho biết, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 57-NQ/TW, với quyết tâm gương mẫu, đi đầu thực hiện các chủ trương của Đảng, kế thừa các kết quả đã đạt được, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Bộ Công an đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ nhiệm vụ xây dựng công nghiệp an ninh trong thời kỳ mới, đạt những kết quả tích cực và mang tầm chiến lược. Nổi bật là, chủ động tham mưu định hướng phát triển công nghiệp an ninh theo hướng tự chủ, lưỡng dụng, hiện đại; tiếp tục vai trò nòng cốt trong việc triển khai Đề án 06 và vận hành Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Thực hiện đúng tiến độ Thủ tướng Chính phủ giao, ngày 18/8/2025, Bộ Công an đã khai trương và đưa vào vận hành Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn an ninh, an toàn, bảo vệ môi trường, sẵn sàng cung cấp hạ tầng điện toán đám mây hiện đại cho các cơ quan, tổ chức; phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và dịch vụ về dữ liệu.

Đến nay đã có 46 cơ sở dữ liệu hoàn thành việc xây dựng nền tảng và cơ sở dữ liệu tập trung, sẵn sàng kết nối với Trung tâm dữ liệu quốc gia. Tám cơ sở dữ liệu đã hoàn thành kết nối, liên thông đồng bộ, bước đầu đi vào khai thác phục vụ hành chính và phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ. Bộ Công an đã hoàn thành xây dựng 18/19 cơ sở dữ liệu và triển khai kết nối, chia sẻ 247 triệu thông tin từ 13 cơ sở dữ liệu với Trung tâm dữ liệu quốc gia để phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ. Đến nay đã đồng bộ được hơn 215 triệu bản ghi.

Bộ Công an tiếp tục phát triển VNeID thành nền tảng số quốc gia, trung tâm hệ sinh thái số, điểm truy cập duy nhất liền mạch giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Đến nay, VNeID đã có 50 tiện ích được triển khai; đã kích hoạt trên 67 triệu tài khoản với hơn 500 triệu lượt truy cập (trung bình trên 3 triệu lượt truy cập một ngày). Riêng năm 2025 đã cấp hơn 7 triệu tài khoản và 780.000 tài khoản định danh cho tổ chức, doanh nghiệp và trên 82.000 tài khoản định danh cho người nước ngoài.

Một số tiện ích nổi bật gồm: Ứng dụng giải pháp xác thực sinh trắc học tại 18 cảng hàng không cho hơn 1,1 triệu lượt khách; thời gian kiểm soát xử lý giảm từ 17 đến 27 phút xuống còn 3 đến 5 giây; nâng cao an ninh, phát hiện giấy tờ giả; phổ biến giáo dục pháp luật quốc gia trên VNeID từ ngày 1/11/2025, giúp người dân theo dõi luật, nghị quyết và góp ý trực tuyến. Tích hợp giấy tờ thiết yếu, giải pháp định danh, truy xuất nguồn gốc hóa đơn VN-eCheck, các tiện ích cho cơ quan Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc; thí điểm đánh giá điểm tín dụng vay vốn với VPBank qua VNeID; hơn 4.400 tỷ đồng được giải ngân. Nền tảng Sổ sức khỏe điện tử có 421 cơ sở y tế tham gia, gần 5 triệu bệnh án điện tử và hơn 2 triệu sổ sức khỏe, hỗ trợ tra cứu sổ sức khỏe điện tử, số hóa hồ sơ, giảm sai sót trong chẩn đoán.

Tinh chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của VNeID, Cổng dịch vụ công quốc gia

Phát biểu kết luận hội nghị, đối với nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 57, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó ứng dụng khoa học công nghệ phải xuất phát từ thực tiễn nhiệm vụ ở cơ sở, từ đó tham mưu, đề xuất và đặt hàng các nhà khoa học cũng như phát triển mạnh để từ ứng dụng tiến tới phát triển phục vụ cho hoạt động dân sinh, phục vụ cho chiến đấu. Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, Bộ Công an tạo điều kiện thuận lợi nhất trên cơ sở đặt hàng, nhiệm vụ công tác Công an và mời các nhà khoa học cùng tham gia phát triển.

Bộ trưởng yêu cầu triển khai cao độ công tác, đảm bảo năm 2026 giải quyết dứt điểm 6 điểm nghẽn về chuyển đổi số trong nội bộ ngành. Bộ đã có kế hoạch, giao và yêu cầu Công an các đơn vị địa phương triển khai nghiêm túc. Văn phòng Bộ sẽ theo dõi đôn đốc, bám sát để thực hiện.

Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu, cần tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt, đi đầu trong triển khai phương châm hành động đột phá, lan tỏa kết quả Ban Chỉ đạo 57 Trung ương đã xác định bằng các sản phẩm, kết quả cụ thể. Theo Bộ trưởng, dự kiến trong tháng 6/2026 sẽ vận hành chính thức Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 và bắt tay triển khai các thủ tục pháp lý để xây dựng Trung tâm dữ liệu số 2, số 3; phấn đấu làm chủ các công nghệ lõi, công nghệ chiến lược.

Cùng với đó, tập trung hoàn thiện cơ sở pháp lý, bảo đảm thúc đẩy phát triển kinh tế dữ liệu với kết quả cụ thể đo đếm được; đưa vào vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia trở thành một cửa sổ duy nhất để thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Lưu ý sự cần thiết và đặc biệt quan trọng của hạ tầng, nền tảng, phần mềm dùng chung tạo nên một trục xuyên suốt dùng chung cho quốc gia, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định: Triển khai cao độ các công tác ngay từ đầu năm, đảm bảo hết năm 2026 hoàn thành xây dựng toàn bộ cơ sở dữ liệu của ngành Công an đã được xác định trong chiến lược phát triển dữ liệu và kế hoạch của Bộ, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ứng dụng khoa học công nghệ trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông, quản lý cư trú, lý lịch tư pháp, sát hạch cấp phép lái xe...

Bộ trưởng yêu cầu cần tiếp tục tăng dày tiện ích, đi đôi với tinh chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của VNeID, Cổng dịch vụ công quốc gia; tập trung thúc đẩy, bảo đảm chậm nhất hết quý I/2026 cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với toàn bộ nhóm thủ tục hành chính theo Kế hoạch 02 của Ban Chỉ đạo 57. Bộ trưởng giao Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an và Trung tâm Dữ liệu quốc gia theo chức năng phối hợp với các đơn vị địa phương, Công an các đơn vị địa phương thực hiện nhiệm vụ này theo tiến độ được giao.

Đối với nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 158, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị, toàn lực lượng Công an phải thống nhất nhận thức về tư duy mới xây dựng phát triển công nghiệp an ninh trong kỷ nguyên mới. Theo đó, xây dựng phát triển công nghiệp an ninh là nhiệm vụ của toàn lực lượng Công an nhân dân trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn được phân công tham gia vào các công đoạn với tinh thần phát huy tối đa thế mạnh của Công an các đơn vị địa phương.