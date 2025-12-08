(Ngày Nay) - Sau khi VPBank công bố seat map và giá vé Fan meeting của T1 tại Hà Nội, người hâm mộ của đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) vĩ đại nhất lịch sử và “Quỷ vương bất tử” Faker chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến "giành lane".

Săn “tấm vé khải hoàn”, gặp Faker ngoài đời thực

VPBank vừa chính thức công bố toàn bộ thông tin mà người hâm mộ mong đợi về Fan meeting VPBank presents T1 in Vietnam: The Promise Fulfilled (VPBank x T1 tại Việt Nam: Lời hứa khải hoàn) - từ giá vé, sơ đồ chỗ ngồi tới quyền lợi dành cho từng hạng vé. Sự kiện sẽ có sự xuất hiện của T1, đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại đã 6 lần giành chức vô địch Chung kết thế giới (CKTG).

Cụ thể, cổng bán vé sẽ chính thức mở vào 12h00 ngày 8/12, với tổng 13.000 vé được phân phối duy nhất trên CTicket.vn và độc quyền thanh toán bằng thẻ VPBank Mastercard.

Giá vé được chia thành 7 hạng, từ 500.000 đồng đến 5,9 triệu đồng. Dù chọn hạng nào, fan vẫn có bộ vật phẩm độc quyền gồm Quạt đập cổ vũ và Bộ 5 photocard bo góc full đội hình T1 - combo must-have để khẳng định “tình yêu bất tử” với nhà vô địch 6 lần CKTG. Lên Prime 1 trở lên, fan được “unlock” thêm Tote bag Coolmate siêu xinh để gom hết chiến lợi phẩm mang về. Từ Diamond 2, quyền lợi lại “nâng cấp”: Tâm thư T1 chỉ dành riêng cho fan Việt và Hand hanger để gửi lời yêu thương trực tiếp tới thần tượng.

Với 2 hạng vé CHAMPION & DIAMOND 1, ngoài toàn bộ vật phẩm phía trên, chủ nhân sẽ nhận thêm áo Coolmate độc quyền in dấu ấn T1 được sản xuất giới hạn cho sự kiện. Đặc biệt nhất, vé CHAMPION sẽ mở tỷ lệ “ra đồ huyền thoại”: bên cạnh vị trí vàng gần sân khấu nhất, một số fan may mắn sẽ được lên sân khấu giao lưu trực tiếp với T1 trong các hoạt động Fan meeting dự kiến từ 15:00 đến 21:00 ngày 21/12 - đặc quyền mà nhiều fan khẳng định là “quý hơn cả Pentakill”.

Dự kiến hàng chục nghìn fan và game thủ sẽ cùng trực chiến tại hệ thống đặt Cticket.vn trưa nay, đưa VPBank presents eSport Festival: Legends Unite trở thành sự kiện đáng nhớ dành cho cộng đồng game thủ Việt - nơi lời hứa gặp gỡ thần tượng cuối cùng đã “khải hoàn”.

Hai ngày “đại tiệc eSports”: Gặp T1, chơi hết mình và chìm đắm trong văn hóa game thủ

Sự kiện Fan meeting T1 là một trong những điểm nhấn nổi bật của chuỗi hoạt động “VPBank presents eSport Festival: Legends Unite” (Ngày hội thể thao điện tử VPBank: Quần hùng hội tụ) - lễ hội eSports quy mô hàng đầu Việt Nam do VPBank tổ chức, diễn ra ngày 20-21/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội.

Tại đây, người hâm mộ không chỉ được gặp thần tượng Faker, Doran, Oner, Keria và tân binh Peyz bằng xương bằng thịt, mà còn được tương tác trực tiếp qua các phần hỏi đáp, mini game và loạt hoạt động “fan service” đáng mong chờ. Những khoảnh khắc mà hàng triệu fan Việt từng “hò hét sau màn hình” nay sẽ được sống trọn vẹn ngoài đời thực - ngay trên sân khấu cùng huyền thoại T1. Đặc biệt, ngày 21/12 sẽ diễn ra showmatch lịch sử giữa T1 và dàn tuyển thủ LMHT Việt Nam. Những pha phối hợp và đối đầu từng khiến fan "khóc - cười - vỡ òa" trên stream, nay sẽ diễn ra ngay trước mắt.

Và để xứng tầm những huyền thoại bước lên sân khấu, VPBank presents T1 in Vietnam: The Promise Fulfilled mang đến một sân khấu “siêu to khổng lồ” với màn hình LED gần 500 m² (cao gần 13 m, dài 36 m) - nơi fan sẽ thấy rõ từng pha xử lý, từng cảm xúc của Quỷ Vương và đồng đội. Hiện đây là màn LED kỷ lục trong một sự kiện eSports tại Việt Nam.

Chưa dừng lại ở đó, T1 còn mang cả bộ sưu tập cúp vô địch siêu hạng sang Việt Nam để trưng bày trong 2 diễn ra sự kiện. Đây là cơ hội để mỗi “Tê con” được tận mắt chiêm ngưỡng những chiến tích lịch sử và lưu ngay một tấm ảnh huyền thoại vào album kỷ niệm.

Ngoài Fan meeting, lễ hội eSports năm nay còn là vũ trụ giải trí dành cho game thủ. Ngày 20/12, “eSport Festival” sẽ nổ tung với cosplay contest, diễu hành cosplay, giao lưu và trực tiếp xem các trận đấu “Tứ Hùng” giữa các ngôi sao của cộng đồng LMHT, và trải nghiệm các gian hàng ăn - chơi - check-in đủ mọi phong cách. Một thế giới đa sắc màu gamer nơi mỗi bước chân đều là một hoạt động mới mẻ. Sự kiện dự kiến sẽ thu hút hơn 40.000 người tham dự trực tiếp trong hai ngày.

Có thể thấy, với đại tiệc eSport hoành tráng nhất nhì Việt Nam và đặc biệt là đưa được cả đội hình T126 về “sân nhà”, VPBank tiếp tục chứng minh vai trò tiên phong trong việc thấu hiểu thế hệ trẻ - nhóm đang dẫn dắt xu hướng văn hóa số. Trước đó, ngân hàng này từng khiến fan âm nhạc bùng nổ khi hai lần đưa G-DRAGON đến Việt Nam. Sự xuất hiện của T1 chính là bước tiến tiếp theo trong hành trình kiến tạo một hệ sinh thái trải nghiệm độc đáo, nơi tài chính kết hợp công nghệ và văn hóa đại chúng để mang đến niềm vui - cảm hứng - tự hào cho giới trẻ Việt.

Lịch trình tóm tắt sự kiện VPBank presents T1 in Vietnam - The Promise Fulfilled Ngày 1: 20/12/2025 (Miễn phí vào cửa) - 9:00 - 18:00 Check-in Expo, chiêm ngưỡng triển lãm cup vô địch của T1. Tự do khám phá gian hàng, hoạt động giải trí và khu ẩm thực - 12:00 - 16:00 Cosplay Parade & Cosplay Talent Contest - 10:00 - 18:00 Showmatch “Tứ Hùng” Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam (Lịch thi đấu chi tiết sẽ được cập nhật sau) Ngày 2: 21/12/2025 - 9:00 - 15:00 Check-in khu Expo (vào cửa miễn phí), chiêm ngưỡng triển lãm cup vô địch của T1 và khám phá gian hàng. - 15:00 - 21:00 Mở cửa khu sân khấu chính (yêu cầu xuất trình vé) + Showmatch All-Star: Vietnam vs T1 + Fan Meeting: VPBank Presents T1 in Vietnam - The Promise Fulfilled