Sóng 26 - Tơ Tưởng Với Thời Gian: Khi đêm Giao thừa trở thành “con phố cảm xúc” của người Việt

(Ngày Nay) - Sóng 26 - Tơ Tưởng Với Thời Gian trở lại với diện mạo được đầu tư theo hướng không gian mở đậm chất điện ảnh, lần đầu ứng dụng công nghệ AI vào các phần trình diễn và mang đến loạt bản hit được viết mới dành riêng cho chương trình. Tất cả cùng kiến tạo nên một “con phố cảm xúc” - nơi âm nhạc, ký ức và những câu chuyện giao thoa trong khoảnh khắc chuyển giao năm mới.

Trở lại ở năm thứ 9, Sóng 26 – Tơ Tưởng Với Thời Gian tiếp tục khẳng định vị thế của một “món ăn tinh thần” quen thuộc trong đêm Giao thừa, nhưng với diện mạo mới: sân khấu không còn đơn thuần là nơi trình diễn, mà được kiến tạo như một thước phim điện ảnh giàu lớp lang cảm xúc.

Khi ký ức được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh

Mở màn bằng câu chuyện của “Anh” (Hải Đăng Doo) và “Em” (Lamoon), Sóng 26 lựa chọn cách kể giàu chất điện ảnh: nhịp dựng chậm, ánh sáng có chủ ý, những khoảng lặng nhiều hơn lời thoại. Từ lần gặp đầu năm 2018 đến những cuộc tái ngộ qua năm tháng, hành trình ấy trở thành ẩn dụ cho mối đồng hành giữa Sóng và khán giả suốt chín năm.

Host Trấn Thành xuất hiện trong vai “Người sưu tầm cảm xúc” – một nhà du hành thời gian đi tìm lại những cảm xúc đã bị lãng quên. Đồng hành cùng anh là ba “sứ giả”: Ngô Kiến Huy (vị giác), buitruonglinh (thính giác) và Mỹ Mỹ (hương sắc). Từ đó, chương trình mở ra một “con phố ký ức” – nơi mỗi tiết mục là một mảnh ghép cảm xúc của năm 2025: hồn nhiên, đắm chìm, tiếc nuối, buông bỏ, bắt đầu và biết ơn.

Hồn nhiên và đắm chìm: Khi tình yêu còn nguyên sắc xuân

Chương “Hồn nhiên” mở ra bằng Cách Yêu Đúng Điệu với sự kết hợp của Bích Phương, Lamoon, Mỹ Mỹ, Juky San và Quỳnh Anh Shyn. Tông hồng chủ đạo, hoa mai, lô tô, liễn chúc xuân… tạo nên một không gian Tết trẻ trung, nơi tình yêu được nói thẳng, yêu là “được thì ăn cả, ngã thì unfriend”.

Mạch cảm xúc chuyển sang “Đắm chìm” với tổ hợp Vũ Trụ Song Song – Không Thời Gian – Tiếc Cho Em do LyHan, Dương Domic và RHYDER thể hiện tại tầng 66 của Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection. Thành phố rực sáng phía dưới như nín thở cho những khoảnh khắc yêu sâu, yêu hết mình.

Ở một lát cắt khác, mashup Say Một Đời Vì Em – Cho Phép Tôi Mời Anh Một Ly có sự xuất hiện của ca sĩ AI ZA.I, cho thấy tham vọng thử nghiệm công nghệ, khi AI không còn là công cụ hậu trường mà bước lên sân khấu như một thực thể đối thoại.

Tiếc nuối và day dứt: Những ký ức không thể quay về

Cảm xúc lắng lại với các bản hit từng “làm mưa làm gió” như Người Đầu Tiên, Giờ Thì, Giữ Cho Anh Ngày Hôm Qua qua phần kết hợp lần đầu của buitruonglinh, Juky San và Hoàng Dũng. Bối cảnh bờ sông Sài Gòn từ hoàng hôn đến khi thành phố lên đèn trở thành đường cong thị giác song hành với đường cong cảm xúc.

Chờ Anh Về của B Ray và AMEE đặt nhân vật giữa con đường mưa, nơi ánh đèn phản chiếu kéo dài nỗi nhớ. Trong khi đó, mashup Ngày Này Năm Ấy – Không Buông – Phép Màu với Bảo Anh và Sơn.K diễn ra trong không gian rạp chiếu phim – một ẩn dụ về việc “xem lại” ký ức.

Điểm nhấn bất ngờ là màn ra mắt ca khúc mới Lò Vi Sóng của Quang Hùng MasterD. Street set, xe mui trần, runway giữa phố và dàn “Em Xinh” catwalk tạo nên cú chuyển nhiệt đầy năng lượng, khẳng định tinh thần làm mới không ngừng của chương trình.

Buông bỏ và bắt đầu: Trưởng thành sau đổ vỡ

Exit Sign – ca khúc được stream nhiều nhất Việt Nam năm 2025 trên Spotify – của HIEUTHUHAI và marzuz được dàn dựng với biểu tượng “EXIT” phát sáng dưới chân nghệ sĩ. Lối thoát ở đây không chỉ là chia tay, mà là lựa chọn trưởng thành.

Ba ca khúc Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn – Không Đau Nữa Rồi – Chẳng Phải Tình Đầu Sao Đau Đến Thế kết nối thành hành trình từ tự trách đến chấp nhận, với sự góp mặt của MIN cùng nhiều nghệ sĩ trẻ.

Ở chương “Bắt đầu”, nhóm EDENIA chính thức debut với Xắc Cái Nị, tái sinh trò chơi dân gian trong diện mạo pop hiện đại. Bên cạnh đó, phiên bản Tết của Cũng May Là Ế trở thành một “thước phim xuân” rộn ràng, phản ánh nhịp sống giới trẻ trong những ngày sum vầy.

Biết ơn, bình an và đối thoại đời thật

Mashup Còn Gì Đẹp Hơn – Khát Vọng Là Người Việt vang lên giữa khu phố rợp cờ đỏ sao vàng, khơi gợi tinh thần #YêuNướcTừTrongGen của thế hệ trẻ. Chương trình khép lại bằng Nàng Xuân với bản phối tươi sáng, như một lời chúc năm mới được gửi bằng giai điệu.

Bên cạnh âm nhạc, tiểu phẩm hài Tết Ảo Thật Đấy với sự tham gia của NSND Kim Xuân, Huỳnh Lập, Lê Dương Bảo Lâm, Lê Khánh và Puka chạm vào vấn đề thời sự: một cái Tết bị “chiếm sóng” bởi mạng xã hội. Tiếng cười được xây dựng từ trend, nhưng thông điệp cuối cùng lại rất thật: Tết không nằm trên màn hình, mà ở bàn ăn có đủ ánh mắt và tiếng cười.

Người Việt xem show Việt

Sóng 26 không chỉ là đêm nhạc tổng kết hit của năm, mà là minh chứng cho nỗ lực làm mới ngôn ngữ kể chuyện của một thương hiệu giải trí Việt. Việc ứng dụng AI, dàn dựng không gian mở giàu tính điện ảnh, kết hợp độc bản giữa các nghệ sĩ cho thấy tham vọng nâng chuẩn sản xuất nội địa.

Chín năm không phải quãng đường quá dài, nhưng đủ để Sóng định hình bản sắc riêng: mỗi mùa là một lát cắt thời gian, nơi quá khứ – hiện tại – khởi đầu mới giao thoa. Trong khoảnh khắc chuyển giao năm mới, giữa những câu hỏi “Buông bỏ hay Bắt đầu?”, Sóng 26 chọn cách trả lời bằng cảm xúc: biết ơn điều đã qua, bình an với hiện tại và tin vào hành trình phía trước.