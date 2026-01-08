Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thông tin

(Ngày Nay) - Bí mật nhà nước độ Tối mật gồm: Phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn bảo tàng, thư viện lưu giữ tài liệu, hiện vật, di sản tư liệu hạn chế phổ biến hoặc không phổ biến.
Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thông tin

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 19/QĐ-TTg về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thông tin.

Theo Quyết định, bí mật nhà nước độ Tối mật gồm: Phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn bảo tàng, thư viện lưu giữ tài liệu, hiện vật, di sản tư liệu hạn chế phổ biến hoặc không phổ biến; Phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn di tích lịch sử có tranh chấp về chủ quyền quốc gia.

Bí mật nhà nước độ Mật gồm: Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi các Trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, báo cáo, văn bản do các Trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài gửi về liên quan đến các vấn đề có thể ảnh hưởng đến quan hệ giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với quốc gia sở tại trong hoạt động văn hóa đối ngoại, hợp tác về thể thao; Kế hoạch phát thanh, phát sóng trong tình huống Nhà nước ban bố tình trạng khẩn cấp, tình trạng chiến tranh; Văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động báo chí, xuất bản, phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, thông tấn, thông tin cơ sở phục vụ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, sức khỏe cộng đồng chưa công khai; Báo cáo, văn bản xin ý kiến chỉ đạo, văn bản xin ý kiến xử lý vi phạm hoặc văn bản trao đổi giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan liên quan về đánh giá, đề xuất biện pháp thông tin tuyên truyền đối với dư luận báo chí trong nước và nước ngoài có chứa các thông tin sai lệch đến chủ quyền, an ninh quốc gia chưa công khai; Báo cáo, văn bản xin ý kiến chỉ đạo, văn bản trao đổi giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các bộ, ban, ngành về các thông tin có nội dung trái với quan điểm của Đảng, Nhà nước; thông tin xuyên tạc, giả mạo liên quan đến lãnh đạo Đảng và Nhà nước; Văn bản thẩm định, chỉ đạo trong quá trình xử lý tài liệu, ấn phẩm vi phạm khoản 1 Điều 10 Luật Xuất bản.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 6/1/2026 và thay thế Quyết định số 1285/QĐ-TTg ngày 25/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao; đồng thời, bãi bỏ các khoản 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 1 Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 29/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Hà Nội danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực văn hóa thông tin

