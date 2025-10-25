Vương thái hậu Thái Lan Sirikit qua đời ở tuổi 93

(Ngày Nay) - Cung điện Hoàng gia Thái Lan ngày 24/10 thông báo Vương thái hậu Sirikit, mẫu hậu của Vua Vajiralongkorn và là Hoàng hậu tại vì lâu nhất trong lịch sử nước này, đã qua đời ở tuổi 93.
Theo thông cáo của Hoàng gia, bà Sirikit - vương hậu của Vua Bhumibol Adulyadej, người trị vì từ năm 1946 đến 2016 - qua đời lúc 21 giờ 21 phút ngày 24/10 tại Bệnh viện Chulalongkorn.

Thông cáo cho biết bà “mắc nhiều bệnh trong thời gian nằm viện từ năm 2019, trong đó có nhiễm trùng máu trong tháng này”. Nguyên nhân qua đời được xác định là do biến chứng của nhiễm trùng huyết. Bà Sirikit hiếm khi xuất hiện trước công chúng kể từ khi bị đột quỵ năm 2012.

Sinh ra trong hoàng tộc, là con gái của một vị hoàng thân, bà Sirikit gặp ông Bhumibol khi còn là thiếu nữ trong thời gian sống tại Pháp, nơi thân phụ bà làm Đại sứ Thái Lan. Hai người kết hôn ngày 28/4/1950 khi bà 18 tuổi, chỉ một tuần trước lễ đăng quang của nhà vua vào ngày 5/5.

Sau lễ đăng quang, nhà vua được tôn xưng là Rama IX của triều Chakri, còn bà nhận tước hiệu Somdet Phra Nang Chao Sirikit Phra Borommarachininat. Bà được cho là Hoàng hậu tại vị lâu nhất thế giới.

Hai người có 4 người con, gồm ba công chúa và một hoàng tử — Nhà vua đương triều Maha Vajiralongkorn. Vua Bhumibol, người từng là nguyên thủ quốc gia tại vị lâu nhất thế giới, qua đời năm 2016.

