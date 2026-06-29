Chọn Tạp chí điện tử Ngày Nay làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Ngày Nay trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=ngaynay.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Tạp chí điện tử Ngày Nay để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Tạp chí điện tử Ngày Nay là đã hoàn thành.

WHO: Hơn 1.300 trường hợp tử vong tại châu Âu liên quan đến nắng nóng

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Ngày 28/6, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết hơn 1.300 trường hợp tử vong tại châu Âu kể từ ngày 21/6 có liên quan đến đợt nắng nóng đang thiêu đốt "lục địa già".
WHO: Hơn 1.300 trường hợp tử vong tại châu Âu liên quan đến nắng nóng

Trong một bài đăng trên X, Tổng Giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus cho biết châu Âu là lục địa nóng lên nhanh nhất trên Trái Đất, với tốc độ nóng lên gấp đôi mức trung bình toàn cầu. Ông nhấn mạnh 150 triệu người đang sống trong điều kiện nắng nóng cực độ, hàng trăm người tử vong, trường học đóng cửa, lưới điện đang quá tải. Theo đó, hơn 1.300 ca tử vong đã được ghi nhận kể từ ngày 21/6 liên quan đến nhiệt độ cao ở châu Âu. Người đứng đầu WHO cho biết do biến đổi khí hậu và sự nóng lên toàn cầu, hiện tượng sóng nhiệt "chỉ xảy ra một lần trong thế hệ" hiện đang diễn ra gần như hằng năm, trong khi nhà cửa, nơi làm việc và trường học ở châu Âu không được xây dựng để chịu được nhiệt độ này. Tổng Giám đốc Ghebreyesus khuyến nghị các quốc gia châu Âu thực hiện các kế hoạch hành động về sức khỏe liên quan đến nắng nóng.

Trong số các quốc gia, Cơ quan Y tế Công cộng Pháp ước tính kể từ ngày 24/6, nước này ghi nhận số ca tử vong cao hơn khoảng 1.000 ca so với những tháng trước đó. Theo đó, các khu vực đang trong tình trạng báo động đỏ về nắng nóng bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng, và 85% số ca tử vong là những người từ 65 tuổi trở lên. Ngoài ra, số vụ tử vong tại nhà tăng cao nhất , đặc biệt là ở vùng Ile-de-France bao gồm Paris và vùng ngoại ô. Từ ngày 28/6, nhiệt độ đã dịu bớt trên khắp nước Pháp, khi nắng nóng dịch chuyển sang phía Đông.

Trong khi đó, tại Mỹ, ngày 28/6, ba lính cứu hỏa đã thiệt mạng và hai người bị thương khi đang dập tắt các đám cháy ở khu vực giáp giới của hai bang Colorado và Utah. Các đám cháy rừng đã gia tăng trên khắp miền Tây nước Mỹ, như Utah, Arizona và các nơi khác, khi nhiều ngày liên tiếp thời tiết nóng, khô và gió mạnh.

Đám cháy lớn nhất, có tên Cottonwood, đang hoành hành trên địa hình hiểm trở ở Tây Nam Utah. Vào ngày 27/6, diện tích đám cháy đã tăng lên hơn 37.000 ha, sau khi lan qua các hẻm núi và sườn núi, phá hủy một phần khu nghỉ dưỡng trượt tuyết và các cabin mùa Hè khác trên đường đi.

PV
WHO tử vong nắng nóng châu Âu

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Cháy rừng tại Đức đối mặt thách thức kép
Cháy rừng tại Đức đối mặt thách thức kép
(Ngày Nay) - Nắng nóng và khô hạn kéo dài đang làm bùng phát các vụ cháy rừng tại nhiều khu vực của nước Đức. Công tác chữa cháy không chỉ gặp khó khăn do thời tiết mà còn bị cản trở bởi bom mìn, đạn dược còn sót lại trong lòng đất, gây ra nhiều vụ nổ và đe dọa an toàn của lực lượng cứu hộ.
LHQ hỗ trợ Cuba tăng cường an ninh lương thực
LHQ hỗ trợ Cuba tăng cường an ninh lương thực
(Ngày Nay) - Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc đã thông qua kế hoạch chiến lược cho Cuba với việc phân bổ hơn 116,4 triệu USD cho giai đoạn từ ngày 1/7/2026 đến ngày 31/12/2030.
DANAFF IV: Đưa “khẩu vị điện ảnh” thế giới đến với khán giả Việt
DANAFF IV: Đưa “khẩu vị điện ảnh” thế giới đến với khán giả Việt
(Ngày Nay) - Chiều 27/6, tại Đà Nẵng, Ban Tổ chức đã họp báo giới thiệu Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV). Sự kiện do UBND thành phố Đà Nẵng và Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp tổ chức, diễn ra từ 28/6 đến 4/7/2026 với khẩu hiệu “Nhịp cầu từ Châu Á ra thế giới”.