WHO: Hơn 1.300 trường hợp tử vong tại châu Âu liên quan đến nắng nóng

Trong một bài đăng trên X, Tổng Giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus cho biết châu Âu là lục địa nóng lên nhanh nhất trên Trái Đất, với tốc độ nóng lên gấp đôi mức trung bình toàn cầu. Ông nhấn mạnh 150 triệu người đang sống trong điều kiện nắng nóng cực độ, hàng trăm người tử vong, trường học đóng cửa, lưới điện đang quá tải. Theo đó, hơn 1.300 ca tử vong đã được ghi nhận kể từ ngày 21/6 liên quan đến nhiệt độ cao ở châu Âu. Người đứng đầu WHO cho biết do biến đổi khí hậu và sự nóng lên toàn cầu, hiện tượng sóng nhiệt "chỉ xảy ra một lần trong thế hệ" hiện đang diễn ra gần như hằng năm, trong khi nhà cửa, nơi làm việc và trường học ở châu Âu không được xây dựng để chịu được nhiệt độ này. Tổng Giám đốc Ghebreyesus khuyến nghị các quốc gia châu Âu thực hiện các kế hoạch hành động về sức khỏe liên quan đến nắng nóng.

Trong số các quốc gia, Cơ quan Y tế Công cộng Pháp ước tính kể từ ngày 24/6, nước này ghi nhận số ca tử vong cao hơn khoảng 1.000 ca so với những tháng trước đó. Theo đó, các khu vực đang trong tình trạng báo động đỏ về nắng nóng bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng, và 85% số ca tử vong là những người từ 65 tuổi trở lên. Ngoài ra, số vụ tử vong tại nhà tăng cao nhất , đặc biệt là ở vùng Ile-de-France bao gồm Paris và vùng ngoại ô. Từ ngày 28/6, nhiệt độ đã dịu bớt trên khắp nước Pháp, khi nắng nóng dịch chuyển sang phía Đông.

Trong khi đó, tại Mỹ, ngày 28/6, ba lính cứu hỏa đã thiệt mạng và hai người bị thương khi đang dập tắt các đám cháy ở khu vực giáp giới của hai bang Colorado và Utah. Các đám cháy rừng đã gia tăng trên khắp miền Tây nước Mỹ, như Utah, Arizona và các nơi khác, khi nhiều ngày liên tiếp thời tiết nóng, khô và gió mạnh.

Đám cháy lớn nhất, có tên Cottonwood, đang hoành hành trên địa hình hiểm trở ở Tây Nam Utah. Vào ngày 27/6, diện tích đám cháy đã tăng lên hơn 37.000 ha, sau khi lan qua các hẻm núi và sườn núi, phá hủy một phần khu nghỉ dưỡng trượt tuyết và các cabin mùa Hè khác trên đường đi.