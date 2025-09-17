Ước tính 16.500 ca tử vong do nắng nóng mùa Hè ở châu Âu

(Ngày Nay) - Ngày 17/9, một nhóm nhà khoa học tại Đại học Hoàng gia London và Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London (Anh) công bố ước tính cho thấy biến đổi khí hậu do con người gây ra đã khiến khoảng 16.500 người thiệt mạng trong các đợt nắng nóng tại các thành phố châu Âu mùa Hè năm nay. Nghiên cứu là nỗ lực mới nhất nhằm nhanh chóng liên hệ tác động trực tiếp của hiện tượng nóng lên toàn cầu tới sức khỏe con người.
Nghiên cứu dựa trên mô hình khí hậu và dữ liệu từ 854 thành phố cho thấy sự nóng lên toàn cầu đã làm nhiệt độ trung bình tăng thêm 2,2°C trong giai đoạn tháng 6–8/2025, và hậu quả số người tử vong cao hơn so với mức tử vong bình thường (dựa trên dữ liệu lịch sử cùng thời điểm, nếu không có nắng nóng bất thường) là 24.400 người. Trong đó, gần 70% (tương đương 16.500 ca) được cho là trực tiếp liên quan đến biến đổi khí hậu, tức số tử vong do nắng nóng đã tăng gấp ba lần so với trong điều kiện khí hậu ổn định.
Rome (Italy) ghi nhận số ca tử vong do nắng nóng cao nhất với 835 ca, tiếp theo là Athens (Hy Lạp) 630 ca và Paris (Pháp) 409 ca. Hơn 85% nạn nhân là người từ 65 tuổi trở lên. Các nhà khoa học cảnh báo chỉ cần nhiệt độ tăng thêm 2–4°C nữa cũng có thể cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người, cho thấy vì sao nắng nóng được gọi là “kẻ giết người thầm lặng”.
Ước tính mới này phù hợp với các nghiên cứu trước, trong đó có một nghiên cứu đăng trên Nature Medicine xác định hơn 47.000 ca tử vong liên quan nắng nóng trong mùa Hè 2023 ở châu Âu.
(Ngày Nay) - Ngày 17/9, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm thành phố Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây của Trung Quốc đã diễn ra Lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị thượng đỉnh Thương mại - Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 22 năm 2025. Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Mai Văn Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự sự kiện này.
(Ngày Nay) - Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc (LHQ), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva (Thụy Sĩ) mới đây đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025) tại trụ sở Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO).
(Ngày Nay) - Nhận lời mời của Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đoàn Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Brunei do Thiếu tướng Dato Paduka Seri Haji Muhammad Haszaimi Bin Bol Hassan (Da-tô Pa-du-ka Sê-ri Ha-ji Mô-ha-mát Hát-dai-mi Bin Bốn Hát- xan), Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Brunei dẫn đầu, thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16-18/9/2025.
(Ngày Nay) - Sáng 17/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng họp với Bộ Công an và đại diện các bộ, ngành liên quan về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, cơ sở hạ tầng viễn thông của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.
(Ngày Nay) - Ngày 16/9, nhà chức trách Thái Lan thông báo đã ký thỏa thuận với Campuchia về trấn áp các vụ lừa đảo qua tổng đài điện thoại, với điểm nhấn là Campuchia sẽ mở rộng hoạt động trong 1 tháng và Thái Lan sẽ theo dõi các khiếu nại trực tuyến.
(Ngày Nay) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/9 đã ký sắc lệnh hoãn lần thứ tư lệnh cấm nền tảng TikTok. Theo đó, ứng dụng chia sẻ video ngắn này tiếp tục hoạt động tại Mỹ đến ngày 16/12, đồng thời cũng là hạn chót để ByteDance - công ty mẹ của TikTok tại Trung Quốc - thoái vốn khỏi nền tảng này.
(Ngày Nay) - Chiều 16/9, trong khuôn khổ Phiên đối thoại cấp cao Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPFS 2025), ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines đã đề xuất nhiều nhóm kiến nghị quan trọng liên quan tới việc phát huy nội lực doanh nghiệp.
(Ngày Nay) - Ngày 16/9 (giờ địa phương), Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) António Guterres đã kêu gọi các nhà thế giới biến các cam kết thành hành động khi tới New York tham dự Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng LHQ Khóa 80 (UNGA-80).