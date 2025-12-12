WHO: Virus cúm A chiếm ưu thế trong mùa cúm toàn cầu

(Ngày Nay) - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết tình trạng nhiễm cúm trên toàn cầu đã gia tăng kể từ tháng 10 năm nay, trong đó virus cúm A chiếm ưu thế.

Trong báo cáo mới nhất mang tên "Cúm mùa - Tình hình toàn cầu", công bố ngày 10/12, WHO lưu ý rằng sự gia tăng này đúng vào thời điểm bắt đầu mùa Đông ở Bắc bán cầu và sự gia tăng theo mùa của các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm và các virus gây bệnh đường hô hấp khác.

Dù mức độ cúm toàn cầu vẫn nằm trong phạm vi theo mùa dự kiến, nhưng một số khu vực ghi nhận số ca mắc gia tăng sớm và hoạt động mạnh hơn bình thường, đặc biệt là liên quan đến virus cúm A (H3N2).

WHO cho biết tại nhiều quốc gia ở Bắc bán cầu, tỷ lệ nhiễm trùng đường hô hấp cấp đã tăng lên, do các đợt dịch theo mùa của các tác nhân gây bệnh đường hô hấp như virus cúm, virus hợp bào hô hấp (RSV) và các virus đường hô hấp phổ biến khác.

Thời điểm bắt đầu, thời gian kéo dài, quy mô và mức độ nghiêm trọng của mỗi đợt dịch theo mùa vẫn khó dự đoán, vì tùy thuộc vào loại virus đang lưu hành, khả năng miễn dịch của cộng đồng và điều kiện môi trường.

Một số quốc gia ở Bắc bán cầu đã báo cáo mùa cúm bắt đầu sớm, mặc dù hoạt động vẫn chưa đạt đến ngưỡng dịch bệnh. Trong khi đó, một số khu vực ở Nam bán cầu đã ghi nhận virus hoạt động cao hơn mức trung bình trong những tháng gần đây. Trên khắp các vùng ôn đới, cận nhiệt đới và nhiệt đới, việc phát hiện virus H3N2 đã gia tăng, khiến loại virus này trở nên chiếm ưu thế kể từ cuối tháng 9.

Báo cáo lưu ý rằng virus cúm mùa tiếp tục tiến hóa. Dựa trên dữ liệu trình tự gene hiện có, từ tháng 8/2025, đã phát hiện virus H3N2 J.2.4.1 (hay còn gọi là phân nhóm K) nhiều hơn ở một số quốc gia.

Các virus phân nhóm K này có một số thay đổi di truyền so với các virus H3N2 có liên quan, mặc dù dữ liệu dịch tễ học hiện tại không cho thấy sự gia tăng mức độ nghiêm trọng của bệnh.

WHO khuyến cáo vaccine vẫn rất cần thiết, đặc biệt đối với những người có nguy cơ cao bị biến chứng cúm và người chăm sóc họ. Ngay cả khi các chủng đang lưu hành khác với các chủng có trong vaccine, thì vaccine cúm mùa vẫn có thể bảo vệ được bệnh.