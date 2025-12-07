Nga cảnh báo dịch cúm A tiếp tục gia tăng

(Ngày Nay) - Theo Cơ quan giám sát tiêu dùng Rospotrebnadzor của Nga, các ca nhiễm cúm và nhiễm virus đường hô hấp cấp tính (ARVI) tiếp tục gia tăng tại Moskva và các thành phố khác. Virus lưu hành chủ yếu là cúm A/H3N2, chiếm tới 80% số ca bệnh. 8 trong số 89 đơn vị hành chính thuộc Liên bang Nga đã vượt ngưỡng dịch nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính và cúm.

Bà Olga Zykova, Phó Giáo sư Khoa Bệnh Truyền nhiễm và Dịch tễ học tại Viện Vi sinh vật học và Vi sinh vật học thuộc Đại học Pirogov, nhận định: "Diễn biến của cúm A/H3N2 nhìn chung tương tự như các chủng virus cúm A khác",

Các đặc điểm chính của bệnh tương tự như các loại virus cúm, nhưng có một số điểm khác biệt. Bệnh khởi phát đột ngột—từ khi nhiễm trùng đến khi xuất hiện triệu chứng, mất từ vài giờ đến 2 ngày. Nhiệt độ tăng đột ngột, sau đó là ớn lạnh, đau nhức cơ, đau đầu và cảm giác mệt mỏi nói chung. Cúm H3N2 thường gây ra các biến chứng, bao gồm viêm xoang, viêm phế quản và viêm tai giữa, và nếu nặng có thể tiến triển thành viêm phổi.

Tiến sĩ Zykova khuyến cáo bệnh cúm có thể dẫn đến viêm phổi, viêm xoang, viêm xoang trán và viêm tai giữa. Do đó, người dân không nên tự ý điều trị, mà cần tìm kiếm sự trợ giúp chuyên môn ngay khi có dấu hiệu đầu tiên của bệnh. Phương pháp phòng ngừa đáng tin cậy nhất là tiêm chủng kịp thời. Theo khuyến nghị của WHO, vaccine hiện đại bao gồm hai phân nhóm của virus cúm A/H1N1 và H3N2.

Sau khi tiêm chủng, cơ thể sản sinh ra các kháng thể có khả năng nhận biết và vô hiệu hóa virus. Ngay cả khi bị nhiễm trùng, bệnh cũng sẽ nhẹ hơn đáng kể và ít có khả năng phát triển các biến chứng. Lần gần đây, Nga ghi nhận các ca bệnh cúm A/H3N2 là vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2023.

Cúm A/H3N2 nhìn chung nhẹ hơn so với khi mới xuất hiện, nhưng không thể coi là hoàn toàn vô hại. Virus cúm này vẫn có thể gây ra các biến chứng, đặc biệt là ở người cao tuổi và bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính.