Nga cảnh báo dịch cúm A tiếp tục gia tăng

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
(Ngày Nay) - Theo Cơ quan giám sát tiêu dùng Rospotrebnadzor của Nga, các ca nhiễm cúm và nhiễm virus đường hô hấp cấp tính (ARVI) tiếp tục gia tăng tại Moskva và các thành phố khác. Virus lưu hành chủ yếu là cúm A/H3N2, chiếm tới 80% số ca bệnh. 8 trong số 89 đơn vị hành chính thuộc Liên bang Nga đã vượt ngưỡng dịch nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính và cúm.
Nga cảnh báo dịch cúm A tiếp tục gia tăng

Bà Olga Zykova, Phó Giáo sư Khoa Bệnh Truyền nhiễm và Dịch tễ học tại Viện Vi sinh vật học và Vi sinh vật học thuộc Đại học Pirogov, nhận định: "Diễn biến của cúm A/H3N2 nhìn chung tương tự như các chủng virus cúm A khác",

Các đặc điểm chính của bệnh tương tự như các loại virus cúm, nhưng có một số điểm khác biệt. Bệnh khởi phát đột ngột—từ khi nhiễm trùng đến khi xuất hiện triệu chứng, mất từ vài giờ đến 2 ngày. Nhiệt độ tăng đột ngột, sau đó là ớn lạnh, đau nhức cơ, đau đầu và cảm giác mệt mỏi nói chung. Cúm H3N2 thường gây ra các biến chứng, bao gồm viêm xoang, viêm phế quản và viêm tai giữa, và nếu nặng có thể tiến triển thành viêm phổi.

Tiến sĩ Zykova khuyến cáo bệnh cúm có thể dẫn đến viêm phổi, viêm xoang, viêm xoang trán và viêm tai giữa. Do đó, người dân không nên tự ý điều trị, mà cần tìm kiếm sự trợ giúp chuyên môn ngay khi có dấu hiệu đầu tiên của bệnh. Phương pháp phòng ngừa đáng tin cậy nhất là tiêm chủng kịp thời. Theo khuyến nghị của WHO, vaccine hiện đại bao gồm hai phân nhóm của virus cúm A/H1N1 và H3N2.

Sau khi tiêm chủng, cơ thể sản sinh ra các kháng thể có khả năng nhận biết và vô hiệu hóa virus. Ngay cả khi bị nhiễm trùng, bệnh cũng sẽ nhẹ hơn đáng kể và ít có khả năng phát triển các biến chứng. Lần gần đây, Nga ghi nhận các ca bệnh cúm A/H3N2 là vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2023.

Cúm A/H3N2 nhìn chung nhẹ hơn so với khi mới xuất hiện, nhưng không thể coi là hoàn toàn vô hại. Virus cúm này vẫn có thể gây ra các biến chứng, đặc biệt là ở người cao tuổi và bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính.

PV
LB Nga cúm A sức khoẻ

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn Thể thao Việt Nam lên đường tham dự SEA Games 33
Đoàn Thể thao Việt Nam lên đường tham dự SEA Games 33
(Ngày Nay) - Sáng 7/12, tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội, lễ tiễn Đoàn Thể thao Việt Nam lên đường tham dự SEA Games 33 - Đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á diễn ra tại Thái Lan, được tổ chức trọng thể.
Động đất độ lớn 7,0 làm rung chuyển biên giới Mỹ và Canada
Động đất độ lớn 7,0 làm rung chuyển biên giới Mỹ và Canada
(Ngày Nay) - Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất có độ lớn 7,0 đã xảy ra lúc 20h41 GMT ngày 6/12 (3h41 giờ Hà Nội rạng sáng 7/12) tại bang Alaska, làm rung chuyển nhiều khu vực từ thủ phủ Juneau của bang đến các vùng lân cận thuộc Canada.
Thị trường trà cổ thụ: Sắp hết thời giá rẻ, nhà đầu tư sẽ gom trà như gom vàng?
Thị trường trà cổ thụ: Sắp hết thời giá rẻ, nhà đầu tư sẽ gom trà như gom vàng?
(Ngày Nay) - “Từ năm 2026 thị trường trà cổ thụ đặc sản sẽ chứng kiến cuộc đua phi mã về giá, không còn trà cổ thụ giá rẻ nữa do khan hiếm, cầu cao hơn cung, các nhà trà phải “tranh mua” ngay tại vùng nguyên liệu”, ông Nguyễn Đăng Bền, chủ tịch IGV, thương hiệu Thạch Cổ Trà thông tin.