WHO yêu cầu giám sát chặt chẽ tất cả những người trên tàu du lịch MV Hondius

(Ngày Nay) - WHO phối hợp cơ quan y tế hỗ trợ hồi hương hành khách; người chưa triệu chứng sẽ cách ly 72 giờ trước khi đánh giá bước tiếp theo, trong đó Ireland dự kiến đón 2 công dân.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo tất cả những người trên tàu du lịch xuất hiện virus hanta cần được coi là "người tiếp xúc có nguy cơ cao" và được theo dõi tích cực trong 42 ngày.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới cùng các cơ quan y tế toàn cầu sẽ hỗ trợ đưa những hành khách vẫn còn trên tàu trở về nước từ ngày 10/5.

Phát biểu họp báo, bà Maria Van Kerkhove, Giám đốc chuẩn bị phòng chống dịch bệnh và đại dịch của Tổ chức Y tế Thế giới lưu ý rằng hiện tại "không ai trên tàu có bất kỳ triệu chứng nào" của việc nhiễm virus Hanta, song tất cả đều cần được "theo dõi và giám sát tích cực ... trong thời gian 42 ngày."

Tuy nhiên, bà nhấn mạnh rằng nguy cơ đối với công chúng và người dân ở quần đảo Canary, nơi tàu MV Hondius dự kiến cập cảng, vẫn ở mức "thấp." Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các quốc gia liên quan tiếp tục phối hợp y tế công cộng, bao gồm truy vết tiếp xúc, quản lý ca bệnh, phòng ngừa lây nhiễm và truyền thông minh bạch.

Kể từ ngày 2/5, khi trường hợp bệnh nhân hô hấp nặng đầu tiên được báo cáo, đến ngày 8/5, đã có 8 trường hợp có triệu chứng được báo cáo, bao gồm 3 trường hợp tử vong. 6 trường hợp được xác nhận trong phòng thí nghiệm là nhiễm virus hantavirus Andes (ANDV).

Tàu MV Hondius với hơn 150 hành khách và thủy thủ đoàn đang hướng tới Tenerife, một trong những hòn đảo thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha, và dự kiến cập cảng lúc 15h đến 17h ngày 10/5 theo giờ GMT (tức 22h đến 24h cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Tại đây, hành khách sẽ được đưa tới khu vực "hoàn toàn cách ly và phong tỏa," sau đó lên các phương tiện được giám sát để di chuyển tới một khu vực riêng biệt tại sân bay địa phương, vốn cũng sẽ bị phong tỏa, để trở về nước.

Liên quan đến việc tiếp nhận người được sơ tán từ tàu MV Hondius, Anh cho biết sẽ cách ly 24 hành khách và thủy thủ đoàn người Anh, cùng 2 người Ireland, tại một bệnh viện từng được sử dụng để điều trị bệnh nhân COVID-19, ở khu đô thị Wirral, Tây Bắc nước này.

Tuyên bố chung cho biết, nhóm người không có triệu chứng nào ban đầu sẽ ở lại nơi cách ly trong 72 giờ, và các phương án cách ly tiếp theo sẽ được đánh giá. Các quan chức Ireland cũng đã lên kế hoạch hồi hương 2 công dân nước này sau đó.