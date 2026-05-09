WHO xác nhận 6 trường hợp nhiễm virus Hanta trên tàu MV Hondius

(Ngày Nay) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 8/5 thông báo, tính đến thời điểm hiện tại đã có 6 trường hợp nhiễm virus Hanta được xác nhận trong số 8 người nghi nhiễm sau một đợt bùng phát dịch bệnh trên du thuyền MV Hondius.
Một tuyên bố của WHO nêu rõ tính đến ngày 8/5, tổng cộng có 8 ca bệnh được báo cáo, trong đó bao gồm 3 ca tử vong. Sáu trường hợp đã được xác nhận bằng xét nghiệm là nhiễm virus Hanta, và tất cả đều được xác định là biến thể Andes. WHO đánh giá nguy cơ đối với cộng đồng toàn cầu từ đợt bùng phát virus Hanta trên tàu MV Hondius ở mức thấp và sẽ tiếp tục theo dõi tình hình dịch tễ cũng như cập nhật đánh giá nguy cơ. Tổ chức này cũng lưu ý nguy cơ lây nhiễm đối với hành khách và thủy thủ đoàn trên con tàu được coi là ở mức trung bình.

Andes là biến thể hiếm hoi từng ghi nhận khả năng lây từ người sang người thông qua tiếp xúc gần và kéo dài.

Trong một diễn biến liên quan, nguồn tin từ nhà chức trách Tây Ban Nha cho biết Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dự kiến sẽ có mặt tại đảo Tenerife (thuộc quần đảo Canary) của Tây Ban Nha vào ngày 9/5 để hỗ trợ điều phối việc sơ tán các hành khách bị ảnh hưởng bởi virus Hanta. Ông Tedros sẽ cùng các Bộ trưởng Y tế và Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha đến một trạm chỉ huy tại đây nhằm đảm bảo sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý, kiểm soát y tế và việc áp dụng các quy trình giám sát cũng như ứng phó đã được lên kế hoạch.

Du thuyền MV Hondius treo cờ Hà Lan xuất phát từ Ushuaia (Argentina) ngày 1/4 trong hành trình vượt Đại Tây Dương tới Cape Verde và đã dừng tại nhiều đảo xa trong hành trình. Con tàu hiện đang trên hành trình tới đảo Tenerife với hơn 140 hành khách và thủy thủ đoàn còn ở lại trên tàu.

