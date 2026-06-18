World Cup 2026: FIFA mở rộng "di sản bóng đá" tại Mexico

(Ngày Nay) - Trong bối cảnh World Cup 2026 đang diễn ra sôi động trên các sân cỏ Bắc Mỹ, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã bắt đầu hướng tới những giá trị lâu dài sau giải đấu bằng việc triển khai chương trình xây dựng các sân bóng cộng đồng tại quốc gia này.

Ngày 17/6, FIFA đã phối hợp cùng Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ (BID) và Liên đoàn Bóng đá Mexico (FMF) khởi động chương trình FIFA Arena, với mục tiêu xây dựng 8 sân bóng đá mini tại các khu vực đô thị và nông thôn trên khắp nước này trước cuối năm 2026.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết sáng kiến này nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận thể thao cho cộng đồng, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên. Theo ông, bóng đá không chỉ là một môn thể thao mà còn là công cụ kết nối con người, tạo dựng hy vọng và mở ra những cơ hội phát triển cho thế hệ trẻ.

Các sân bóng mới sẽ được xây dựng tại những không gian công cộng, phục vụ hoạt động thể thao cộng đồng, tổ chức các giải đấu địa phương cũng như các chương trình phát triển xã hội. Bên cạnh việc đầu tư cơ sở hạ tầng, chương trình còn lồng ghép các hoạt động giáo dục, thúc đẩy hòa nhập xã hội và phòng ngừa bạo lực, đồng thời khuyến khích sự tham gia của trẻ em gái và nữ thanh thiếu niên.

Theo FIFA, dự án là một phần trong chiến lược tạo ra những tác động tích cực lâu dài cho các quốc gia đăng cai World Cup. Thay vì chỉ tập trung vào các công trình phục vụ giải đấu, tổ chức này mong muốn để lại những giá trị bền vững cho cộng đồng sở tại sau khi tiếng còi mãn cuộc của World Cup vang lên.