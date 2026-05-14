Xem miễn phí loạt phim về vẻ đẹp những nữ chiến sỹ đường Trường Sơn

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Phim mở màn "Từ một cánh rừng" (1978) là một trong những tác phẩm tiêu biểu về các giao liên và nữ thanh niên xung phong, có sự góp mặt lần đầu trên màn ảnh của NSND Lê Khanh khi mới 15 tuổi.
Đỗ Thuý Hằng (vai Mùi) trong "Truyền thuyết về Quán Tiên." (Ảnh từ phim)
Đỗ Thuý Hằng (vai Mùi) trong "Truyền thuyết về Quán Tiên." (Ảnh từ phim)

Từ ngày 19/5-21/5, Viện Phim Việt Nam tổ chức chương trình chiếu phim chuyên đề “Trường Sơn - Những năm tháng không quên” tại Rạp Ngọc Khánh (523 Kim Mã, Hà Nội).

Chuỗi phim được chiếu nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026) và 67 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2026).

Các tác phẩm được lựa chọn phản ánh đời sống chiến đấu, tình đồng đội và sự hy sinh thầm lặng của những con người nơi tuyến lửa Trường Sơn, được chiếu lúc 9 giờ sáng các ngày 19, 20 và 21/5.

Mở đầu là "Từ một cánh rừng" (Hãng phim truyện Việt Nam sản xuất, 1978) kể về những người lính bộ đội cụ Hồ gan dạ làm nhiệm vụ giao liên.

Phim do diễn viên Đức Hoàn, người từng nhận Bông sen Bạc với vai Mỵ trong "Vợ chồng A Phủ" làm đạo diễn. Lê Dũng Nhi, Văn Hiệp đóng chính, Lê Khanh thủ vai phụ.

Đây cũng là lần đầu tiên Nghệ sỹ Nhân dân Lê Khanh đóng phim, trước cả khi gia nhập sân khấu kịch Nhà hát Tuổi trẻ.

Trong "Từ một cánh rừng," chị vào vai Tuất, một nữ thanh niên xung phong đầy nữ tính, mộng mơ nhưng cũng không kém phần quyết liệt với nhiệm vụ tương tư một giao liên. Ở độ gần 16, Lê Khanh mang vẻ đẹp trong trẻo nhưng không kém phần sắc sảo, thông minh.

Phim thứ hai là "Bình minh đỏ" (Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam, 2021) của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân, Trần Chí Thành, từng đạt nhiều giải thưởng Liên hoan phim Việt Nam năm 2022.

Phim xoay quanh câu chuyện bi tráng của 4 nữ chiến sỹ lái xe (Châu, Hân, Sa, Thương) thuộc trung đội nữ lái xe Trường Sơn đầu tiên. Các chị là những nữ lái xe vượt qua mưa bom bão đạn trên tuyến đường Bến Thủy - Tây Trường Sơn, vận chuyển hàng hóa và chở thương binh, toát lên vẻ đẹp của thanh xuân được hiến dâng cho Tổ quốc.

Phim cuối cùng trong chuỗi hoạt động là "Truyền thuyết về Quán Tiên" (Hong Ngat Film, Công ty Cổ phần Sáng tạo DV&H sản xuất, 2020), Đinh Tuấn Vũ làm đạo diễn.

"Truyền thuyết về Quán Tiên" lấy bối cảnh tại một cao điểm của tuyến Trường Sơn để phục vụ kháng chiến, đi vào một đề tài khó và nhạy cảm - chứng bệnh tâm lý và ẩn ức phức tạp và đáng thương của những nữ thanh niên xung phong khi phải ở lâu tại một trong rừng,

Các suất chiếu mở miễn phí cho công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, qua đó góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ giá trị lịch sử trong đời sống hôm nay.

Thông qua điện ảnh, chương trình “Trường Sơn - Những năm tháng không quên” góp phần tái hiện một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc bằng ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc.

PV
xem phim miễn phí nữ chiến sỹ đường Trường Sơn NSND Lê Khanh Viện Phim Việt Nam Rạp Ngọc Khánh Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Dính loạt sai phạm, hai công ty chứng khoán bị xử phạt hơn 1,1 tỷ đồng.
Dính loạt sai phạm, hai công ty chứng khoán bị xử phạt hơn 1,1 tỷ đồng
(Ngày Nay) - Chứng khoán Bảo Minh (mã chứng khoán: BMS) và Chứng khoán Beta vừa bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng do hàng loạt sai phạm liên quan đến cho vay, quản lý tiền khách hàng, công bố thông tin và báo cáo tài chính.
TP Hồ Chí Minh tìm động lực mới từ công nghiệp văn hóa
TP Hồ Chí Minh tìm động lực mới từ công nghiệp văn hóa
(Ngày Nay) - AI và chuyển đổi số đang mở ra cơ hội chưa từng có cho công nghiệp văn hóa Việt Nam. Nhưng cùng với khả năng lan tỏa sức mạnh mềm quốc gia là áp lực giữ gìn bản sắc, xây dựng môi trường văn hóa số lành mạnh và định hình hệ giá trị cho thế hệ công dân mới.
Bác sĩ khuyến cáo rủi ro từ trào lưu giảm cân trên mạng xã hội
Bác sĩ khuyến cáo rủi ro từ trào lưu giảm cân trên mạng xã hội
(Ngày Nay) - Nhiều người đang chạy theo các trào lưu giảm cân trên mạng xã hội như nhịn ăn, cắt tinh bột hay dùng sản phẩm không rõ nguồn gốc dẫn đến không ít trường hợp nhập viện vì suy kiệt và rối loạn chuyển hóa. Các bác sĩ cảnh báo, việc giảm cân nóng vội, cực đoan có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng.