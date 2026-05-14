Xem miễn phí loạt phim về vẻ đẹp những nữ chiến sỹ đường Trường Sơn

(Ngày Nay) - Phim mở màn "Từ một cánh rừng" (1978) là một trong những tác phẩm tiêu biểu về các giao liên và nữ thanh niên xung phong, có sự góp mặt lần đầu trên màn ảnh của NSND Lê Khanh khi mới 15 tuổi.

Từ ngày 19/5-21/5, Viện Phim Việt Nam tổ chức chương trình chiếu phim chuyên đề “Trường Sơn - Những năm tháng không quên” tại Rạp Ngọc Khánh (523 Kim Mã, Hà Nội).

Chuỗi phim được chiếu nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026) và 67 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2026).

Các tác phẩm được lựa chọn phản ánh đời sống chiến đấu, tình đồng đội và sự hy sinh thầm lặng của những con người nơi tuyến lửa Trường Sơn, được chiếu lúc 9 giờ sáng các ngày 19, 20 và 21/5.

Mở đầu là "Từ một cánh rừng" (Hãng phim truyện Việt Nam sản xuất, 1978) kể về những người lính bộ đội cụ Hồ gan dạ làm nhiệm vụ giao liên.

Phim do diễn viên Đức Hoàn, người từng nhận Bông sen Bạc với vai Mỵ trong "Vợ chồng A Phủ" làm đạo diễn. Lê Dũng Nhi, Văn Hiệp đóng chính, Lê Khanh thủ vai phụ.

Đây cũng là lần đầu tiên Nghệ sỹ Nhân dân Lê Khanh đóng phim, trước cả khi gia nhập sân khấu kịch Nhà hát Tuổi trẻ.

Trong "Từ một cánh rừng," chị vào vai Tuất, một nữ thanh niên xung phong đầy nữ tính, mộng mơ nhưng cũng không kém phần quyết liệt với nhiệm vụ tương tư một giao liên. Ở độ gần 16, Lê Khanh mang vẻ đẹp trong trẻo nhưng không kém phần sắc sảo, thông minh.

Phim thứ hai là "Bình minh đỏ" (Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam, 2021) của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân, Trần Chí Thành, từng đạt nhiều giải thưởng Liên hoan phim Việt Nam năm 2022.

Phim xoay quanh câu chuyện bi tráng của 4 nữ chiến sỹ lái xe (Châu, Hân, Sa, Thương) thuộc trung đội nữ lái xe Trường Sơn đầu tiên. Các chị là những nữ lái xe vượt qua mưa bom bão đạn trên tuyến đường Bến Thủy - Tây Trường Sơn, vận chuyển hàng hóa và chở thương binh, toát lên vẻ đẹp của thanh xuân được hiến dâng cho Tổ quốc.

Phim cuối cùng trong chuỗi hoạt động là "Truyền thuyết về Quán Tiên" (Hong Ngat Film, Công ty Cổ phần Sáng tạo DV&H sản xuất, 2020), Đinh Tuấn Vũ làm đạo diễn.

"Truyền thuyết về Quán Tiên" lấy bối cảnh tại một cao điểm của tuyến Trường Sơn để phục vụ kháng chiến, đi vào một đề tài khó và nhạy cảm - chứng bệnh tâm lý và ẩn ức phức tạp và đáng thương của những nữ thanh niên xung phong khi phải ở lâu tại một trong rừng,

Các suất chiếu mở miễn phí cho công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, qua đó góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ giá trị lịch sử trong đời sống hôm nay.

Thông qua điện ảnh, chương trình “Trường Sơn - Những năm tháng không quên” góp phần tái hiện một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc bằng ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc.