Lan tỏa sắc màu văn hóa Thái giữa lòng Thủ đô

(Ngày Nay) - Từ trang phục, ẩm thực đến những câu chuyện về đời sống cộng đồng, văn hóa Thái được tái hiện sinh động tại sự kiện “Vui điệu Xòe Hoa”, thu hút hàng trăm bạn trẻ tham gia trải nghiệm.

Ngày 31/5, sự kiện “Vui điệu Xòe Hoa” diễn ra trong khuôn khổ dự án “Noọng ơi, Xòe đi!” do sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện, hướng tới việc đưa văn hóa Thái đến gần hơn với công chúng trẻ.

Người trẻ khám phá văn hóa Thái qua những trải nghiệm gần gũi

Thay vì tiếp cận văn hóa qua sách báo hay những video ngắn trên mạng xã hội, người tham gia được trực tiếp bước vào một không gian đậm màu sắc Thái. Từ những bộ trang phục truyền thống, các họa tiết thổ cẩm đến những món ăn mang hương vị Tây Bắc như xôi tím, lạp xưởng hay thịt lợn sấy, mỗi trải nghiệm đều mở ra một lát cắt về đời sống văn hóa của đồng bào Thái.Không khí chương trình trở nên sôi động hơn tại khu vực nhảy sạp và các trò chơi dân gian. Tiếng cười, tiếng cổ vũ liên tục vang lên khi nhiều bạn trẻ thử sức với những hoạt động vốn quen thuộc trong đời sống cộng đồng vùng cao.

Hoàng Bảo Sơn (Văn Trì, Hà Nội) chia sẻ: “Trước đây tôi biết đến Xòe Thái chủ yếu qua mạng xã hội. Đến sự kiện, tôi mới hiểu rằng phía sau những điệu múa là cả một không gian văn hóa với rất nhiều câu chuyện về con người và đời sống.”

Từ những điệu Xòe đến câu chuyện về bản sắc

Với nhiều người trẻ, Xòe Thái thường gắn với các tiết mục biểu diễn trên sân khấu. Tuy nhiên, tại sự kiện, loại hình nghệ thuật này được đặt trong bối cảnh rộng hơn của đời sống cộng đồng người Thái.

Thông qua các tư liệu trưng bày, khách tham quan có dịp tìm hiểu về vai trò của Xòe trong các dịp lễ hội, sinh hoạt cộng đồng và những sự kiện quan trọng của người Thái. Đó không chỉ là một điệu múa, mà còn là cách cộng đồng kết nối, sẻ chia và gìn giữ bản sắc qua nhiều thế hệ.

Nghệ nhân dân gian Hoàng Thị Văn cho biết điều khiến bà xúc động là ngày càng có nhiều người trẻ chủ động tìm hiểu văn hóa dân tộc.

“Tôi mong các bạn trẻ không chỉ nhớ đến những động tác múa hay trang phục đẹp mắt, mà hiểu được ý nghĩa của vòng Xòe trong đời sống người Thái. Đó là nơi mọi người cùng nắm tay nhau, cùng chia sẻ niềm vui và gắn kết với nhau như một cộng đồng,” bà chia sẻ.

Hành trình đưa văn hóa Thái đến gần hơn với công chúng trẻ

Ít ai biết rằng trước khi tổ chức sự kiện, nhóm thực hiện đã có chuyến đi thực tế tới Mường Lò, Nghĩa Lộ - vùng đất được xem là một trong những cái nôi của người Thái ở Tây Bắc.

Tại đây, các thành viên gặp gỡ nghệ nhân, tìm hiểu đời sống cộng đồng và lắng nghe những câu chuyện về hành trình gìn giữ văn hóa truyền thống. Chuyến đi không nhằm xây dựng kịch bản cho sự kiện, mà giúp nhóm có cơ hội tiếp cận văn hóa Thái từ chính đời sống thực tế của cộng đồng.

Theo Ban Tổ chức, những trải nghiệm tại địa phương đã giúp nhóm hiểu rõ hơn về các giá trị văn hóa phía sau nghệ thuật Xòe. Từ đó, chương trình được xây dựng theo hướng trải nghiệm, giúp người tham gia tiếp cận văn hóa bằng sự quan sát, tương tác và cảm nhận trực tiếp.

Cuối chương trình, nhiều bạn trẻ vẫn nán lại bên khu vực trưng bày để chụp ảnh, trò chuyện cùng nghệ nhân và tìm hiểu thêm về văn hóa Thái. Sự quan tâm ấy cho thấy những giá trị văn hóa truyền thống vẫn có sức hút đối với công chúng trẻ khi được giới thiệu bằng những hình thức gần gũi và giàu tính trải nghiệm. Thông qua “Vui điệu Xòe Hoa”, văn hóa Thái không chỉ được tái hiện giữa lòng Thủ đô mà còn có thêm cơ hội đến gần hơn với thế hệ trẻ hôm nay.