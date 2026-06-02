Khai mạc Triển lãm "Những tấm gương bình dị mà cao quý" năm 2026

(Ngày Nay) - Sáng 2/6, Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” đã khai mạc tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội) với sự tham dự của đông đảo khách mời trong nước và quốc tế.

Sự kiện do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Vụ Lý luận chính trị, Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) và kỷ niệm sự kiện 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2026). Đây cũng là triển lãm đánh dấu tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phát biểu khai mạc, Tiến sĩ Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm đến việc nêu gương người tốt, việc tốt. Người từng căn dặn:“Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền” và khẳng định:“Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”. Với Người, sức mạnh của cách mạng không chỉ bắt nguồn từ những tư tưởng lớn lao, còn được vun đắp từ những hành động cụ thể, từ những con người bình dị luôn sống vì Tổ quốc, vì nhân dân, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.

Xuất phát từ quan điểm sâu sắc ấy, năm 1968, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo xuất bản sách “Người tốt, việc tốt” nhằm tuyên truyền, giáo dục và lan tỏa rộng rãi những tấm gương tiêu biểu trong chiến đấu, lao động và sản xuất. Bộ sách sau đó đã đi vào thực tiễn đời sống xã hội, có sức lan tỏa lớn, khích lệ lòng yêu nước trong mỗi cá nhân, tập thể; tạo nên sức mạnh kỳ diệu giúp dân tộc ta vượt qua những giai đoạn lịch sử vô cùng khó khăn, gian khổ của sự nghiệp cách mạng, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, phong trào học tập và làm theo tấm gương của Người đã được Đảng ta phát động, trở thành việc làm thường xuyên, lâu dài, thiết thực. Các phong trào thi đua như “Học tập và làm theo Di chúc của Hồ Chủ tịch”, “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!” và giai đoạn hiện nay là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, thực hiện sôi nổi, rộng khắp trên cả nước và có sức lan tỏa mạnh mẽ trên cả nước.

Triển lãm "Những tấm gương bình dị mà cao quý" được tổ chức thực hiện trong 14 năm liên tiếp (2013 - 2026) là một hoạt động chính trị và văn hóa vô cùng ý nghĩa. Triển lãm không chỉ giới thiệu, tôn vinh những tấm gương “Người tốt, việc tốt” mà thông qua đó còn góp phần giúp công chúng nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để từ đó, mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tập thể sẽ tiếp tục đóng góp những việc làm thiết thực, có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, để cả đất nước ta là một rừng hoa đẹp về người tốt, việc tốt như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Với gần 200 tài liệu, bài viết và hiện vật, triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2026 giới thiệu đến công chúng 136 tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến gồm 63 tập thể và 73 cá nhân có thành tích xuất sắc được Ban Tổ chức lựa chọn từ gần 400 tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương giới thiệu, tôn vinh.

Bên cạnh đó, triển lãm giới thiệu thêm một số hiện vật trong bộ sưu tập hiện vật đồ dùng sinh hoạt hàng ngày rất bình dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tư liệu bài viết, sưu tập sách có nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng với một số huy hiệu Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tặng những tấm gương người tốt, việc tốt.

Nội dung triển lãm gồm 2 phần. Phần I có chủ đề “Khắc ghi lời Bác (từ lời căn dặn của Bác đến chủ trương lớn của Đảng)”. Các hình ảnh, tư liệu trưng bày trong nội dung này khẳng định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng, Nhà nước ta quan tâm phát động ngay sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời cho đến ngày nay, thể hiện rõ quyết tâm của Đảng về sự cần thiết học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay…

Phần II có chủ đề “Những bông hoa dâng Bác” gồm những hình ảnh, tài liệu, hiện vật giới thiệu tới công chúng những câu chuyện về 136 tổ chức, tập thể và cá nhân tiêu biểu của các ngành, các cấp. Đây là những tấm gương tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng…

Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” là sự kiện quan trọng góp phần tôn vinh những tấm gương người tốt, việc tốt, là không gian giáo dục chính trị - tư tưởng, nơi giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chuyển hóa thành kỷ luật công vụ, tinh thần phục vụ nhân dân, ý chí đổi mới sáng tạo, trách nhiệm cộng đồng và lòng yêu nước trong đời sống hôm nay.