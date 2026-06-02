Thi ảnh “Rạng rỡ tên vàng”: tổng giải thưởng lên đến 150 triệu đồng

(Ngày Nay) -Ngày 2/6/2026, Báo Sài Gòn Giải Phóng phát động cuộc thi ảnh với chủ đề “Rạng rỡ tên vàng” kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2026), đồng thời đánh dấu một năm TPHCM vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính.
Cuộc thi ảnh “Rạng rỡ tên vàng” do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức có tổng giải thưởng lên đến 150 triệu đồng

Thời gian nhận tác phẩm: từ 16 giờ ngày 2/6/2026 đến 16 giờ ngày 26/6/2026. Lễ trao giải thưởng kết hợp Triển lãm 30 tác phẩm vào vòng chung khảo, dự kiến được tổ chức tại Tòa nhà Văn hóa - Nghiệp vụ Báo Sài Gòn Giải Phóng vào ngày 1/7/2026.

Năm 2025, Báo Sài Gòn Giải Phóng và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp tổ chức cuộc thi ảnh "Đất nước ngàn hoa" rất thành công, thu hút 591 tác giả dự thi, với 6.357 tác phẩm về thiên nhiên, văn hóa, con người Việt Nam, góp phần tôn vinh và lan tỏa hình ảnh cùng những thành tựu của đất nước trong suốt hành trình phát triển. Chung cuộc có 4 giải Nhất, 5 giải Nhì, 10 giải Ba và 15 giải Khuyến khích trao cho 34 tác giả trên cả nước.

Tác phẩm Giấc mơ “dải lụa xanh” Nhiêu Lộc - Thị Nghè của tác giả Nguyễn Minh Tân nằm trong số các ảnh đoạt giải cao ở cuộc thi "Đất nước ngàn hoa" do Báo Sài Gòn Giải Phóng và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đồng tổ chức năm 2025

Năm nay, các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, không chuyên, phóng viên ảnh và công dân Việt Nam trong, ngoài nước lại có cơ hội tham gia cuộc thi ảnh chủ đề “Rạng rỡ tên vàng” với các tác phẩm “đẹp nhất, thật nhất và giàu cảm xúc nhất về TPHCM, qua đó cùng lưu giữ tư liệu quý về thành phố mang tên Bác trong hành trình phát triển mới, góp phần làm rạng rỡ thêm tên vàng của thành phố hôm nay và mai sau” - báo Sài Gòn Giải Phóng cho hay.

Ban tổ chức cho biết qua nửa thế kỷ xây dựng, bảo vệ và phát triển, TPHCM không ngừng vươn lên, khẳng định vai trò trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, là đầu tàu đổi mới, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước và luôn sẵn sàng đảm nhận những việc khó, việc lớn được Trung ương giao.

Từ ngày 1/7/2025, TPHCM vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong không gian phát triển mới. Sau một năm vận hành, bộ máy từng bước ổn định, hướng mạnh về cơ sở, lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo. Trong dòng chảy ấy, TPHCM hôm nay đang mở ra trước ống kính những khuôn hình sinh động: cán bộ cơ sở tận tình hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính; công trường nhộn nhịp không khí lao động; khu công nghiệp, bến cảng tất bật vào ca; khu phố, xóm ấp, trường học, bệnh viện, chợ dân sinh sáng lên vẻ đẹp nghĩa tình...

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, không gian TPHCM có thêm nhiều chất liệu mới cho người cầm máy: cảnh quan đô thị, không gian sông nước, những điểm đến hấp dẫn, địa chỉ văn hóa - lịch sử và công trình mang dấu ấn phát triển.

“Truyền thống và hiện đại, nhịp sống đô thị và hơi thở cơ sở cùng hiện diện tại “siêu đô thị” TPHCM, trở thành nguồn cảm hứng sáng tác cho các nhiếp ảnh gia. Mỗi bức ảnh, nếu được thể hiện bằng sự quan sát tinh tế, trách nhiệm nghề nghiệp và tình yêu thành phố sẽ góp thêm một lát cắt chân thực về TPHCM trong thời điểm chuyển mình đặc biệt - rộng mở hơn, năng động hơn, gần dân hơn và giàu khát vọng hơn” - báo Sài Gòn Giải Phóng nhận định.

Mỗi tác giả được đăng ký 1 tên dự thi theo Căn cước và được gửi tối đa 5 tác phẩm dự thi (là ảnh đơn) đến địa chỉ: rangrotenvang@sggp.org.vn, kèm thông tin liên hệ với đầy đủ nội dung như sau: Tác giả, Số Căn cước, Số Điện thoại di động, Số Tài khoản ngân hàng, Email cá nhân, Địa chỉ liên hệ, Tên tác phẩm (kèm chú thích rõ nội dung ảnh, tối đa 150 từ).

Cơ cấu giải thưởng cuộc thi ảnh với chủ đề “Rạng rỡ tên vàng”:

- Một giải Nhất, gồm: Chứng nhận và giải thưởng 30 triệu đồng.

- Hai giải Nhì, mỗi giải gồm: Chứng nhận và giải thưởng 20 triệu đồng.

- Ba giải Ba, mỗi giải gồm: Chứng nhận và giải thưởng 10 triệu đồng.

- Mười giải Khuyến khích, mỗi giải gồm: Chứng nhận và giải thưởng 5 triệu đồng.

Sạp show 2026: dàn nghệ sĩ “cháy” hết mình dưới cơn mưa, mang đến đêm nhạc đầy cảm xúc
Sạp show 2026: dàn nghệ sĩ "cháy" hết mình dưới cơn mưa, mang đến đêm nhạc đầy cảm xúc
(Ngày Nay) - Tối 30/5/2026, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công, phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh, Sạp Show 2026 đã diễn ra trong không khí sôi động với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trẻ được yêu mến. Bất chấp cơn mưa nặng hạt kéo dài trong đêm diễn, khán giả vẫn ở lại hòa mình vào âm nhạc, tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của chương trình.
“Hạ Hồi Show” đánh dấu lần đầu Tuồng, Chèo, Cải lương chung một sân khấu
(Ngày Nay) - Tối 30/5 tại Rạp Hồng Hà (Hà Nội), chương trình tạp kỹ “Hạ Hồi Show - Bí mật triều đại phép thuật” đã chính thức ra mắt khán giả. Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo người yêu nghệ thuật khi đánh dấu lần đầu tiên ba loại hình sân khấu truyền thống gồm Tuồng, Chèo và Cải lương cùng hội tụ trong một tác phẩm biểu diễn thống nhất.
Đột phá theo Nghị quyết 57, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu đổi mới
(Ngày Nay) - Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đặt ra nhiệm vụ rất rõ ràng: Muốn vượt qua bẫy thu nhập trung bình để trở thành nước phát triển, muốn xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập hiệu quả, không có con đường nào khác ngoài đột phá phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Nghệ nhân Lê Văn Tuy: “Giữ nghề nón là giữ một phần hồn quê”
(Ngày Nay) - Trong những năm gần đây, nón lá Làng Chuông dần được “làm mới” thông qua các hoạt động du lịch trải nghiệm, workshop thủ công và quảng bá văn hóa tới du khách trong và ngoài nước. Giữa sự chuyển mình ấy, nghệ nhân Lê Văn Tuy vẫn dành hơn nửa thế kỷ lặng lẽ ngồi bên những vành tre, lớp lá. Với ông, giữ nghề hôm nay không chỉ là giữ một kế sinh nhai, mà còn là giữ lại nhịp ký ức và hồn cốt của làng nghề truyền thống giữa dòng chảy hiện đại.