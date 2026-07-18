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Xem tranh sơn mài “Mình hạc xương mai” của họa sĩ Đặng Kim Long

Phan Trọng Văn (họa sĩ, giám tuyển) In bài viết
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(Ngày Nay) -Lúc 18 giờ ngày 18/7 tại Gallery 3B (38/6i Nguyễn Văn Trỗi, phường Cầu Kiệu, TPHCM), họa sĩ Đặng Kim Long giới thiệu triển lãm tranh sơn mài nhằm biểu đạt ba tầng ý nghĩa về hình tượng phụ nữ.
Tác phẩm Mơ hoa, kích thước 100cmx180cm, sáng tác năm 2026 của họa sĩ Đặng Kim Long
Tác phẩm Mơ hoa, kích thước 100cmx180cm, sáng tác năm 2026 của họa sĩ Đặng Kim Long

Triển lãm cá nhân của họa sĩ Đặng Kim Long mang tên Mình hạc xương mai, mang đến cho công chúng thưởng lẫm gần 50 tác phẩm tranh sơn mài độc đáo, đánh dấu một hành trình nghệ thuật bền bỉ, kết tinh từ tình yêu sâu sắc đối với những giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam kết hợp với tư duy tạo hình đương đại.

Khắc họa hình tượng người phụ nữ

Tên gọi Mình hạc xương mai gợi mở một thế giới hội họa thanh khiết, nơi vẻ đẹp không đến từ sự rực rỡ ồn ào mà từ những rung động dịu dàng, lặng lẽ lan tỏa như ánh nắng đầu ngày hay giọt sương mai còn đọng trên cành lá. Xuyên suốt không gian triển lãm là dòng chảy của ký ức văn hóa dân tộc đầy xúc cảm với hình ảnh những mùa xuân rộn ràng sắc hoa, những lễ hội truyền thống, âm vang của nhạc cụ dân tộc và cả những mảng màu trừu tượng giàu biểu cảm.

Xem tranh sơn mài “Mình hạc xương mai” của họa sĩ Đặng Kim Long ảnh 1
Tác phẩm sơn mài Thiếu nữ 4, kích thước: 45cmx62cm, sáng tác năm 2023
Xem tranh sơn mài “Mình hạc xương mai” của họa sĩ Đặng Kim Long ảnh 2

Tác phẩm Tâm giao, kích thước 60cmx60cm, sáng tác năm 2025

Nếu kỹ thuật sơn mài tinh xảo là phần xác lập nền tảng nghệ thuật vững chắc của Đặng Kim Long, thì hình tượng người thiếu nữ chính là nơi cá tính hội họa của ông được bộc lộ một cách đầy đủ và trọn vẹn nhất. Gần như xuyên suốt toàn bộ hành trình sáng tác lâu dài của mình, hình tượng người thiếu nữ luôn hiện diện trong tranh ông với một vẻ đẹp nhất quán, đặc trưng đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua dáng hình, đường nét hay bảng màu, người xem cũng có thể nhận ra ngay dấu ấn không thể trộn lẫn của Đặng Kim Long.

Xem tranh sơn mài “Mình hạc xương mai” của họa sĩ Đặng Kim Long ảnh 3

1- Tác phẩm Tiếng vĩ cầm, kích thước 56cmx56cm, sáng tác năm 2025
Xem tranh sơn mài “Mình hạc xương mai” của họa sĩ Đặng Kim Long ảnh 4

Tên Tác phẩm Bình yên, kích thước 45cmx62cm, sáng tác năm 2021

Tuy nhiên, sẽ là chưa đủ nếu chúng ta chỉ xem những người thiếu nữ ấy như một đề tài hay một chủ thể quen thuộc trong hội họa. Quan sát kỹ lưỡng gần năm mươi tác phẩm hiện diện trong triển lãm Mình hạc xương mai, người xem sẽ nhận thấy hình tượng người phụ nữ trong tranh ông được xây dựng tỉ mỉ trên ba tầng ý nghĩa hoàn toàn khác nhau: khởi đầu từ một vẻ đẹp tạo hình thanh tao của cơ thể, đi sâu vào chiều sâu văn hóa Á Đông kín đáo và sau cùng, chính là sự phản chiếu thế giới nội tâm tinh tế của chính người nghệ sĩ trước thời gian.

Xem tranh sơn mài “Mình hạc xương mai” của họa sĩ Đặng Kim Long ảnh 5
Tác phẩm Thiếu nữ 6, kích thước 61cmx61cm, sáng tác năm 2021
Xem tranh sơn mài “Mình hạc xương mai” của họa sĩ Đặng Kim Long ảnh 6
Tác phẩm Mộng mơ, kích thước 100cmx180cm, sáng tác năm 2026

Với thâm niên nhiều năm gắn bó cùng chất liệu sơn mài, Đặng Kim Long lựa chọn con đường kế thừa trọn vẹn những giá trị cốt lõi của chất liệu truyền thống, đồng thời không ngừng mở rộng khả năng biểu đạt bằng tư duy mỹ thuật hiện đại. Mỗi bức tranh tại triển lãm là một minh chứng cho kỹ thuật mài vô cùng công phu. Qua nhiều lớp sơn trùm phủ, sự kết hợp tài tình giữa vàng quỳ, bạc quỳ, vỏ trứng cùng ánh sáng nội tại giúp các tác phẩm mang một vẻ lung linh riêng biệt, thay đổi diệu kỳ theo từng góc nhìn của người xem. Ánh sáng trong tranh của ông dường như không phải được chiếu rọi từ bên ngoài, mà được sinh ra từ chính chiều sâu thẳm của chất liệu và thời gian.

Nền tảng cổ điển và tư duy đương đại

Họa sĩ Đặng Kim Long sinh năm 1955 tại Sài Gòn, hiện là thành viên Hội Mỹ thuật TPHCM và là thành viên cấp cao của Hội Mỹ thuật Hoàng gia Nam Úc. Ông thi vào Trường Quốc gia Trang trí Mỹ thuật Gia Định danh tiếng từ năm 1968 và tốt nghiệp vào năm 1975. Chính cái nôi học thuật này đã hình thành nên nền tảng kiến thức sâu rộng và toàn diện cho người họa sĩ tài năng. Tại đây, bằng niềm say mê hội họa, ông đã nghiên cứu và thực hành qua nhiều trường phái, thể loại khác nhau, trước khi dành trọn tâm huyết cho chất liệu sơn mài truyền thống.

Xem tranh sơn mài “Mình hạc xương mai” của họa sĩ Đặng Kim Long ảnh 7

Họa sĩ Đặng Kim Long

Được đào tạo bài bản và có nhiều năm gắn bó sâu sắc với chất liệu sơn mài, Đặng Kim Long đã khéo léo lựa chọn con đường tiếp thu trọn vẹn tinh hoa thủ công, tôn trọng quy trình nghiêm ngặt của nghệ thuật truyền thống nhưng lại thể hiện chúng dưới một nhãn quan hiện đại, lãng mạn và đầy chất thơ. Những đường nét mềm mại, bảng màu son, vàng, nâu cánh gián ấm áp kết hợp với ánh kim trầm ấm tạo nên một không gian hội họa vừa thực vừa mộng, nơi truyền thống và hiện đại hòa quyện nhịp nhàng.

Xem tranh sơn mài “Mình hạc xương mai” của họa sĩ Đặng Kim Long ảnh 8

Tác phẩm Ngựa hoang, ích thước 60cmx60cm, sáng tác 2019
Xem tranh sơn mài “Mình hạc xương mai” của họa sĩ Đặng Kim Long ảnh 9
Tác phẩm Trừu tượng 4, kích thước 60cmx60cm, sáng tác năm 2026

Bên cạnh niềm đam mê lớn dành cho hội họa, họa sĩ Đặng Kim Long còn tham gia tích cực vào các hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực trang trí và kiến trúc. Ông từng tổ chức và góp mặt trong nhiều triển lãm cá nhân lẫn triển lãm nhóm uy tín. Các tác phẩm sơn mài của ông được đánh giá cao và hiện đang nằm trong nhiều bộ sưu tập nghệ thuật cá nhân có giá trị ở cả trong và ngoài nước.

Xem tranh sơn mài “Mình hạc xương mai” của họa sĩ Đặng Kim Long ảnh 10

Tác phẩm Chiều Đà Lạt, kích thước : 60cmx60cm, sáng tác năm 2024
Xem tranh sơn mài “Mình hạc xương mai” của họa sĩ Đặng Kim Long ảnh 11
Tác phẩm Hoàng hôn Đà Lạt, kích thước 100cmx180cm, sáng tác năm 2026

Theo nhận định của nhà nghiên cứu mỹ thuật Cường Quách: "Có thể nói rằng, các tác phẩm sơn mài của họa sĩ Đặng Kim Long chính là minh chứng cho việc bảo tồn hồn cốt thủ công dân tộc bằng tư duy mỹ thuật hiện đại. Tranh sơn mài lại là nơi ông cô đọng thứ ánh sáng vĩnh cửu, sâu thẳm của thời gian và kỹ nghệ thủ công truyền thống giúp nâng tầm giá trị sử dụng lâu bền qua nhiều thế hệ".

Xem tranh sơn mài “Mình hạc xương mai” của họa sĩ Đặng Kim Long ảnh 12

Tác phẩm Ngày xuân, kích thước 122cmx244cm, sáng tác năm 2015

Xem tranh sơn mài “Mình hạc xương mai” của họa sĩ Đặng Kim Long ảnh 13

Tác phẩm Ngày hội, kích thước 122cmx244cm, sáng tác năm 2024

Mình hạc xương mai mở cửa đến hết ngày 28/7, vào xem tự do.

Phan Trọng Văn (họa sĩ, giám tuyển)
Mình hạc xương mai họa sĩ Đặng Kim Long tranh sơn mài Mình hạc xương mai

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