Nhà văn - họa sĩ Đinh Tiến Luyện và “Một thời tuổi ngọc”

Trần Hoàng Nhân In bài viết
(Ngày Nay) -Sau 60 năm cầm cọ, nhà văn - họa sĩ Đinh Tiến Luyện lần đầu tổ chức triển lãm tranh với tên gọi “Một thời tuổi ngọc” sẽ được khai mạc vào ngày 20/5 (kết thúc 27/5) tại 3B Gallery, số 38/6i Nguyễn Văn Trỗi, phường Cầu Kiệu, TPHCM.
Tác phẩm 'Tuổi mộng mơ" trong triển lãm "Một thời tuổi ngọc"
Những “ông già Tuổi Ngọc”

Nhà văn - họa sĩ Đinh Tiến Luyện sinh năm 1947, nhiều bạn đọc một thời nhớ đến ông gắn liền với tuần báo “dành cho tuổi vừa lớn” Tuổi Ngọc ấn hành trước 1975, cùng với các tên tuổi: Duyên Anh, Từ Kế Tường, Phạm Chu Sa, Mường Mán, Nguyễn Thanh Trịnh, Hoàng Ngọc Tuấn… Ở Tuổi Ngọc, Đinh Tiến Luyện được nhà văn Duyên Anh (sáng lập, chủ nhiệm kiêm chủ bút) tin tưởng giao làm thư ký tòa soạn “cốt cán”, các nhà văn Từ Kế Tường, nhà thơ Phạm Chu Sa cũng từng đảm trách vị trí này.

Nhà văn - họa sĩ Đinh Tiến Luyện

Có thể nói từ “lò Tuổi Ngọc”, rất nhiều tác giả trẻ thời đó đã định danh với những tác phẩm lãng mạn, mộng mơ được bạn đọc cùng trang lứa nồng nhiệt đón chờ. Lứa tuổi bạn đọc ngày đó cũng như các tác giả nay đã lên “chức ông, bà” nhưng những ngày tháng thơ mộng cùng những tác phẩm Tuổi Ngọc luôn như một miền ký ức tươi đẹp và êm đềm khó quên.

Năm 1990, nhà văn Đoàn Thạch Biền (Nguyễn Thanh Trịnh) tiếp bước tinh thần Tuổi Ngọc, đã sáng lập và làm chủ biên tập san Áo Trắng dành cho tuổi mới lớn, họa sĩ Đinh Tiến Luyện cùng tham gia. Có lúc Áo Trắng ấn hành với số lượng nhiều hơn một tờ báo in 3 kỳ/tuần tại TPHCM khi đó. Nói thế để thấy, nhu cầu và số lượng bạn đọc ở lứa tuổi này rất “khủng”. Và tất nhiên, những nhà văn xuất hiện thường xuyên trên Tuổi Ngọc như Đinh Tiến Luyện có lượng fan hâm mộ rất lớn.

Tác phẩm "Tuổi ngọc" của họa sĩ Đinh Tiến Luyện

Kiếp người qua nhanh, bị bụi thời gian vùi lấp tất cả nhưng những gì các tác giả Đinh Tiến Luyện, Từ Kế Tường, Mường Mán, Nguyễn Thanh Trịnh, Hoàng Ngọc Tuấn… đã viết cho lứa tuổi vừa lớn vẫn lưu lại với đời. Sau năm 1975, đa số tác phẩm của các ông được tái bản, nhiều ông vẫn tiếp tục viết đến khi mắt mờ tay run, khi trí nhớ đã phụ ý chí của người nhưng sách in ra vẫn được bạn đọc đón nhận.

Về cuộc triển lãm đầu tay này ở 80 tuổi mụ của nhà văn - họa sĩ Đinh Tiến Luyện, tôi - người viết bài này - tưởng đã bất thành. Lý do ban đầu nhà thơ Phạm Chu Sa nhờ nhà báo Lê Hữu Tuấn (Phó Tổng biên tập phục trách báo Công giáo và Dân tộc) tổ chức triển lãm cho họa sĩ Đinh Tiến Luyện. Nhà báo Lê Hữu Tuấn đã dự trù kinh phí và nhờ tôi tìm nơi thật đẹp để chọn ngày bày tranh. Mọi việc gần như thành hình, bên Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM đã chốt ngày thì anh Lê Hữu Tuấn báo hủy.

Tác phẩm "Hoa sữa"

Lý do hủy vì nhà thơ Phạm Chu Sa quá sốt ruột đã liên hệ với họa sĩ, giám tuyển Phan Trọng Văn tổ chức ở địa chỉ kể trên. Nhà thơ Phạm Chu Sa sốt ruột cũng phải, bởi đây là triển lãm tranh đầu tay của bạn ông ở tuổi 80. Các cụ không thể "đu theo" thời gian và búa xua công việc của những người trẻ.

Thời gian xóa đi trí nhớ của mọi người. Hôm nhà văn Đinh Tiến Luyện về (hiện định cư ở tiểu bang Texas, Hoa Kỳ), ông cùng nhà thơ Phạm Chu Sa, Phạm Thanh Chương đến tư gia thăm nhà văn Đoàn Thạch Biền. Các ông nhớ lộn địa chỉ, nhà thơ Phạm Chu Sa gọi hỏi tôi. Các “ông già Tuổi Ngọc” thăm “ông Biền Áo Trắng”, các ông Tuổi Ngọc nhớ đường nhưng quên hẻm thăm ông Áo Trắng đang quên nhiều hơn nhớ. Tuổi già quá buồn khiến người ta… nên quên, nhớ chăng còn những ngày tươi vui nên nhà văn - họa sĩ Đinh Tiến Luyện mới triển lãm Một thời tuổi ngọc?

Trở về lứa tuổi mong manh

Họa sĩ Phan Trọng Văn làm giám tuyển triển lãm này, cho biết: Một thời tuổi ngọc là triển lãm cá nhân giới thiệu loạt 60 tranh sơn dầu của họa sĩ - nhà văn Đinh Tiến Luyện, xoay quanh hình ảnh con người trong giai đoạn chuyển tiếp mong manh của đời sống: tuổi mới lớn, tuổi của những rung động đầu đời, vừa trong trẻo vừa bất an.

Đinh Tiến Luyện được biết đến trước hết như một cây bút gắn với dòng văn học tuổi mới lớn, với các tác phẩm đăng dài kỳ trên tạp chí Tuổi Ngọc trước năm 1975. Khi chuyển sang hội họa, ông không rời khỏi mạch cảm xúc này, mà tiếp tục đào sâu nó bằng ngôn ngữ thị giác”.

Tác phẩm "Tình xa"

“Tranh của ông không kể chuyện theo nghĩa thông thường. Nhân vật thường quay nghiêng, cúi xuống, hoặc quay lưng. Ánh sáng được xử lý như một lớp sương mỏng, phủ lên cơ thể và không gian, làm nhòe ranh giới giữa hình và nền. Bút pháp mềm nhưng không yếu, màu sắc tiết chế, thiên về những gam trầm – xanh, đỏ, vàng đất - tạo cảm giác lặng, nén.

Ở loạt tranh này, cơ thể không còn là đối tượng để miêu tả mà trở thành một dạng cấu trúc cảm xúc. Những dáng ngồi, dáng đứng, những cái nghiêng đầu, buông tay… đều dừng lại ở mức vừa đủ, không đẩy lên cao trào, kịch tính. Chính sự tiết chế đó tạo nên độ căng ngầm – thứ làm nên “khí” riêng của tranh Đinh Tiến Luyện", giám tuyển Phan Trọng Văn cho hay.

Tác phẩm "Đồi hồng"

"Một thời tuổi ngọc không phải là hoài niệm. Nó giống một mặt cắt: nhìn thẳng vào một giai đoạn con người dễ tổn thương nhất, nhưng cũng là lúc hình thành bản ngã rõ nhất.

Triển lãm là dịp để nhìn lại một hành trình song hành giữa văn và họa – nơi cùng một nguồn cảm xúc được diễn đạt bằng hai hệ ngôn ngữ khác nhau, nhưng vẫn giữ chung một trục: con người trong trạng thái chưa hoàn tất”, theo Phan Trọng Văn.

Bộ Y tế tăng cường giám sát trước nguy cơ dịch Ebola
(Ngày Nay) - Người đi về từ khu vực đang có dịch cần tự theo dõi sức khỏe trong 21 ngày; không tiếp xúc trực tiếp với người có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh Ebola, máu, dịch cơ thể hoặc đồ dùng của người bệnh.
Trí tuệ nhân tạo: Hướng đi mới trong điều trị các bệnh đường hô hấp mạn tính
(Ngày Nay) - Ngày 15/5, bệnh viện tổng hợp thuộc Đại học Annam (Hàn Quốc) cho biết, nhóm nghiên cứu do Giáo sư Sue In Choi và Giáo sư Eun Joo Lee thuộc Khoa Hô hấp, Dị ứng và Hồi sức tích cực chủ trì đã chứng minh giá trị lâm sàng của việc thu thập và trực quan hóa dữ liệu âm thanh phổi bằng thiết bị nghe kỹ thuật số.
Khởi tố, tạm giam ca sĩ Miu Lê về hành vi tổ chức sử dụng ma túy
(Ngày Nay) - Công an thành phố Hải Phòng cho biết: Ngày 16/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Lê Ánh Nhật (nghệ danh là ca sĩ Miu Lê) do có hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
GEN READ mở không gian đối thoại lịch sử qua những trang sách
(Ngày Nay) - Ngày 16/5 vừa qua, sự kiện văn hóa đọc GEN READ do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức đã diễn ra tại Câu lạc bộ Hai Ba (23 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội). Nổi bật trong khuôn khổ chương trình là hoạt động Book Club với chủ đề “Dòng Ký Ức: Lịch sử qua những trang sách” đã thu hút sự tham gia thảo luận và chia sẻ góc nhìn về lịch sử qua những cuốn sách và góc nhìn cá nhân.
Cuốn sách "Lịch sử nước ta": Bài học yêu nước từ những vần thơ giản dị
(Ngày Nay) - Với diện mạo mới giàu tính trực quan và hình ảnh sinh động, cuốn sách "Lịch sử nước ta" do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, phát hành, hứa hẹn trở thành người bạn đồng hành gần gũi của bạn đọc, đặc biệt là các em nhỏ trong hành trình tìm hiểu lịch sử, nuôi dưỡng tình yêu và lòng tự hào về lịch sử dân tộc.
Định hướng chiến lược cho giáo dục đại học Việt Nam
(Ngày Nay) - Tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã giao bảy nhiệm vụ trọng tâm cho Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây cũng là những định hướng chiến lược quan trọng cho sự phát triển của giáo dục đại học Việt Nam trong giai đoạn mới.