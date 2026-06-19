14 họa sĩ cùng hòa ca “Giấc mơ màu”

(Ngày Nay) - Tối 18/6 tại Hội Mỹ Thuật TPHCM đã khai mạc triển lãm “Sắc Màu 26” của Nhóm “Giấc mơ màu” gồm nhiều cây cọ đến từ các ngành nghề khác nhưng cùng đam mê hội họa.

“Sắc Màu 26” trưng bày 115 tác phẩm của 14 tác giả gồm: Nguyễn Kim Thúy, Vũ Kim Sơn, Nguyễn Nghiêm, Nguyễn Trọng Tâm, Trần Quang Minh, Đỗ Lệnh Hùng Tú, Nguyễn Hồng Nga, Lê Sa Long, Vi Quốc Hiệp, Nguyễn Thị Xuân Mai, Ngọc Thị Yến, Hoàng Quốc Tuấn, Nguyễn Tiến Lễ và người lần đầu tham gia triển lãm nhóm Nguyễn Viết Bình.

Trong số các cây cọ này, thì họa sĩ Đỗ Lệnh Hùng Tú đang là Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam với học hàm phó giáo sư, học vị tiến sĩ; Nguyễn Hồng Nga là nhiếp ảnh gia đang là Phó Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TPHCM; nhà báo Nguyễn Tiến Lễ - nguyên Giám đốc TTXVN khu vực phía Nam… Nói thế để thấy sự phong phú của Nhóm “Giấc mơ màu” trong triển lãm “Sắc màu 26” này.

115 tác phẩm tại triển lãm “Sắc màu 26” được thể hiện bằng nhiều chất liệu, như: sơn dầu, acrylic, bột màu, tổng hợp... Mỗi tác phẩm được trưng bày đều mang dấu ấn cá nhân rõ nét, phản ánh góc nhìn riêng của từng cây cọ về cuộc sống, con người và thiên nhiên; là cách mỗi tâm hồn ghi lại những điều đẹp đẽ trong cuộc sống bằng cảm nhận và góc nhìn riêng của mình. Dù được thể hiện dưới hình thức nào, đều mang đến cho người xem những cảm xúc, giúp người xem thêm yêu con người, thiên nhiên và những điều bình dị quanh mình.

“Bức tranh này tôi dành để cảm ơn người mẹ của mình, những dấu chân trong bức ảnh đi đâu cũng hướng về người mẹ - người luôn trông ngóng ta quay về. Trên dưới đều có vòng xoáy luân hồi, cái cây trong bức ảnh chúng ta nghĩ nó vô tri vô giác nhưng thật ra chính cái cây cũng có cảm xúc, nó cũng có trái tim hướng về người mẹ. Chúng ta lớn lên có nhiều nơi để đi nhưng chỉ có một chốn để về thôi.” – thành viên “Giấc mơ màu” Hoàng Quốc Tuấn, chia sẻ.

“Sắc Màu 26” không chỉ là dịp để các cây cọ “Giấc mơ màu” giới thiệu những tác phẩm mới mà còn mong muốn thông qua tác phẩm được các nhà sưu tập mua về nhằm góp phần gây Quỹ hỗ trợ Thương binh tại Bắc Ninh.

Triển lãm “Sắc Màu 26” đón khách thưởng lãm đến ngày 24/6/2026, vào xem tự do tại 218A Pasteur, phường Xuân Hòa.