Xung đột Israel-Hamas: Chủ tịch Tổ chức chữ thập đỏ quốc tế hối thúc trả tự do cho con tin

Thông báo của ICRC cho biết: “Chủ tịch Mirjana Spoljaric đã gặp ông Haniyeh, cũng như có các cuộc gặp riêng rẽ khác với giới chức cấp cao của Qatar”.

ICRC nhấn mạnh chuyến thăm của bà Spoljaric là một phần trong những nỗ lực nhằm tổ chức “thảo luận trực tiếp với tất cả các bên để cải thiện việc cần phải tôn trọng luật nhân đạo quốc tế”. Thông báo cũng cho biết thêm bà Spoljaric “đã nhiều lần gặp gia đình các con tin, cũng như gặp quan chức cấp cao của Israel và Palestine”.

Tổ chức có trụ sở ở thành phố Geneva cũng nhấn mạnh việc tiếp tục “kêu gọi khẩn cấp bảo vệ tất cả các nạn nhân trong cuộc xung đột và giảm bớt tình cảnh thảm khốc của người dân ở Dải Gaza".

Thông báo khẳng định: “Nhân viên ICRC ở Dải Gaza đã hỗ trợ cứu sống nhiều người dân và một nhóm phẫu thuật của ICRC tiếp tục thực hiện các hoạt động tại đây. Chúng tôi sẽ kêu gọi việc được tiếp cận người dân một cách an toàn và bền vững để có thể tăng cường công việc nhân đạo của mình. Ngoài ra, chúng tôi cũng kêu gọi trả tự do cho các con tin. ICRC đề nghị cho phép các nhóm đến thăm con tin để kiểm tra tình trạng sức khỏe của họ và cung cấp thuốc men, cũng như để các con tin có thể liên lạc với gia đình. Phải đạt được các thỏa thuận cho phép ICRC thực hiện công việc này một cách an toàn. ICRC không thể tiến vào nơi con tin bị giam giữ, chúng tôi không biết vị trí của họ".

Cuối cùng, ICRC, cơ quan đã giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc thả 4 con tin trong 2 lần khác nhau, nhấn mạnh rằng tổ chức này "không tham gia quá trình đàm phán dẫn đến việc thả con tin".

Thông tin trên được đưa ra giữa lúc các nhà đàm phán đang cố gắng đạt thỏa thuận về trả tự do cho các con tin trong số 240 người bị phong trào Hamas bắt giữ sau cuộc tấn công vào Israel hôm 7/10.