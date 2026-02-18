YouTube gặp sự cố gián đoạn ngắn

PV
(Ngày Nay) - Sáng 18/2 theo giờ Việt Nam, trang chủ YouTube bất ngờ gián đoạn hoạt động khiến không có bất kỳ nội dung video nào hiển thị. Đáng chú ý, sự cố xảy ra với nền tảng này trên cả thiết bị di động, máy tính lẫn ứng dụng trên tivi.
YouTube gặp sự cố gián đoạn ngắn

Theo trang Downdetector, nền tảng trực tuyến chuyên cung cấp thông tin thời gian thực về tình trạng hoạt động của hơn 20.000 dịch vụ trên toàn thế giới, số lượt báo cáo lên đến đỉnh điểm hơn 329.000 lượt vào lúc 8h20. Theo các báo cáo, toàn bộ giao diện trang chủ của Youtube gần như trắng trơn, chỉ xuất hiện thông báo lỗi. Các báo cáo tập trung chủ yếu vào lỗi không hiển thị nội dung trên trang chủ, trong khi các chức năng khác vẫn hoạt động một phần.

Thực tế, dù trang chủ không tải được video đề xuất, người dùng vẫn có thể đăng tải nội dung mới lên nền tảng. Đồng thời, các kênh đã đăng ký theo dõi vẫn truy cập bình thường, video vẫn phát được nếu mở trực tiếp từ đường dẫn hoặc từ danh sách đăng ký. Điều này cho thấy hệ thống máy chủ lưu trữ và phát video vẫn hoạt động, trong khi phần hiển thị nội dung trang chủ có thể gặp trục trặc riêng.

Những kênh người dùng đã theo dõi vẫn có thể truy cập để xem video.

Trong một tuyên bố, YouTube xác nhận việc người sử dụng gặp sự cố khi truy cập và cho biết sẽ cung cấp thông tin cập nhật ngay khi có thể. Google - công ty mẹ của YouTube vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào về nguyên nhân cũng như thời điểm khắc phục sự cố. Hiện chưa rõ phạm vi ảnh hưởng chính xác của sự cố cũng như nguyên nhân kỹ thuật phía sau.

Trước đó vào giữa tháng 10/2025, nền tảng YouTube cũng gặp sự cố không thể truy cập trên toàn cầu.

