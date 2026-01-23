YouTube gia nhập cuộc đua tạo phiên bản AI cá nhân

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Ngày 21/1, YouTube đã công bố kế hoạch ra mắt tính năng cho phép người dùng tạo ra các phiên bản kỹ thuật số dựa trên hình ảnh cá nhân. Động thái này được xem là lời hồi đáp từ nền tảng thuộc sở hữu của Google đối với tính năng Cameo trên Sora, một ứng dụng tạo video đình đám của OpenAI.
YouTube gia nhập cuộc đua tạo phiên bản AI cá nhân ảnh 1
Biểu tượng của YouTube. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thư công bố những ưu tiên cho năm 2026, Giám đốc điều hành (CEO) của YouTube, ông Neal Mohan, khẳng định trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ là “cú hích” lớn cho các nhà sáng tạo nội dung biết tận dụng công nghệ này.

YouTube đánh giá AI là công nghệ đột phá tiếp theo cho việc tạo nội dung, có tầm ảnh hưởng tương đương sự ra đời của các công cụ mang tính cách mạng trước đây như bộ tổng hợp âm nhạc hay phần mềm Photoshop. Theo thống kê của YouTube, tính đến tháng 12 năm ngoái đã có hơn 1 triệu kênh sử dụng các công cụ sáng tạo AI của nền tảng chia sẻ video này mỗi ngày. Ngoài việc mô phỏng hình ảnh cá nhân, YouTube còn dự kiến mở rộng khả năng đối với các công cụ tạo nội dung sử dụng AI, cho phép người dùng sản xuất trò chơi điện tử chỉ bằng các câu lệnh văn bản đơn giản.

Cuộc đua AI giữa Google và OpenAI đang ngày càng nóng hơn khi Google không ngừng nỗ lực đưa AI tạo sinh vào hệ sinh thái sản phẩm từ Gmail, Maps cho đến chatbot Gemini. Dù đẩy mạnh công nghệ nhưng CEO Neal Mohan vẫn nhấn mạnh AI sẽ chỉ đóng vai trò là một công cụ hỗ trợ biểu đạt chứ không thể thay thế con người. Tuyên bố này nhằm trấn an những lo ngại ngày càng tăng về chất lượng và tính xác thực của nội dung, cũng như sự tồn tại lâu dài của ngành công nghiệp sáng tạo trước sức ép của công nghệ mới.

Để đảm bảo tính minh bạch, YouTube sẽ yêu cầu người sáng tạo phải công khai các nội dung đã được AI chỉnh sửa hoặc tổng hợp, đồng thời cung cấp các công cụ giúp họ kiểm soát việc hình ảnh cá nhân có thể bị sử dụng trái phép. Bên cạnh đó, nền tảng này cũng đang xây dựng hệ thống ngăn chặn tình trạng "nội dung AI rác" (AI slop) - là những video tự động có chất lượng thấp - bằng cách điều chỉnh các biện pháp chống tin rác và câu view hiện có.

Theo công ty nghiên cứu thị trường và đo lường toàn cầu Nielsen, YouTube hiện là nền tảng phát trực tuyến hàng đầu tại Mỹ với tính năng video ngắn Shorts đạt trung bình 200 tỷ lượt xem mỗi ngày.

PV
YouTube AI cá nhân trí tuệ nhân tạo

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

U23 Việt Nam sẽ thi đấu trận tranh hạng Ba Giải U23 châu Á 2026 với đối thủ U23 Hàn Quốc.
U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc: Xốc lại tinh thần!
(Ngày Nay) - Thất bại không xóa đi hành trình ấn tượng của U23 Việt Nam ở đấu trường châu lục. Ngược lại, thất bại giúp các cầu thủ trẻ có thêm nhiều bài học quý báu để trưởng thành, mạnh mẽ hơn trong tương lai.
YouTube gia nhập cuộc đua tạo phiên bản AI cá nhân
YouTube gia nhập cuộc đua tạo phiên bản AI cá nhân
(Ngày Nay) - Ngày 21/1, YouTube đã công bố kế hoạch ra mắt tính năng cho phép người dùng tạo ra các phiên bản kỹ thuật số dựa trên hình ảnh cá nhân. Động thái này được xem là lời hồi đáp từ nền tảng thuộc sở hữu của Google đối với tính năng Cameo trên Sora, một ứng dụng tạo video đình đám của OpenAI.
"Góc khuất" sau ánh hoàng kim
"Góc khuất" sau ánh hoàng kim
(Ngày Nay) - Đánh dấu tròn một năm ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng trên cương vị tổng thống thứ 47 của Mỹ, Nhà Trắng mô tả 365 ngày qua là “thời kỳ chuyển đổi chưa từng có trong lịch sử” để tái thiết “thời đại hoàng kim” cho nước Mỹ với hàng trăm thành tựu được chính quyền Tổng thống Trump liệt kê.
Happy Tết 2026: Đánh thức không gian Tết Việt giữa lòng Hoàng thành Thăng Long
Happy Tết 2026: Đánh thức không gian Tết Việt giữa lòng Hoàng thành Thăng Long
(Ngày Nay) - Chiều 21/1, Sở Du lịch Hà Nội thông tin về chương trình Happy Tết năm 2026 với chủ đề “Tết là hạnh phúc”. Chương trình dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến 10/2/2026 (tức từ ngày 19 đến 23 tháng Chạp năm Ất Tỵ), tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long (số 19C Hoàng Diệu, phường Ba Đình, Hà Nội).
Trong lĩnh vực y học cổ truyền, có khoảng trên 150 loại bệnh, chứng được khám, điều trị tại các cơ sở y học cổ truyền hiện nay. Ảnh: VGP/HM.
Bộ Y tế ban hành phác đồ kết hợp y học cổ truyền và hiện đại cho 16 bệnh phổ biến
(Ngày Nay) - Bộ Y tế đã ban hành 16 bài hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh theo y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại. Đây là căn cứ để các cơ sở y tế trên toàn quốc xây dựng hướng dẫn chẩn đoán bệnh y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền và hiện đại tại đơn vị.
YouTube gia nhập cuộc đua tạo phiên bản AI cá nhân
YouTube gia nhập cuộc đua tạo phiên bản AI cá nhân
(Ngày Nay) - Ngày 21/1, YouTube đã công bố kế hoạch ra mắt tính năng cho phép người dùng tạo ra các phiên bản kỹ thuật số dựa trên hình ảnh cá nhân. Động thái này được xem là lời hồi đáp từ nền tảng thuộc sở hữu của Google đối với tính năng Cameo trên Sora, một ứng dụng tạo video đình đám của OpenAI.