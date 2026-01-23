YouTube gia nhập cuộc đua tạo phiên bản AI cá nhân

(Ngày Nay) - Ngày 21/1, YouTube đã công bố kế hoạch ra mắt tính năng cho phép người dùng tạo ra các phiên bản kỹ thuật số dựa trên hình ảnh cá nhân. Động thái này được xem là lời hồi đáp từ nền tảng thuộc sở hữu của Google đối với tính năng Cameo trên Sora, một ứng dụng tạo video đình đám của OpenAI.

Trong thư công bố những ưu tiên cho năm 2026, Giám đốc điều hành (CEO) của YouTube, ông Neal Mohan, khẳng định trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ là “cú hích” lớn cho các nhà sáng tạo nội dung biết tận dụng công nghệ này.

YouTube đánh giá AI là công nghệ đột phá tiếp theo cho việc tạo nội dung, có tầm ảnh hưởng tương đương sự ra đời của các công cụ mang tính cách mạng trước đây như bộ tổng hợp âm nhạc hay phần mềm Photoshop. Theo thống kê của YouTube, tính đến tháng 12 năm ngoái đã có hơn 1 triệu kênh sử dụng các công cụ sáng tạo AI của nền tảng chia sẻ video này mỗi ngày. Ngoài việc mô phỏng hình ảnh cá nhân, YouTube còn dự kiến mở rộng khả năng đối với các công cụ tạo nội dung sử dụng AI, cho phép người dùng sản xuất trò chơi điện tử chỉ bằng các câu lệnh văn bản đơn giản.

Cuộc đua AI giữa Google và OpenAI đang ngày càng nóng hơn khi Google không ngừng nỗ lực đưa AI tạo sinh vào hệ sinh thái sản phẩm từ Gmail, Maps cho đến chatbot Gemini. Dù đẩy mạnh công nghệ nhưng CEO Neal Mohan vẫn nhấn mạnh AI sẽ chỉ đóng vai trò là một công cụ hỗ trợ biểu đạt chứ không thể thay thế con người. Tuyên bố này nhằm trấn an những lo ngại ngày càng tăng về chất lượng và tính xác thực của nội dung, cũng như sự tồn tại lâu dài của ngành công nghiệp sáng tạo trước sức ép của công nghệ mới.

Để đảm bảo tính minh bạch, YouTube sẽ yêu cầu người sáng tạo phải công khai các nội dung đã được AI chỉnh sửa hoặc tổng hợp, đồng thời cung cấp các công cụ giúp họ kiểm soát việc hình ảnh cá nhân có thể bị sử dụng trái phép. Bên cạnh đó, nền tảng này cũng đang xây dựng hệ thống ngăn chặn tình trạng "nội dung AI rác" (AI slop) - là những video tự động có chất lượng thấp - bằng cách điều chỉnh các biện pháp chống tin rác và câu view hiện có.

Theo công ty nghiên cứu thị trường và đo lường toàn cầu Nielsen, YouTube hiện là nền tảng phát trực tuyến hàng đầu tại Mỹ với tính năng video ngắn Shorts đạt trung bình 200 tỷ lượt xem mỗi ngày.