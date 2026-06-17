(Ngày Nay) - Là triển lãm do trường Cao đẳng và phát thanh truyền hình II (TPHCM) tổ chức từ ngày 17/6 đến 31/6, nhiều bạn đọc lần đầu nhìn thấy tờ báo Tin Sáng phát hành ngày 3/7/1976, đăng tải thông cáo số 6 của Quốc Hội nước Việt Nam thống nhất, có nội dung Chính thức đặt tên thành phố Sài Gòn-Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026), Triển lãm 50 năm thành phố mang tên Bác qua dòng chảy báo chí giới thiệu 24 tờ báo xưa. Trong đó có tờ Nhân Dân, Lao Động, Tiền Phong, Công giáo và Dân tộc, Tin sáng, Văn nghệ, Hải Phòng, Huế ngày nay, Công an Cửu Long, báo Phụ nữ TPHCM Xuân năm 1984, báo Tuổi Trẻ số đặc biệt mừng Đoàn 50 mùa xuân, báo Sài Gòn Giải Phóng số đặc biệt mừng 1 năm đại thắng mùa xuân 1975…

Được biết các tờ báo gốc được triển lãm lần này thuộc bộ sưu tập trên 1.000 tờ báo trải dài từ cuối thế kỷ XIX đến sau ngày thống nhất đất nước của nhà sưu tầm/kỷ lục gia Huỳnh Minh Hiệp (Phó Chánh Văn phòng Trung tâm UNESCO Nghiên cứu Bảo tồn cổ vật Việt Nam).

Ông Huỳnh Minh Hiệp cho biết đây là lần đầu tiên ông trưng bày tờ báo Tin Sáng phát hành ngày 3/7/1976 đăng tải thông cáo số 6 của Quốc Hội nước Việt Nam thống nhất, trong đó có nội dung Chính thức đặt tên thành phố Sài Gòn-Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh. Tờ báo này in đen trắng, tên báo in màu đỏ vẫn còn rất đẹp trên nền giấy ngả vàng.

Ông Minh Hiệp cho hay những tờ báo ố vàng theo năm tháng song là “chứng nhân lịch sử” qua từng thời kỳ được ông bảo quản rất kỹ do khá “mong manh, giòn rụm”.

Tương lai, ông Hiệp mong muốn mở không gian trưng bày báo chí Sài Gòn trước 1975 và sau 1975 để mang kho tư liệu báo chí của ông đến gần hơn với công chúng theo từng chủ đề, từng dịp kỷ niệm các ngày lễ của đất nước.

Triển lãm 50 năm thành phố mang tên Bác qua dòng chảy báo chí còn bao gồm nhiều hoạt động trải nghiệm sôi nổi mang chủ đề “Thời báo số” dành cho sinh viên Khoa Báo chí Truyền thông. Người tham dự có dịp tham quan khu trưng bày báo chí, hiện vật xưa như tập, cặp táp ký giả, máy đánh chữ, radio, điện thoại quay số, đèn dầu, máy chụp hình...

Ngoài ra, giao lưu bàn tròn với các nhà báo kỳ cựu như Huỳnh Dũng Nhân. Hoạt động “Rewind Walk” - Ngược dòng thời gian khám phá lịch sử báo chí; “Breaking News Station” - Thử tài làm phóng viên và sáng tạo headline; “Memory Wall” - Nơi lắng đọng và kết nối những khoảng lặng cảm xúc. Trải nghiệm chụp photobooth miễn phí và đắm chìm trong không gian âm nhạc và talkshow tại mini show “Bản tin cảm xúc”.