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24K.RIGHT tiếp tục ghi dấu ấn với ca khúc mới cho chiến dịch của Lifebuoy Vietnam

Quỳnh Hoa Quỳnh Hoa In bài viết
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(Ngày Nay) - MV "LOI CHOI ĐI MUÔN NƠI" vừa chính thức ra mắt, đánh dấu màn hợp tác giữa Lifebuoy Vietnam và Def Jam Vietnam trong một dự án âm nhạc quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt. Đáng chú ý, phần sáng tác và viết lời ca khúc được đảm nhiệm bởi 24K.RIGHT, người đồng thời cùng HIPZ sản xuất âm nhạc cho sản phẩm.
24K.RIGHT tiếp tục ghi dấu ấn với ca khúc mới cho chiến dịch của Lifebuoy Vietnam

Theo chia sẻ từ Lifebuoy Vietnam, "LOI CHOI ĐI MUÔN NƠI" được thực hiện với thông điệp truyền cảm hứng để người trẻ tự tin bước ra khỏi vùng an toàn, khám phá những hành trình mới theo cách riêng của mình. "Mỗi chuyến đi của tuổi trẻ đều có vô vàn lý do khác nhau: để chinh phục những giới hạn mới, để khám phá những miền đất lạ hay đơn giản là tìm về một nơi để lắng nghe chính mình". Chiến dịch cũng gửi gắm thông điệp: đi đâu cũng được, đi kiểu gì cũng được, miễn là bạn còn muốn đi tiếp.

24K.RIGHT tiếp tục ghi dấu ấn với ca khúc mới cho chiến dịch của Lifebuoy Vietnam ảnh 1

24K.Right

Bên cạnh 24K.RIGHT, dự án có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như Đông Nhi, Jun Phạm, CONGB, Mason Nguyễn, Khoai Lang Thang và PiaLinh. Theo phần credit được công bố, HIPZ đồng đảm nhiệm vai trò producer cùng 24K.RIGHT, trong khi BÁC SĨ S1 VN phụ trách vocal producer, hát bè và mixing & mastering tại HIEUSTUDIO.

Trên trang cá nhân, 24K.RIGHT gửi lời cảm ơn Lifebuoy Vietnam đã tin tưởng Def Jam Vietnam và anh trong dự án lần này. Nam nghệ sĩ cũng bày tỏ sự tri ân tới ê-kíp MMusic, HIPZ, BÁC SĨ S1 VN cùng toàn bộ nghệ sĩ đã đồng hành để hoàn thiện sản phẩm.

Đối với người hâm mộ, một trong những điểm thú vị của MV là màn kết hợp giữa nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau. Từ chất giọng nội lực của Đông Nhi, sự trẻ trung của Jun Phạm, CONGB và Mason Nguyễn đến phong cách mộc mạc của Khoai Lang Thang hay màu sắc indie-pop của PiaLinh, tất cả góp phần tạo nên một ca khúc mang tinh thần tươi mới, giàu năng lượng, đúng với chủ đề khám phá và trải nghiệm mà chiến dịch hướng tới.

Với "LOI CHOI ĐI MUÔN NƠI", 24K.RIGHT tiếp tục cho thấy dấu ấn của mình không chỉ ở vai trò rapper mà còn là một nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc.

Sau thành công tại các sân chơi rap và hàng loạt sản phẩm được khán giả đón nhận, 24k.Right ngày càng khẳng định vai trò không chỉ là rapper trình diễn mà còn là một cây bút sáng tác, góp phần tạo nên những ca khúc mang tinh thần trẻ trung, tích cực cho các dự án thương mại và cộng đồng.

24K.RIGHT tiếp tục ghi dấu ấn với ca khúc mới cho chiến dịch của Lifebuoy Vietnam ảnh 2
24K.RIGHT tiếp tục ghi dấu ấn với ca khúc mới cho chiến dịch của Lifebuoy Vietnam ảnh 3
24K.RIGHT tiếp tục ghi dấu ấn với ca khúc mới cho chiến dịch của Lifebuoy Vietnam ảnh 4
24K.RIGHT tiếp tục ghi dấu ấn với ca khúc mới cho chiến dịch của Lifebuoy Vietnam ảnh 5
24K.RIGHT tiếp tục ghi dấu ấn với ca khúc mới cho chiến dịch của Lifebuoy Vietnam ảnh 6
*Tất cả hình ảnh nhân vật được tài trợ bởi Unilever Việt Nam
Quỳnh Hoa
24K.Right Lifebuoy Vietnam CONGB Mason Nguyễn Đông Nhi Jun Phạm Khoai Lang Thang Pia Linh

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