Mason Nguyễn tới Mỹ dự FIFA World Cup 2026: Tích lũy trải nghiệm sống để làm giàu âm nhạc

(Ngày Nay) - Mason Nguyễn đã lên đường sang Mỹ tham dự FIFA World Cup 2026 trong khuôn khổ chiến dịch của AXE Việt Nam. Trùng với thời điểm nam rapper có mặt tại Mỹ, người hâm mộ cũng thực hiện hai màn hình LED tại Quảng trường Thời đại (Times Square, New York) để chào đón anh. Chia sẻ với Tạp chí Ngày Nay về chuyến đi lần này, Mason cho biết anh mong muốn được trải nghiệm thế giới, khám phá văn hóa nước bạn và tích lũy thêm vốn sống để tạo ra những sản phẩm âm nhạc chất lượng hơn.

Chiều 15/7, Mason Nguyễn vừa chính thức lên đường sang Mỹ để tham dự FIFA World Cup 2026 trong khuôn khổ chiến dịch của thương hiệu AXE Việt Nam. Hình ảnh nam rapper xuất hiện tại sân bay đã được đăng tải trên nền tảng thread và tiktok của thương hiệu, mở đầu cho hành trình đồng hành cùng một trong những sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.

Là thương hiệu đồng hành cùng FIFA World Cup 2026, AXE đang triển khai nhiều hoạt động hướng tới người trẻ thông qua trải nghiệm bóng đá và văn hóa đại chúng. Tại Việt Nam, Mason Nguyễn là một trong những nghệ sĩ đồng hành cùng chiến dịch.

Ngay trước thời điểm Mason có mặt tại Mỹ, người hâm mộ của nam rapper cũng đã thực hiện một fan project đặc biệt. Theo thông tin từ nhóm thực hiện, hai màn hình LED ngoài trời tại Quảng trường Thời đại (Times Square, New York) đã đồng loạt trình chiếu hình ảnh Mason như một lời chào mừng anh tới nước Mỹ. Dự án được giới thiệu là món quà đầu tiên trong chuỗi "Secret Gift" mà người hâm mộ chuẩn bị cho chuyến đi lần này.

Ngay sau đó, Mason cũng chia sẻ lại hình ảnh fan project trên các nền tảng mạng xã hội cá nhân và gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ vì món quà bất ngờ.

World Cup và hành trình tích lũy trải nghiệm

Chia sẻ với Tạp chí Ngày Nay về chuyến đi Mỹ lần này, Mason Nguyễn cho biết điều anh mong đợi không chỉ là lần đầu được trực tiếp hòa mình vào bầu không khí của FIFA World Cup – giải đấu mà trước đây anh chỉ theo dõi qua truyền hình – mà còn là cơ hội để mở rộng trải nghiệm sống, tích lũy thêm chất liệu cho quá trình sáng tạo trong tương lai.

"Sau Anh Trai "Say Hi" 2025, tôi có cơ hội hợp tác với nhiều thương hiệu lớn và được đồng hành cùng AXE tới World Cup tại Mỹ. Với tôi, đây là cơ hội để khám phá thế giới, trải nghiệm văn hóa nước bạn, từ đó tích lũy thêm vốn sống để có thể tạo ra những sản phẩm âm nhạc chất lượng hơn sau này. Không chỉ vậy, trước giờ tôi chỉ theo dõi World Cup qua TV, nên việc được trực tiếp hòa mình vào bầu không khí đó khiến tôi cảm thấy rất may mắn và vinh dự." - Mason Nguyễn

Trước sự kiện sang Mỹ xem World Cup, Mason Nguyễn cũng vừa thực hiện hai fanmeeting tại TP.HCM và Hà Nội, thu hút đông đảo người hâm mộ. Nam rapper cũng đã công bố kế hoạch phát hành sản phẩm, tổ chức mini concert đầu tiên kết hợp cùng 24k.Right cũng như chuẩn bị cho EP và album cá nhân.

Lựa chọn "Dế Mèn phiêu lưu ký" cho các em nhỏ

Tại fanmeeting gần nhất ở Hà Nội, Mason Nguyễn đã kêu gọi người hâm mộ thay vì tặng quà hãy cùng đóng góp cho dự án Thư Viện Ước Mơ của chuyên gia Nguyễn Phi Vân. Từ nguồn kinh phí quyên góp gần 480 triệu đồng bởi cộng đồng Cổ Đông và nhãn hàng LIFEBUOY, sáu thư viện dự kiến sẽ được xây dựng tại các trường học còn nhiều khó khăn với sự đồng hành của chính cộng đồng người hâm mộ.

Bên cạnh những chia sẻ về chuyến đi Mỹ, Mason cũng dành cho Tạp chí Ngày Nay một câu trả lời khá thú vị khi được hỏi nếu chỉ chọn một cuốn sách để giới thiệu tới các em nhỏ trong dự án Thư Viện Ước Mơ, anh sẽ lựa chọn tác phẩm nào. Nam rapper cho biết mình chọn "Dế Mèn phiêu lưu ký" của nhà văn Tô Hoài.

"Tôi nghĩ đó là một cuốn sách rất hay, ý nghĩa và nội dung rất dễ tiếp cận với các bạn nhỏ. Không những thế, thế giới được bác Tô Hoài xây dựng vô cùng sinh động và thú vị. Tôi nghĩ chắc chắn sẽ làm cho các bạn thích thú cũng như kích thích được trí tưởng tượng của các bạn nhỏ", Mason nói.

Điều thú vị là lựa chọn này cũng khá thống nhất với cách Mason nhìn nhận những trải nghiệm của chính mình. Từ mong muốn khám phá thế giới và trải nghiệm văn hóa trong chuyến đi Mỹ nhân dịp FIFA World Cup 2026 đến việc lựa chọn Dế Mèn phiêu lưu ký dành cho các em nhỏ, điểm chung trong những chia sẻ của nam rapper đều xoay quanh tinh thần dấn thân, khám phá và học hỏi.

Có lẽ với Mason, giá trị của mỗi chuyến đi không chỉ nằm ở nơi mình đặt chân tới, mà còn ở những điều có thể mang trở về cho âm nhạc./.