Đưa giáo dục di sản với giá trị lịch sử đến gần với thế hệ trẻ

(Ngày Nay) - Hướng tới Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời nhằm tôn vinh những giá trị lịch sử của cuộc cải cách thời Hoàng đế Minh Mạng, ngày 11/4, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế phối hợp với Trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng và Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ tổ chức chương trình Giáo dục di sản với chủ đề “Cải cách của Hoàng đế Minh Mạng”.
Học sinh hào hứng tham gia các trò chơi tìm hiểu về lịch sử triều Nguyễn và công cuộc cải cách của hoàng đế Minh Mạng.

Tại chương trình, học sinh được tham gia tìm hiểu về công cuộc cải cách thời Hoàng đế Minh Mạng. Ngoài ra các em còn được tham gia trò chơi “Rung chuông tri thức - Nhà cải cách kiệt xuất” và trò “Chấn hưng đất nước”. Các trò chơi này giúp các em củng cố hiểu biết về triều Nguyễn và các cải cách của Hoàng đế Minh Mạng, qua đó phát triển tư duy, nuôi dưỡng niềm yêu thích lịch sử và ý thức trân trọng di sản văn hóa.

Tham gia tìm hiểu về công cuộc cải cách hoàng đế Minh Mạng, em Hoàng Khánh Thư, học sinh Trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng, thành phố Huế chia sẻ: “Em rất hào hứng khi tham gia chương trình này. Tại đây em được tìm hiểu về lịch sử triều Nguyễn nói chung và hoàng đế Minh Mạng nói riêng. Đây là cách học lịch sử rất hay và thú vị, giúp em hiểu sâu sắc hơn về những giá trị văn hóa, di sản, qua đó em thêm yêu môn lịch sử và quê hương đất nước.”

Ông Nguyễn Phước Hải Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho hay, thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm, học sinh sẽ hiểu rõ hơn những cải cách tiêu biểu của Hoàng đế Minh Mạng, góp phần gắn kết giáo dục với di sản, đưa lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ; đồng thời giúp thế hệ trẻ nhận thức rõ trách nhiệm trong việc tiếp nối tinh thần đổi mới bằng tư duy sáng tạo, ý thức học tập nghiêm túc và khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước.

Hoàng đế Minh Mạng (1820 - 1841), vị vua thứ hai của triều Nguyễn, là một trong những nhà cải cách tiêu biểu trong lịch sử phong kiến Việt Nam, đã tiến hành cải cách toàn diện trên nhiều lĩnh vực, thể hiện tầm nhìn chiến lược sâu rộng, trong đó nổi bật nhất là cải cách hành chính. Có thể khẳng định, cuộc cải cách thời Hoàng đế Minh Mạng là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc.

