Ai Cập sẽ thúc đẩy một nghị quyết LHQ về lực lượng gìn giữ hòa bình tại Gaza

(Ngày Nay) - Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty ngày 20/10 (giờ địa phương) cho biết Cairo sẽ thúc đẩy một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) "càng sớm càng tốt" để thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình tại Dải Gaza.

Trả lời phỏng vấn báo The National của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) bên lề Diễn đàn Hòa bình và Phát triển Bền vững Aswan lần thứ 5 đang diễn ra tại thành phố Aswan của Ai Cập, ông Abdelatty cho biết các nền tảng của Lực lượng Ổn định Quốc tế cũng như nhiệm vụ chính của Hội đồng Hòa bình do Mỹ đề xuất là giám sát dòng tiền viện trợ nhân đạo vào Gaza. Ông nhấn mạnh "sẽ không thể chấp nhận việc để người nước ngoài" điều hành Gaza, đồng thời khẳng định nhiệm vụ của Lực lượng Ổn định Quốc tế và Hội đồng Hòa bình là hỗ trợ người Palestine tự điều hành công việc của họ.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ai Cập nói thêm: "Trước tiên, chúng tôi cần có một nghị quyết của HĐBA LHQ càng sớm càng tốt để thông qua kế hoạch này, đồng thời hợp thức hóa Lực lượng Ổn định Quốc tế ở Gaza và xác định nhiệm vụ cũng như quyền hạn riêng của lực lượng". Ông Abdelatty nhấn mạnh đều này là rất quan trọng, đồng thời khẳng định Ai Cập sẵn sàng tham gia dưới mọi hình thức nhưng trong các nhiệm vụ cụ thể được nêu chi tiết trong nghị quyết của HĐA LHQ.

Trước đó, báo The National dẫn các nguồn tin khu vực cho biết Ai Cập dự kiến sẽ dẫn đầu lực lượng ổn định Gaza gồm bốn quốc gia, với ít nhất 4.000 quân từ Ai Cập, Azerbaijan, Thổ Nhĩ Kỳ và Indonesia. Lực lượng này sẽ không được trang bị vũ khí hạng nặng, mà chủ yếu dựa vào súng hạng nhẹ và xe bọc thép. Ban đầu, lực lượng ổn định Gaza sẽ được triển khai tại các khu vực mà quân đội Israel rút khỏi theo giai đoạn đầu của kế hoạch hòa bình 20 điểm do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề ra.

Mặc dù giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza đã được thực hiện phần lớn, nhưng tình hình thực tế vẫn còn rất phức tạp. Sự chú ý của cộng đồng quốc tế hiện đang chuyển sang giai đoạn thứ hai, tập trung vào việc giải tán Hamas, đảm bảo Israel rút quân hoàn toàn khỏi Gaza và xác định quyền quản lý Gaza. Tuy nhiên, những lo ngại về sự sụp đổ của thỏa thuận ngừng bắn đã xuất hiện trong những ngày gần đây.