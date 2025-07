Ấn Độ ra Sách trắng ứng phó với công nghệ lượng tử

(Ngày Nay) - Nhằm bảo vệ nền kinh tế số đang phát triển trước mối đe dọa từ máy tính lượng tử, Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin Ấn Độ (MeitY) ngày 11/7 đã công bố Sách trắng, trong đó vạch rõ kế hoạch chuyển đổi sang hệ thống an ninh mạng có khả năng chống chịu với công nghệ lượng tử.

Với tiêu đề “Chuyển đổi sang khả năng sẵn sàng bảo vệ an ninh mạng lượng tử”, Sách trắng đã được MeitY phối hợp với Đội ứng phó khẩn cấp máy tính Ấn Độ (CERT-In) và công ty an ninh mạng SISA công bố. Văn bản này kêu gọi các tổ chức công và tư bắt đầu xác định các lỗ hổng trong hệ thống mã hóa đang bảo vệ dữ liệu nhạy cảm, dịch vụ công và hạ tầng an ninh quốc gia.

Sự chuyển đổi nhanh chóng của Ấn Độ sang thanh toán số và chính phủ điện tử đã khiến an ninh mạng trở thành vấn đề cấp bách. Giới chuyên gia cảnh báo rằng máy tính lượng tử, đang dần rời khỏi phòng thí nghiệm để ứng dụng vào thực tế, có thể phá vỡ các phương pháp mã hóa truyền thống như RSA và ECC trong vòng một thập kỷ tới.

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt Sách trắng ở thủ đô New Delhi, ông S. Krishnan, Thứ trưởng MeitY, nhấn mạnh: “Khả năng sẵn sàng đối phó với công nghệ lượng tử là một yêu cầu chiến lược cấp bách khi chúng ta chuẩn bị ứng phó với những đột phá từ công nghệ lượng tử”. Ông kêu gọi xây dựng khả năng phục hồi cho các hệ thống CNTT một cách "rõ ràng và linh hoạt".

Lãnh đạo CERT-In, ông Sanjay Bahl chỉ rõ: “Máy tính lượng tử sẽ thay đổi căn bản bức tranh về mối đe dọa an ninh mạng”. Ông nhấn mạnh rằng sự hợp tác giữa khu vực công và tư, như giữa CERT-In và SISA, là chìa khóa để đón đầu các mối đe dọa mới.

Sách trắng trình bày chi tiết cách các tổ chức có thể phân tích rủi ro, áp dụng các thuật toán chống lượng tử và cập nhật khuôn khổ bảo mật mà không làm gián đoạn hoạt động, đồng thời kêu gọi các lĩnh vực quan trọng, như tài chính, quốc phòng, y tế, chính phủ, ưu tiên quá trình chuyển đổi.

CERT-In, cơ quan đầu mối quốc gia trong việc xử lý các mối đe dọa an ninh mạng theo Luật CNTT của Ấn Độ, sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc ban hành hướng dẫn và điều phối phản ứng.

SISA, công ty giải pháp bảo mật thanh toán, cho biết các phân tích pháp y của họ sẽ hỗ trợ doanh nghiệp bảo vệ dữ liệu ở cấp độ sâu nhất khi chuyển sang các tiêu chuẩn an ninh hậu lượng tử.

Với lộ trình này, Ấn Độ đã gia nhập nhóm các quốc gia đang tăng tốc chuẩn bị cho tác động đột phá của công nghệ lượng tử đối với an ninh mạng toàn cầu.