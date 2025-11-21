Ấn tượng bộ ảnh về bộ đôi nghệ sĩ Xiếc Thu Hương - Thanh Tuấn

(Ngày Nay) - Bộ ảnh “Tình yêu trên dải lụa” do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện đã ghi lại những giây phút thăng hoa trên sân khấu và câu chuyện phía sau ánh đèn của bộ đôi nghệ sĩ Xiếc Thu Hương - Thanh Tuấn.
Cái nắm tay siết chặt trên cao biểu trưng cho kỹ thuật, sự tương hỗ và lòng tin yêu của hai nghệ sĩ.
Cái nắm tay siết chặt trên cao biểu trưng cho kỹ thuật, sự tương hỗ và lòng tin yêu của hai nghệ sĩ.

Trên sân khấu, khán giả thường chỉ thấy những cú nhào lộn hoàn hảo, những màn đu dây nghẹt thở và nụ cười rạng rỡ của các nghệ sĩ. Nhưng phía sau hào quang ấy là câu chuyện sống và làm nghề, khi tài năng phải đi liền với tinh thần kiên cường của người nghệ sĩ. Bộ ảnh “Tình yêu trên dải lụa” nằm trong khuôn khổ dự án quảng bá nghệ thuật Xiếc “Xiếc Việt Kể Chuyện Ta” do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện đã kể câu chuyện về tình yêu, sự tin tưởng và đồng hành bền bỉ của vợ chồng NSƯT Thu Hương và NSƯT Thanh Tuấn.

Hàng nghìn giờ tập luyện đổi lấy những phút giây tỏa sáng

NSƯT Thu Hương và NSƯT Thanh Tuấn chia sẻ, một ngày bình thường của họ bắt đầu từ việc đưa con tới trường, sau đó đến cơ quan tập luyện. Lịch luyện tập thường là cả sáng, chiều và có những hôm tiết mục hay động tác chưa hoàn thiện, tối họ vẫn sẽ ở lại tập tiếp. Sự chuyên nghiệp của hai nghệ sĩ luôn được thể hiện ở mọi sân khấu: to hay nhỏ, trong nước hay quốc tế, tập luyện hay biểu diễn chính thức, cả hai đều dành ra 100% nỗ lực. Mỗi một động tác đều được thực hiện cẩn thận, nghiêm túc và tập trung cao độ. “Xiếc buồn cười ở chỗ: những động tác nguy hiểm nhất lại hiếm khi gặp tai nạn, vì lúc đó ai cũng tập trung tuyệt đối. Tai nạn thường xảy ra ở những động tác nhẹ nhàng, vì chỉ một giây nghĩ “không sao đâu” là đã nằm dưới đất rồi”, NSƯT Thu Hương tâm sự.

Ấn tượng bộ ảnh về bộ đôi nghệ sĩ Xiếc Thu Hương - Thanh Tuấn ảnh 1

Nghệ sĩ Thu Hương và Thanh Tuấn đang thực hiện động tác đu dây trong giờ tập luyện.
Ấn tượng bộ ảnh về bộ đôi nghệ sĩ Xiếc Thu Hương - Thanh Tuấn ảnh 2

Nghề Xiếc không thể “làm giả ăn thật”, ngày nào cũng phải tập đều đặn. Chỉ cần nghỉ vài ngày là xương khớp cứng lại, không theo kịp những động tác khó.

Sự chuyên nghiệp và lòng tin tưởng tuyệt đối vào bạn diễn là triết lý sống còn của nghệ sĩ Xiếc. Trên sân khấu, họ muốn nói cho tất cả rằng: họ yêu Xiếc, yêu giây phút thăng hoa với nghệ thuật và yêu từng cái vỗ tay, từng tiếng hò reo của khán giả.

Sau ánh đèn sân khấu

Trên sân khấu, họ là những nghệ sĩ tỏa sáng trong từng tiết mục. Nhưng khi bước xuống cánh gà, cặp đôi lại trở về với một vai trò thiêng liêng khác, là bố mẹ của bé Mì. Bé Mì mới 4 tuổi nhưng đã quen với nhịp sinh hoạt của Liên đoàn, thường xuyên có mặt ở các buổi tập của bố mẹ.

Ấn tượng bộ ảnh về bộ đôi nghệ sĩ Xiếc Thu Hương - Thanh Tuấn ảnh 3

Nghệ sĩ Thanh Tuấn cùng con trai.
Ấn tượng bộ ảnh về bộ đôi nghệ sĩ Xiếc Thu Hương - Thanh Tuấn ảnh 4

Bên con, mọi mệt mỏi như biến tan.

Hạnh phúc của cặp đôi còn đến từ sự đồng hành của các đồng nghiệp trong cơ quan. Ở Rạp Xiếc Trung Ương, không có ekip hay thợ trang điểm, mọi khâu chuẩn bị từ lớn tới nhỏ đều do nghệ sĩ tự tay thực hiện. Chính vì thế, việc đồng nghiệp hỗ trợ nhau chuẩn bị trang phục trước giờ diễn là hình ảnh thường thấy tại rạp.

Ấn tượng bộ ảnh về bộ đôi nghệ sĩ Xiếc Thu Hương - Thanh Tuấn ảnh 5

Nghệ sĩ Thu Hương được đồng nghiệp giúp là ủi trang phục trước giờ diễn vở “Ước Mơ Xanh”.
Ấn tượng bộ ảnh về bộ đôi nghệ sĩ Xiếc Thu Hương - Thanh Tuấn ảnh 6

Trong các buổi tập, hai nghệ sĩ liên tục hỗ trợ, hướng dẫn các diễn viên trẻ hoàn thiện kỹ thuật và cách xử lý động tác.

Qua từng khung hình của “Tình yêu trên dải lụa”, khán giả thấy được niềm tự hào và đam mê bất tận với nghề Xiếc qua những khoảnh khắc của cặp đôi; bao trùm lên là tình yêu đôi lứa, tình đồng đội, sự gắn bó với từng góc nhỏ của Rạp, xa hơn là tinh thần người Việt thấm đượm trong họ.

