Anh xem xét bỏ phí thị thực dành cho nhân tài toàn cầu

(Ngày Nay) - Thủ tướng Anh Keir Starmer đang xem xét các đề xuất bãi bỏ một số loại phí thị thực dành cho nhân tài hàng đầu toàn cầu vào thời điểm Mỹ đang có những động thái theo hướng ngược lại.

Nhóm chuyên trách của Thủ tướng Anh về nhân tài toàn cầu đang nghiên cứu các ý tưởng nhằm thu hút các nhà khoa học, học giả và chuyên gia kỹ thuật số hàng đầu thế giới đến Anh trong nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Một phương án đang được xem xét là bãi bỏ phí thị thực cho các chuyên gia cấp cao, gồm những người theo học tại 5 trường đại học hàng đầu thế giới hoặc đã giành được các giải thưởng danh giá, một quan chức chính phủ cho biết.

Mặc dù Văn phòng Thủ tướng và Bộ Tài chính đã thảo luận về những cải cách này trước khi chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố vào tuần trước sẽ tăng phí thị thực H-1B dành cho lao động nước ngoài có chuyên môn cao lên 100.000 USD, quyết định của Tổng thống Trump đã tạo thêm động lực để chính phủ Anh đẩy nhanh cải cách hệ thống thị thực cao cấp của nước này nhằm thúc đẩy tăng trưởng trước thềm Ngân sách mùa Thu dự kiến sẽ công bố vào cuối tháng 11.

Thị thực nhân tài toàn cầu của Anh áp dụng từ năm 2020, dành cho những người xuất chúng trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, nhân văn, y học, công nghệ số hoặc nghệ thuật và văn hóa. Những người xin thị thực thành công là các nhà lãnh đạo hoặc có tiềm năng trở thành lãnh đạo trong lĩnh vực của họ, được xác định bởi một cơ quan chứng thực.

Lệ phí cho loại thị thực này là 766 bảng (khoảng 1.000 USD)/người cộng khoản phí phụ thu y tế 1.035 bảng/năm, áp dụng cho cả người xin thị thực và gia đình. Những người xin loại thị thực này không cần phải gắn với một đơn vị tuyển dụng và được áp dụng thủ tục rút gọn để định cư tại Anh.

Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 6/2023, số lượng thị thực nhân tài toàn cầu được cấp tại Anh tăng 76%, với tổng số 3.901 người nhận được loại thị thực này.

Trong Sách Trắng về nhập cư công bố đầu năm nay, Công đảng cầm quyền cam kết tăng số người đến Anh thông qua các loại thị thực thu hút nhân tài chất lượng cao, với ưu tiên cấp thị thực nhanh cho những người có thể thúc đẩy tăng trưởng trong các ngành chiến lược.

Số lượng đơn xin thị thực lao động lành nghề đến Anh gần đây đã giảm mạnh do các quy định mới với những yêu cầu cao hơn về kỹ năng và mức lương, cũng như mức phí thị thực tăng mạnh.