Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc hướng về khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ

(Ngày Nay) - Do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) có mưa dông và gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-3,5m, biển động mạnh.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 17/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 111,1 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3

Nhận định cụ thể về diễn biến áp thấp nhiệt đới, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Xuân Hiển cho biết, đến 13 giờ ngày 18/8, áp thấp nhiệt đới trên trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa), khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 13 giờ ngày 19/8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) với sức gió dưới cấp 6; di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp. Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ và đặc khu Cô Tô). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) có mưa dông và gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-3,5m, biển động mạnh. Từ chiều tối 17/8, khu vực vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-3m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Đề phòng lũ quét, sạt lở ở 4 tỉnh miền Trung

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 14 giờ 40 phút đến 19 giờ 40 phút ngày 17/8, khu vực các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Thanh Hóa và Nghệ An từ 20-50 mm, có nơi trên 100 mm; Hà Tĩnh từ 20-35 mm, có nơi trên 70 mm; Quảng Trị từ 10-20 mm, có nơi trên 40 mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường: Hóa Quỳ, Hợp Tiến, Luận Thành, Mậu Lâm, Như Thanh, Như Xuân, Tân Thành, Thắng Lộc, Thanh Quân, Thượng Ninh, Xuân Du; Thanh Phong, Xuân Bình, Xuân Thái, Yên Thọ; An Nông, Bá Thước, Bát Mọt, Cẩm Tân, Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Cẩm Tú, Cẩm Vân, Công Chính, Điền Lư, Điền Quang, Định Tân, Đồng Lương, Giao An, Hiền Kiệt, Hồi Xuân, Kiên Thọ, Kim Tân, Lam Sơn, Linh Sơn, Lương Sơn, Minh Sơn, Mường Mìn, Na Mèo, Nam Xuân, Ngọc Lặc, Ngọc Liên, Nguyệt Ấn, Nông Cống, Phú Xuân, Pù Luông, Quan Sơn, Quý Lộc, Quý Lương, Sao Vàng, Sơn Điện, Sơn Thủy, Tam Lư, Tam Thanh, Tân Ninh, Tây Đô, Thạch Bình, Thạch Lập, Thăng Bình, Thanh Kỳ, Thiên Phủ, Thiết Ống, Thiệu Hóa, Thiệu Tiến, Thiệu Toán, Thiệu Trung, Thọ Bình, Thọ Lập, Thọ Long, Thọ Ngọc, Thọ Phú, Thọ Xuân, Thường Xuân, Triệu Sơn, Trung Hạ, Trung Lý, Trường Lâm, Văn Nho, Văn Phú, Vạn Xuân, Vĩnh Lộc, Xuân Chinh, Xuân Hòa, Xuân Lập, Xuân Tín, Yên Định, Yên Khương, Yên Nhân, Yên Ninh, Yên Phú, Yên Thắng, Yên Trường (tỉnh Thanh Hóa);

Bích Hào, Hoa Quân, Kim Bảng, Sơn Lâm, Tam Đồng, Vạn An, Xuân Lâm; Anh Sơn, Anh Sơn Đông, Cát Ngạn, Con Cuông, Đại Đồng, Đông Hiếu, Hạnh Lâm, Minh Hợp, Môn Sơn, Mường Chọng, Nghĩa Hưng, Tây Hiếu, Quỳ Hợp, Tam Hợp, Tân Kỳ, Thuần Trung, Vĩnh Tường, Yên Xuân; Bắc Lý, Bạch Ngọc, Bình Chuẩn, Bình Minh, Cam Phục, Châu Bình, Châu Hồng, Châu Khê, Châu Lộc, Châu Tiến, Chiêu Lưu, Đô Lương, Giai Lạc, Giai Xuân, Hùng Chân, Huồi Tụ, Hữu Khuông, Hữu Kiệm, Keng Đu, Lượng Minh, Lương Sơn, Mậu Thạch, Mường Ham, Mường Lống, Mường Quàng, Mường Típ, Mường Xén, Mỹ Lý, Na Loi, Na Ngoi, Nậm Cắn, Nga My, Nghĩa Đàn, Nghĩa Đồng, Nghĩa Hành, Nghĩa Khánh, Nghĩa Lâm, Nghĩa Lộc, Nghĩa Mai, Nghĩa Thọ, Nhân Hòa, Nhôn Mai, Hoàng Mai, Thái Hòa, Quang Đồng, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳnh Thắng, Tam Quang, Tam Thái, Tân An, Tân Phú, Thành Bình Thọ, Thông Thụ, Tiên Đồng, Tiền Phong, Tri Lễ, Tương Dương, Vân Du, Yên Hòa, Yên Na (tỉnh Nghệ An);

Cổ Đạm, Kỳ Hoa, Nghi Xuân, P. Vũng Áng, Sơn Giang, Sơn Kim 2; Cẩm Hưng, Cẩm Lạc, Can Lộc, Đức Quang, Hồng Lộc, Hương Khê, Hương Sơn, Hương Xuân, Kim Hoa, Kỳ Khang, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Văn, Kỳ Xuân, Hoành Sơn, Sông Trí, Sơn Hồng, Sơn Kim 1, Sơn Tây, Sơn Tiến; Cẩm Duệ, Cẩm Trung, Cẩm Xuyên, Đức Đồng, Đức Minh, Đức Thọ, Hà Linh, Hương Bình, Hương Đô, Hương Phố, Kỳ Anh, Mai Hoa, Mai Phụ, Bắc Hồng Lĩnh, Hải Ninh, Nam Hồng Lĩnh, Phúc Trạch, Thạch Khê, Thạch Xuân, Thượng Đức, Trường Lưu, Tứ Mỹ, Tùng Lộc, Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh);

Kim Phú, Tuyên Bình; Bến Quan, Cồn Tiên, Dân Hóa, Đồng Lê, Hải Lăng, Kim Điền, Minh Hóa, Quảng Trị, Phú Trạch, Quảng Ninh, Tà Rụt, Triệu Phong, Tuyên Lâm, Tuyên Phú, Tuyên Sơn (tỉnh Quảng Trị).

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan Khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 19 giờ ngày 16/8 đến 13 giờ ngày 17/8, khu vực các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Triệu Sơn (Thanh Hóa) 194,4mm; Yên Thượng (Nghệ An) 164 mm, Đô Lương (Nghệ An) 137,6mm; Kỳ Thịnh (Hà Tĩnh) 176,4mm, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 129,4mm; Tân Lâm (Quảng Trị) 72,4 mm;...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.