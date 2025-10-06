Aria Bay – Biểu tượng đặc quyền “hàng ghế đầu” bên vịnh di sản Hạ Long

(Ngày Nay) - Tại vị trí “hàng ghế đầu” bên vịnh Hạ Long, với tầm nhìn panorama ôm trọn vịnh – hồ – phố, Aria Bay của BIM Land như khúc hát thăng hoa giữa biển trời di sản. Sự cộng hưởng của vị trí độc bản, kiến trúc biểu tượng, hệ tiện ích quốc tế và tổ hợp Marina Bayfront District hình thành một chuẩn mực sống mới cho cộng đồng ưu tú.

Aria Bay – Giai điệu trên tầng không

Trong nghệ thuật opera, mỗi khúc aria là khoảnh khắc thăng hoa và niềm kiêu hãnh của những nghệ sĩ bậc thầy. Đó cũng là hành trình cảm xúc được cá nhân hóa, dành cho những khán giả am tường, biết rung cảm trước sự tinh tế và phong phú của nghệ thuật. Chính vẻ đẹp vượt thời gian ấy trở thành nguồn cảm hứng để BIM Land gọi tên tòa tháp Aria Bay, dấu ấn xứng tầm, sóng đôi cùng di sản thiên nhiên thế giới.

Được quy hoạch như một mảnh ghép quan trọng của “Quận thời thượng” Marina Bayfront District thuộc Bán đảo 3 – Khu đô thị vịnh biển Halong Marina, tòa tháp biểu tượng Aria Bay đánh dấu sự khởi đầu của “Front Row Collection” – Bộ sưu tập BĐS mới của BIM Land tại hàng ghế đầu vịnh kỳ quan.

Kiến trúc độc bản – Nghệ thuật của tầm nhìn & trải nghiệm

Từ Marina Bay Sands ở Singapore, Burj Al Arab tại Dubai đến Faena District ở Miami... Vị trí hàng ghế đầu - “Front Row” - tại những đô thị ven biển nổi danh luôn dành riêng cho những công trình biểu tượng, dẫn dắt chuẩn mực sống toàn cầu. Đó cũng là mảnh ghép không thể thiếu trong “danh mục đầu tư phong cách sống” của giới thượng lưu. Tại Hạ Long, Aria Bay hội tụ những giá trị độc bản để trở thành dấu ấn tiên phong cho tinh thần “Front Row Life” bên vịnh di sản.

BIM Land hợp tác cùng AEDAS (Anh), HBA (Mỹ), KUME (Nhật Bản) và Coopers Hill (Anh), khắc họa một biểu tượng kiến trúc thấm đẫm tinh thần quốc tế, đồng thời tôn vinh giá trị bản sắc của vùng đất ba lần được UNESCO vinh danh.

Đội ngũ kiến trúc sư đã khéo léo áp dụng kiến trúc giật cấp độc đáo, gợi hình ảnh những phím đàn Piano trên nền trời vịnh biển. Mỗi chi tiết – từ hình khối, cao độ đến khoảng cách kết nối giữa hai tòa tháp – đều được tính toán để mở ra tầm nhìn panorama không giới hạn: trước mặt là vịnh, bên hông là hồ, sau lưng là phố.

Từng khung cửa sổ, ban công và không gian tiện ích mở trở thành “khán đài đặc quyền”, nơi thiên nhiên và nhịp sống hiện đại hòa thành một bản giao hưởng sống động.

Toàn bộ bề mặt Aria Bay được phủ bởi hệ kính hộp Low-E – vật liệu chuẩn quốc tế, thường hiện diện trong các công trình kiến trúc cao cấp, đặc biệt là những dự án nghỉ dưỡng ven biển hạng sang. Lớp kính này giúp cách âm, cách nhiệt, tiết kiệm năng lượng, đón trọn ánh sáng tự nhiên, đảm bảo độ bền và tính thẩm mỹ cho tòa tháp.

“All-in-one District” nâng tầm phong cách sống thời thượng

Phát triển trên quỹ đất có thời hạn sử dụng lâu dài, với quy mô hơn 2.314 căn hộ, Aria Bay đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống, nghỉ dưỡng và khai thác kinh doanh linh hoạt: 65% là quỹ căn studio, cùng các loại hình căn hộ 1–3 phòng ngủ, shop kinh doanh khối đế và điểm nhấn là bộ sưu tập giới hạn 8 Sky Villa.

Bên trong hai tòa tháp, hệ tiện ích được phát triển toàn diện: hồ bơi vô cực trên tầm cao và hồ bơi bốn mùa trong nhà, khu Jjimjilbang chuẩn Hàn Quốc, CLB thể thao 5 sao Elite Fitness, rooftop bar và nhà hàng fine-dining... cùng các tiện ích và không gian gắn kết cộng đồng, góp phần định hình phong cách sống ưu tú.

Không phát triển một cách độc lập, tiềm năng của Aria Bay được khơi mở trong sự cộng hưởng giá trị cùng “Quận thời thượng” Marina Bayfront District.

Kế bên tòa tháp, Sailing Club Leisure Group, thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ nghỉ dưỡng và giải trí tại Đông Nam Á sẽ hợp tác cùng BIM Land phát triển những biểu tượng nghỉ dưỡng mới tại Hạ Long, nổi bật là Soul Boutique Hotel và Sailing Beach Club. Với triết lý trải nghiệm “dễ cảm nhận nhưng khó quên”, những không gian nghỉ dưỡng đương đại, câu lạc bộ giải trí ven biển và thương hiệu ẩm thực mang dấu ấn Sailing Club góp phần tô điểm sắc màu quốc tế cho phong cách sống tại đây.

Nằm giữa hai tòa tháp, các shop khối đế và 5 retail pods kết hợp cùng tuyến phố đi bộ và tổ hợp thương mại – dịch vụ cao cấp lân cận, hình thành nên chuỗi trải nghiệm bất tận từ ẩm thực, mua sắm, giải trí, chăm sóc sức khỏe đến sinh hoạt thường ngày, quy tụ các thương hiệu hàng đầu trong và ngoài nước.

“Những điểm chạm này không chỉ là tiện ích phụ trợ, mà còn là lớp nền kiến tạo phong cách sống. Aria Bay sẽ trở thành trung tâm của hệ sinh thái sống – nghỉ dưỡng – giải trí trọn vẹn, trong tầm bước chân, nâng tầm trải nghiệm của cộng đồng thời thượng” – Đại diện BIM Land nhấn mạnh.

Hội tụ vị trí hiếm có, phát triển trên quỹ đất có thời hạn sử dụng lâu dài, kiến trúc giàu tính biểu tượng và hệ sinh thái tiện ích liền mạch, Aria Bay mang những giá trị cốt lõi khác biệt, hơn cả một chốn nghỉ dưỡng hay tài sản đầu tư bền vững. Đây còn là tuyên ngôn về phong cách sống ‘Front Row Life’ – sống ngay hàng ghế đầu của vịnh di sản, nơi mỗi ngày mang dáng dấp một kỳ nghỉ, mỗi trải nghiệm thường nhật trở thành khoảnh khắc đáng nhớ.