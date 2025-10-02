Tài sản độc bản giữa bối cảnh khan hiếm đô thị “all-in-one” tại TP.HCM

(Ngày Nay) - TP.HCM đang thiếu hụt quỹ đất phát triển đô thị quy mô lớn, đặc biệt là mô hình tích hợp đa chức năng. Vinhomes Grand Park như một trường hợp ngoại lệ: đại đô thị “all-in-one” quy mô 271 ha, trong đó 76 ha dành cho không gian xanh, hệ sinh thái “all-in-one” đa dạng theo chuẩn mực quốc tế, đưa dự án trở thành loại tài sản hiếm có trên thị trường.

Hệ sinh thái “all-in-one” toàn diện

Đại đô thị Vinhomes Grand Park được phát triển trên diện tích 271 ha, hình thành nên một hệ sinh thái đô thị khép kín, nơi cư dân có thể sống, học tập, làm việc, chăm sóc sức khỏe và vui chơi giải trí ngay trong nội khu. Sự tích hợp này trở thành giá trị nổi bật, giúp bất động sản tại đây liên tục gia tăng khi gắn liền với chất lượng sống thực tế và nhu cầu ở thật.

Đặc biệt, không gian sống tại Vinhomes Grand Park được nâng tầm bởi hàng loạt hạng mục tiện ích quy mô lớn: đại công viên rộng 36 ha đóng vai trò là mảng xanh trung tâm, tạo môi trường sống trong lành; Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Grand Park gần 50.000m2, theo mô hình Life-Design Mall lớn nhất miền Nam, là điểm đến mua sắm, giải trí và ẩm thực sôi động của khu vực; Bệnh viện Vinmec diện tích 36.000 m² và 300 giường nội trú cùng Phòng khám Vinmec trong Vincom Mega Mall Grand Park cung cấp dịch vụ y tế tiêu chuẩn quốc tế; trong khi tòa tháp văn phòng hạng A cao 43 tầng mở ra không gian làm việc hiện đại cho các doanh nghiệp và tập đoàn. Hệ thống 24 trường học, trong đó có 2 trường Vinschool, đem đến nền giáo dục đa dạng, chất lượng cao.

Bổ sung vào đó là chuỗi tiện ích giải trí và văn hóa như quảng trường Golden Eagle, sân tập golf 2 tầng, sân pickleball, bến du thuyền Manhattan Glory cùng các tuyến phố thương mại Broadway và Ginza, góp phần định hình diện mạo đô thị sôi động.

Đặc biệt, Vinhomes Grand Park là dự án duy nhất tại TP.HCM sở hữu công viên giải trí Grand Park ngay trong nội khu. Các sự kiện văn hóa – lễ hội thường xuyên được tổ chức thu hút từ hàng nghìn đến hàng chục nghìn cư dân và du khách, khẳng định vị thế của một đô thị đáng sống bậc nhất TP.HCM, qua đó nâng cao giá trị thương mại và thúc đẩy tính thanh khoản cho bất động sản.

Đòn bẩy gia tăng giá trị trong dài hạn

Nằm tại tâm điểm giao thương của khu Đông, Vinhomes Grand Park hưởng trọn ưu thế từ mạng lưới hạ tầng chiến lược: đường Vành đai 3, cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây mở rộng, tuyến Metro số 1 và cao tốc Bến Lức – Long Thành. Khu vực này đã được quy hoạch trở thành trung tâm tri thức, công nghệ và tài chính đến năm 2040, mở ra tiềm năng phát triển mạnh mẽ.

Từ đại đô thị, cư dân kết nối thuận tiện đến trung tâm thành phố, sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Long Thành, cảng Cát Lái và các tỉnh công nghiệp lân cận. Bên cạnh đó, lợi thế ven sông Đồng Nai và sông Tắc mang lại môi trường sống sinh thái hiếm có, với hệ thống tiện ích và cảnh quan ven sông.

Trong bối cảnh quỹ đất tại TP.HCM khan hiếm, việc phát triển một đại đô thị tích hợp trên diện tích hàng trăm hecta là điều gần như không còn khả thi. Để hình thành một dự án như Vinhomes Grand Park, cần hội đủ các điều kiện đặc biệt: quỹ đất lớn, pháp lý rõ ràng, năng lực triển khai toàn diện và hạ tầng khu vực đủ sức phục vụ hàng trăm nghìn cư dân. Chính sự hội tụ này đã đưa Vinhomes Grand Park trở thành đại đô thị “độc bản”, khó có thể xuất hiện lần thứ hai trên thị trường.

Giá trị bất động sản tại đây được bảo chứng bởi chất lượng sống hiện hữu cùng nhu cầu ở thật ngày càng cao, tạo nền móng vững chắc cho khả năng gia tăng giá trị lâu dài. Hiện đã có khoảng hơn 70.000 cư dân chọn an cư tại Vinhomes Grand Park và con số dự kiến sẽ chạm mốc 200.000 trong những năm tới. Quy mô dân số mở rộng kéo theo nhu cầu dịch vụ, thương mại và tiện ích phát triển mạnh, trở thành động lực để bất động sản tại đây duy trì sức hấp dẫn ổn định.

Sự hiện diện của Vinhomes Grand Park không chỉ bổ sung một lựa chọn an cư đẳng cấp tại TP.HCM, mà còn đặt ra một chuẩn mực phát triển đô thị khác biệt: lấy trải nghiệm sống làm trung tâm, gắn kết tiện ích với cộng đồng và mở ra viễn cảnh tăng trưởng cho cả khu vực. Đây là minh chứng rõ nét cho cách một siêu đô thị có thể định hình lối sống, kiến tạo giá trị và đồng hành cùng sự chuyển mình của thành phố năng động bậc nhất Việt Nam.