Khai mạc Hội nghị quốc tế đầu tiên thảo luận về việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch

(Ngày Nay) - Ngày 28/4, Hội nghị quốc tế đầu tiên thảo luận về việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch đã bắt đầu diễn ra tại thành phố Santa Marta của Colombia, với sự tham dự của đại diện hơn 50 quốc gia. Sự kiện, diễn ra trong 2 ngày, quy tụ các bộ trưởng và đặc phái viên khí hậu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông và khủng hoảng năng lượng toàn cầu tiếp diễn.
Tổng thống Colombia Gustavo Petro phát biểu tại Hội nghị đầu tiên về chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch ở Santa Marta, Colombia. Ảnh: EPA

Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Colombia, ông Gustavo Petro đã đưa ra thông điệp thẳng thắn rằng nhiên liệu hóa thạch sẽ "dẫn đến diệt vong". Trong khi đó, đại diện một số quốc gia phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng đề cập đến thực trạng phân phối nhiên liệu theo định mức và giá cả tăng vọt trong nước do khan hiếm nguồn cung. Về phần mình, Ủy viên phụ trách khí hậu của Ủy ban châu Âu (EC) Wopke Hoekstra tuyên bố châu Âu thiệt hại 500 triệu euro/ngày khi xung đột tại Trung Đông tiếp diễn. Theo đó, ông nhấn mạnh: “Chúng ta đã có lý do rất chính đáng để loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch vì hành động chống biến đổi khí hậu. Giờ đây, chúng ta cũng có lý do vì mục đích thương mại và quyền tự chủ".

Kế hoạch tổ chức hội nghị được công bố năm ngoái sau khi các quốc gia không thể thống nhất đưa điều khoản rõ ràng về nhiên liệu hóa thạch vào thỏa thuận cuối đạt được tại Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) ở Brazil.

Trong số những nước tham dự hội nghị lần này có các nhà sản xuất nhiên liệu hóa thạch lớn như Canada, Na Uy và Australia, các “ông lớn” dầu mỏ đang phát triển như Nigeria, Angola và Brazil, các thị trường mới nổi phụ thuộc vào than đá như Thổ Nhĩ Kỳ, cùng với các đảo quốc nhỏ cực kỳ dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, những nước phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính nhiều nhất thế giới, trong đó có Mỹ và Trung Quốc, và các quốc gia giàu dầu mỏ của Vùng Vịnh lại không tham dự.

Hội nghị dự kiến sẽ không đưa ra các cam kết ràng buộc mà chỉ là một loạt đề xuất dành cho các nước muốn dần thay thế sản xuất và tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch bằng các loại hình năng lượng sạch hơn. Đây là một thách thức đặc biệt đối với những nước đang phát triển phụ thuộc nhiều vào doanh thu từ dầu khí, như nước chủ nhà Colombia.

Theo một phân tích được Viện Phát triển Bền vững Quốc tế công bố ngày 27/4, các quốc gia vẫn chi cho nhiên liệu hóa thạch nhiều gấp 5 lần so với mức chi cho năng lượng tái tạo.

