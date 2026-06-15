Bắc Bộ chiều tối có mưa lớn, Trung Bộ nắng nóng gay gắt

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(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 15/6, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ từ chiều tối có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 200 mm.
Bắc Bộ chiều tối có mưa lớn, Trung Bộ nắng nóng gay gắt

Sáng 15/6, khu vực vùng núi Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa có nơi trên 90 mm. Dự báo từ chiều tối cùng ngày, mưa dông tiếp tục gia tăng tại vùng núi và trung du Bắc Bộ với lượng mưa phổ biến 50 - 120 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn, trên 100 mm trong 3 giờ.

Tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa tại khu vực này phổ biến 20 - 40 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90 mm. Người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong các cơn dông, nhất là thời điểm chiều tối và đêm.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt trong ngày 15/6. Chiều tối và đêm, các khu vực này có mưa rào và dông rải rác, góp phần làm giảm nhiệt cục bộ nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ thời tiết nguy hiểm đi kèm dông lốc.

Các khu vực khác trên cả nước có mưa rào và dông vài nơi. Riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa phổ biến 10 - 30 mm, có nơi trên 80 mm.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị; nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, hạn chế di chuyển qua ngầm tràn, suối, khu vực có nguy cơ sạt lở khi mưa lớn kéo dài.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực trung du và đồng bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng khu vực đồng bằng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, riêng khu vực trung du và đồng bằng 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C, phía Nam 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

PV
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