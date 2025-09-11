Bắc Bộ tiếp tục có mưa to, cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11/9, khu vực Bắc Bộ duy trì trạng thái thời tiết mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, cường suất mưa có thể vượt ngưỡng 80mm/3 giờ. Từ ngày 12/9, mưa ở Bắc Bộ có xu hướng giảm dần.

Đêm qua và sáng sớm 11/9, nhiều nơi ở vùng núi Bắc Bộ và khu vực cao nguyên Trung Bộ đã xuất hiện mưa lớn. Một số điểm ghi nhận lượng mưa cao như: Tân Lập (Tuyên Quang) 90,4mm, Tà Hừa (Lai Châu) 73,2mm, Ea Knuếc (Đắk Lắk) 60,4mm. Tại các tỉnh Điện Biên, Lào Cai, Quảng Ninh cũng có mưa vừa đến mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 34 – 82mm.

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và phía Đông khu vực từ Gia Lai đến Lâm Đồng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào, dông rải rác. Ban ngày trời nắng. Trong khi đó, ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa dông xuất hiện cục bộ vào chiều tối và tối, có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong mưa dông tiềm ẩn nhiều nguy cơ thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đặc biệt, mưa lớn tập trung ở khu vực vùng núi phía Bắc có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại sườn dốc và ngập úng ở vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây ngày có lúc có mưa rào và giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, riêng vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng Thanh Hóa và Nghệ An chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác; ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ có mây có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.Nhiệt độ C thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C